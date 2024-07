El Consell se abre a que los ayuntamientos puedan limitar las viviendas turísticas

A cuentagotas se van conociendo los detalles de la nueva ley sobre la vivienda turística. La consellera de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Nuria Montes, ha asegurado que, frente a la "prohibición" del Gobierno de España en esta materia, la Generalitat Valenciana está ultimando una norma que generará un marco para que los ayuntamientos puedan regular su modelo turístico. En el marco de las competencias que corresponden a cada administración, el Consell ha decidido dar potestad a los municipios sobre un abanico tan amplio que contempla la opción de que se puedan marcar topes cuantitativos.

"Cada ayuntamiento será el que determine estas cuestiones. Nosotros regulamos un marco en el que todos los ayuntamientos puedan actuar de forma coherente con su situación particular", ha destacado la titular autonómica. "Podrán hacerlo, igual que pueden limitar o regular o establecer para el ejercicio económico empresarial. Ya lo hacen en el resto de sectores. Allá donde el municipio determine que se puede realizar, se realizará", ha añadido.

Montes se ha mostrado contraria a cualquier prohibición. "Soy partidaria de regulación, y sobre todo, de un estudio, de una dimensión y de una capacidad de carga", ha especificado. Así de cara a la modificación sobre la vivienda turística ya ha avanzado también que será imprescindible contar con el número de registro de la vivienda para operar. Y ante todo, quiso poner el foco en que la nueva norma parte del consenso de todas las partes y se centrará en atajar las ilegales.

"Es difícil calcular la ilegalidad, las plataformas que un porcentaje importante no tiene la autorización competente, que no significa que no la pueda tener, pero que en la actualidad opera sin ella" En este punto, quiere centrarse la Generalitat Valenciana consciente de que su falta de control es que la que despierta ese movimiento de turismofobia.

En este sentido, Montes ha destacado que "seremos mucho más duros sobre todo con los incumplidores, con la economía sumergida. Todo lo que se comercialice sin autorización y con conocimiento, y ahora mismo con una publicidad más que manifiesta de cuáles van a ser las consecuencias, vamos a ser mucho más estrictos".

