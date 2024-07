El auge del turismo extranjero tira de los precios de los apartamentos para este verano

El aumento de los precios que registran los alquileres de temporada provoca un efecto contagio en los arrendamientos de larga duración en aquellas zonas más turísticas, aumentando los problemas de acceso a la vivienda de la población local. «Los propietarios han subido mucho las cantidades que piden a la gente por alquileres para todo el año. Me he encontrado con casos que han pasado de querer 300 euros al mes a 450, y eso muchos residentes locales no pueden pagarlo», asegura Teresa Bravo, de la inmobiliaria Solalquiler, en la Vega Baja. Además, el hecho de que la temporada alta se alargue cada vez más, también provoca que cada vez haya más propietarios prefieran pasarse al mercado de corta duración. Precisamente, para evitar este tipo de situaciones, tanto la Generalitat como el Gobierno central preparan nuevas normativas que permitan compatibilizar en mayor medida las viviendas de uso turístico con aquellas destinadas a la vivienda habitual. Está por ver si lo consiguen. De momento, los últimos datos de los portales inmobiliarios señalas que el precio de los arrendamientos siga creciendo a doble dígito. D. NAVARRO