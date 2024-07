Denuncian a la empresa de control de pasaportes del aeropuerto Alicante-Elche

Una treintena de trabajadores se han plantado ante Mitie, la empresa subcontratada por Best Way, para el control de pasaportes en el aeropuerto Alicante-Elche por los reiterados incumplimientos. Las representantes sindicales de UGT presentaron el pasado 4 de abril una denuncia en la Inspección de Trabajo, pero pasados los meses la situación ha empeorado con la llegada del verano y mayor presión en el trabajo por el volumen de pasajeros. El escrito recuerda la situación que ya denunciaron varios trabajadores en el aeródromo de Palma con la misma empresa.

En la infraestructura alicantina, el escrito recoge diferentes quejas que van desde la «desaparición» de parte del sueldo como el cambio in extremis de turnos. En cualquier caso, las posibles ilegalidades se han puesto en conocimiento de Aena, a través del servicio de expediente de control de pasaportes.

A las representantes sindicales, les preocupa especialmente la presión a la que se están viendo sometidos por el cambio de turnos. «Hay un grupo de whatsapp en el que solo hablan ellos y de un día para otro, modifican los horarios. Eso significa que si tenías previsto descansar, de momento puedes volver a trabajar. No consulta ni nada y si luego no vas te sancionan», explican desde el sindicato. «La conciliación se hace imposible, porque, además, los turnos no obedecen a ningún tipo de rotación», añaden. Para sumar más presión, los trabajadores advierten de que «no se respeta la desconexión digital». «De manera habitual, la empresa se pone en contacto con nosotros a cualquier hora de la madrugada o de la noche, así como en días libres, exigiendo tareas o respuestas».

Otra práctica denunciada son las amenazas a quienes se encuentran de baja. En este caso, la empresa les exige la reincorporación de inmediato y si no lo hacen, «los despiden».

En ese clima, las representantes sindicales han argumentado y documentado las irregularidades en los cambios de calificación laboral. «Con Best Way, éramos oficiales y tras obligarnos a firmar un acuerdo para evitar despidos en septiembre de 2023. Nos engañaron», sentencia una de ellas. Pues las consecuencias fueron la rebaja laboral y la pérdida de las vacaciones ya reconocidas por la empresa adjudicataria.

300 euros menos al mes

En la actualidad, algunos auxiliares llevan meses reclamando cobrar parte del sueldo y algunos pluses. La rebaja que sufren por parte del empleador alcanza hasta los 300 euros mensuales. «Nos falta dinero de la nómica: del sueldo bas, unos 150 euros, del plus de responsable que son 70, también el de idiomas, que son 70. Solo cobramos el de nocturnidad», explican. Las anomalías, por ejemplo, llegaron a suponer que se les pasara de un contrato indefinido a otro de jornada parcial. «Nos dimos cuenta por la vida laboral», comentan.

Los trabajadores aseguran que el supervisor les dice que sí a todo, pero luego no cambia nada. Además, reivindican la información de sus condiciones laborales.

Todas estas circunstancias presumen que son una mala praxis de la empresa, pues la misma situación se ha denunciado en Palma de Mallorca. «El patrón se repite. Esperamos que actúa pronto la Inspección de Trabajo», resumen.

Suscríbete para seguir leyendo