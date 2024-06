¿Qué es la mediación y por qué es tan importante?

La mediación es una herramienta crucial en la resolución de conflictos, proporcionando una alternativa efectiva y menos adversarial al sistema judicial. Su importancia radica en varios factores clave que benefician tanto a las partes involucradas como al sistema de justicia en su conjunto.

El éxito de la mediación depende de la disposición de las partes para comprometerse y buscar soluciones creativas que satisfagan sus necesidades. Al centrarse en los intereses comunes y no en las posiciones opuestas, es posible alcanzar acuerdos sostenibles y equitativos. La mediación, por tanto, no solo resuelve conflictos de manera efectiva, sino que también fortalece la capacidad de las partes para gestionar futuros desacuerdos de manera constructiva.

Los MASC y la topografía son complementarios

En la mediación una tercera persona imparcial, llamada mediador, ayuda a las partes en conflicto a comunicarse y a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. El mediador no impone una solución, sino que facilita el diálogo y el entendimiento entre las partes.

La topografía describe la superfície terrestre. / INFORMACIÓN

Por otro lado, en el arbitraje, las partes acuerdan someter su disputa a uno o más árbitros que emiten una decisión vinculante. A diferencia de la mediación, el árbitro tiene el poder de imponer una solución después de escuchar a ambas partes.

A continuación, las partes en conflicto discuten sus diferencias y buscan llegar a un acuerdo sin la intervención de terceros. La negociación es una forma fundamental y directa de resolución de disputas.

El conciliador ayuda a las partes a entender sus posiciones y a encontrar puntos en común, y puede sugerir posibles acuerdos. Colegio de Ingenieros Geomáticos y Topógrafos

De manera similar a la mediación, el conciliador ayuda a las partes a entender sus posiciones y a encontrar puntos en común, y puede sugerir posibles acuerdos.

La topografía es la ciencia que estudia y describe la superficie terrestre mediante representación gráfica. Los topógrafos y las topógrafas utilizan instrumentos y técnicas avanzadas para cartografiar áreas, establecer límites y preparar planos detallados; y en determinadas ocasiones ejercen de mediador, árbitro, negociador o conciliador, con el fin de encontrar el mecanismo más apropiado evitando contiendas judiciales más costosas, lentas y desacertadas que las MASC.

El arbitraje, método de resolución de conflictos

Según reciente información del CGPJ en el año 2023 los procedimientos judiciales civiles (ordinarios) en la Comunidad Valenciana, en primera instancia, tuvieron una duración media de catorce meses. Dato preocupante, que ni siquiera contempla que en determinados Juzgados los tiempos exceden ampliamente de la media descrita. Y a la dilación mencionada, que padecen ciudadanos y empresas, hay que sumar el coste que asumen, pues, salvo excepciones, han de contratar obligatoriamente a profesionales que se encarguen de su representación y defensa letrada en el asunto.

En este contexto, el arbitraje constituye un mecanismo alternativo a que las partes pueden someterse voluntariamente, más ágil y económico que los procedimientos judiciales, para solventar, de un modo igualmente eficaz y seguro, la mayor parte de las controversias de derecho privado.

Entre las Cortes de Arbitraje existentes en la provincia de Alicante destaca la del COAPI, enfocada en la resolución de controversias relativas a bienes inmuebles, como las que afectan al cumplimiento de los contratos de compraventa o de arrendamiento, incluidos los desahucios.

En el caso del COAPI el procedimiento arbitral se rige por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre y, específicamente, por el Reglamento que regula el funcionamiento de su Corte de Arbitraje, que, entre otros aspectos, regula la designación del Árbitro, los gastos del procedimiento o el plazo máximo de resolución (seis meses).

No dudes, pues, en incluir una cláusula de sumisión a la Corte de Arbitraje del COAPI en futuros contratos que suscribas.

José Antonio Palao, economista: «Nuestros colegiados se forman para ser mediadores»

¿Qué papel juega la mediación en la resolución de conflictos económicos entre particulares y empresas?

Desde el Colegio de Economistas de Alicante, estamos convencidos de que la mediación puede llegar a jugar un papel fundamental en la resolución de conflictos entre particulares y empresarios. Se consigue una importante reducción de los honorarios profesionales y se puede encontrar una solución amistosa, eliminando la tensión que supone presentar una demanda o tener que ir a un juicio.

¿Cuáles son los tipos de conflictos económicos más comunes que se tratan a través de la mediación en el Colegio de Economistas de Alicante?

Hasta hace poco tiempo, los particulares acudían a la mediación buscando principalmente, ser liberados de sus deudas y la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Eran muy pocos los casos, al menos en nuestra provincia, que acudían a la mediación, buscando solucionar un conflicto empresarial o particular.

¿Qué beneficios específicos ofrece la mediación para las empresas en comparación con otros métodos de resolución de conflictos?

