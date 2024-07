El mayor portal de pisos de media estancia responde al Gobierno: "No ha habido un trasvase al alquiler de temporada"

El portal inmobiliario Spotahome, con 25.000 pisos ofertados en la modalidad de media estancia en España, responde a la regulación anunciada el pasado miércoles por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que pondrá cotos al uso fraudulento de contratos de alquiler de temporada como fórmula para esquivar las restricciones de la ley de vivienda. La empresa considera que, desde la aprobación de la norma, en mayo del pasado año, no hay evidencias de "un trasvase de alquileres de vivienda habitual a alquiler de temporada o por habitaciones".

Rodríguez impulsará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros la aprobación de un decreto ley que obligará a los caseros que decidan alquilar en fórmulas de media estancia, inferiores a un año, a demostrar los motivos de la firma de esta tipología de contrato. Con esto, la ministra pretende acabar con el "fraude de ley", como ella lo calificó, que supone arrendar pisos en esta fórmula y no en la tradicional, que está bajo el paraguas de la ley de arrendamientos urbanos y tiene ciertas limitaciones, como la subida del precio anual o la duración (mínimo cinco años).

El portal inmobiliario cree que, en los últimos meses, el perfil de temporada y de habitaciones (no vacacional) se mantiene intacto. "El porcentaje de alquileres de apartamentos completos y de habitaciones en media estancia no ha variado, lo que indica que no ha habido un trasvase de alquileres tradicionales", han señalado en un comunicado.

Spotahome explica que la longitud media de las reservas que reciben tampoco ha variado y siguen estando de media en los cinco meses. Además, no han detectado un incremento en el porcentaje de reservas de once meses (el máximo permitido en media estancia). "No hay un gran volumen de alquileres de largo plazo que se hacen como alquiler de temporada", explican.

Sobre el perfil de inquilino, la compañía insiste en que el 93% de los alquileres se reservan desde una ciudad distinta a la ciudad en la que se reserva la propiedad y el 7% restante corresponden a personas que, tras desplazarse a su ciudad, lo reserva desde ahí. "Los ciudadanos nacionales que reservan una propiedad estando en su propia ciudad, la mayoría están buscando una solución temporal motivada por reforma de su vivienda habitual, compra de vivienda con entrega en unos meses, divorcios y separaciones o traslados por enfermedad o para cuidar a familiares", añaden desde Spotahome.

"El 85% de los propietarios son particulares"

En la misma nota, Spotahome ha apuntado que el 85% de los propietarios de sus pisos ofertados son particulares, que tienen en arrendamiento una o dos viviendas y, en muchos casos, "alquilan una habitación dentro de la propia vivienda en la que ellos viven". En el caso de los inquilinos, se trata de estudiantes de universidad, de doctorado y MBA, Erasmus, nómadas digitales y expatriados. "Concretamente, el 85% son jóvenes menores de 35 años, en su mayoría de procedencia internacional o que se desplazan desde otra ciudad", añaden.

En su lista de propuestas al Ejecutivo insisten en la aprobación de regulaciones que "no supongan una reducción aún mayor de la vivienda disponible para el alquiler, tanto en media como en larga duración, donde claramente hay escasez para satisfacer la demanda". "Proponemos incentivos fiscales para el alquiler, especialmente dirigidos a propietarios particulares y a inquilinos con mayores dificultades para acceder a la vivienda. Esta medida fomentaría el incremento del parque inmobiliario para alquiler, con una racionalización de los precios y contribuiría a la diversificación de la oferta de alojamiento, incentivando aún más que los propietarios prefieran alquilar a medio y largo plazo, frente al alquiler vacacional", concluye Spotahome.