Las principales ventajas que ofrece es la rapidez y el coste, en 3 o 4 semanas puede estar el expediente finalizado, y su coste siempre será muy inferior al de un proceso judicial. Les ofrece muchas ventajas, pero por falta de conocimiento o de asesoramiento, no suelen acudir a esta vía para solucionarlos. Cualquiera puede acudir al servicio de mediación, aportar sus argumentos y respaldarlos con las pruebas que considere oportunas, y si finalmente llegan a un acuerdo, este será elevado a público, vía escritura notarial o sentencia, y si no llegan a ningún acuerdo, podrán acudir a reclamar judicialmente sus derechos, sabiendo que lo hablado y la documentación presentada en la mediación, no puede ser revelada ni utilizada en su contra. Lo que allí se hable y los documentos que se aporten son secretos.

¿Cómo perciben los particulares y las empresas la efectividad del servicio de mediación del Colegio de Economistas de Alicante?

Cuando acuden a la mediación y se informan de las ventajas y también del compromiso que adquieren, se quedan grátamente sorprendidos.

¿Qué desafíos enfrenta el servicio de mediación y qué estrategias se están implementando para fomentar su uso entre particulares y empresas?

El Colegio de Economistas, se esfuerza en ofrecer continuamente cursos de formación y especialización para sus colegiados, y esta nueva rama de actividad abre una posibilidad muy interesante para todos ellos. Lo consideramos como una muy buena posibilidad de trabajo que los profesionales del mundo de la economía deben conocer. Ayudar a los Jueces y a los ciudadanos siempre es un desafío atractivo. Por una parte, debemos conseguir que nuestros colegiados se incorporen como mediadores y se formen para poder enfrentar las distintas situaciones que se encuentren. Y por otra parte, el Colegio continuamente se esfuerza en que los Jueces y empresarios conozcan la formación y capacitación profesional de nuestros colegiados y vamos a continuar potenciando esta colaboración para beneficio de todas las partes.

Respuesta inteligente al conflicto

El Centro de Mediación de la Edificación fomenta el uso de la mediación en materia Civil y Mercantil

El largo periplo temporal transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley de Mediación Civil y Mercantil del año 2012, y ante la tibia respuesta de la ciudadanía frente al empleo de este método alternativo de resolución de conflictos, la Unión Europea ha expresado su intención de revisar y fortalecer la Directiva 2008/52/CE sobre determinados tipos de conflictos, promoviendo nuevos cambios legislativos que obligarán en breve a optar, en algunos casos, por la mediación como alternativa previa al posible inicio de un procedimiento judicial.

De este modo, al amplio marco legislativo nacional y autonómico perfectamente desarrollado e implantado, y a la contrastada cualificación y formación continuada de las personas mediadoras, se le une un empeño decidido por parte de la administración para que la implantación efectiva de la mediación se convierta en una realidad social. Un hecho que proporciona un panorama alentador, a la hora de considerar como alternativa real el empleo de este método de resolución de conflictos, cuyo mayor activo radica en su eficacia, economía, rapidez y voluntariedad, al tiempo que permite a las partes explorar variantes más imaginativas, basadas en la satisfacción personal de los afectados en lugar de limitarse al estricto cumplimiento de las leyes, que en ocasiones se alejan de las pretensiones o las expectativas reparadoras esperadas por las partes.

A este respecto el Centro de Mediación de la Edificación dependiente del Colegio de Arquitectura Técnica de Alicante, promueve, divulga y fomenta el uso de la Mediación en materia Civil y Mercantil y especialmente sobre aquellas cuestiones relacionadas con la construcción y la edificación. Este organismo ofrece la posibilidad de que cualquier persona que decida explorar esta vía para resolver sus conflictos de forma amistosa, pueda solicitar a través de la web del Colegio (www.aparejadoresalicante.org/) la evaluación de su caso específicamente por personal cualificado del propio organismo, y acceder a una sesión informativa de manera presencial.

Asomedia, el medio para tu solución

La Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana forma en mediación

ASOMEDIA nace en 2013 como Centro de Mediación de la Asociación Profesional de Asesores fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV), contando con el respaldo de cerca de 700 profesionales que forman parte de este colectivo que es ya una referencia en Alicante, Castellón y Valencia.

Convencidos firmemente de que la mediación es una de las mejores fórmulas que existen actualmente para resolución de conflictos en el ámbito civil, mercantil e incluso laboral, desde ASOMEDIA trabajan para dar difusión a este procedimiento, proporcionando formación específica teórica y práctica a sus asociados en el ámbito de la mediación.

Al mismo tiempo, fomentan entre los miembros de este colectivo, el uso e inclusión de cláusulas de mediación en los contratos de sus clientes, con el objetivo de que el uso de este procedimiento se extienda.

Desde ASOMEDIA resaltan que este procedimiento no limita derechos de las partes, ni impide, en caso de no prosperar, el ejercicio de las vías más tradicionales como la judicial o el arbitraje.

