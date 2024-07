«Trabajamos con el Consell en una norma fiscal que recoja toda la casuística de las empresas familiares para facilitar su continuidad»

La presidenta de AEFA, Maite Antón, cierra un primer semestre pleno de actividades formativas en el seno de la entidad, y con la agenda repleta de proyectos a favor de las empresas familiares que tiene que ver con una fiscalidad que favorezca la continuidad de las mismas, la desburocratización de la administración, el respeto a la negociación en materia de la jornada laboral y la necesidad de formación adaptada a la realidad de las empresas. «AEFA está fuerte», dice en esta entrevista, y dispuesta a seguir contribuyendo al desarrollo del tejido productivo de la provincia, pero también al impulso social de su conjunto.

¿En qué situación se encuentra AEFA?

AEFA está fuerte y dinámica, con un crecimiento constante de asociados, con gran visibilidad y un alto nivel de prestigio, tanto provincial como nacional. El pasado año incorporamos 18 nuevos asociados y superamos la cifra de los 182 miembros que conforman la familia AEFA en la actualidad. Sin duda, creo que estamos en un buen momento de unión del tejido que forman las empresas familiares.

¿Qué actividades y eventos han sido más destacados en este primer semestre del año? ¿y qué tiene AEFA en cartera para lo que queda de año?

Hemos cerrado el primer semestre con un importante número de actividades formativas, todas de gran interés y mucha participación por parte de nuestros asociados. Si tengo que destacar alguna, hablaría de la celebrada recientemente en Dénia, sobre «Empresas de hermanos y empresas de primos». Además, hemos celebrado el III Encuentro Provincial de Empresa Familiar con ponentes de alto nivel y la participación de Ignacio Rivera, CEO de Estrella Galicia y nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar. También hemos celebrado la V Gala de las Empresas Centenarias en colaboración con la Cámara de Comercio. Con satisfacción podemos decir que hoy son 35 las empresas que forman el Club de Empresas Centenarias. El segundo semestre contará con la XXIX Gala de Premios de la Empresa Familiar, que celebramos en esta ocasión en la Marina Baja, en concreto en Benidorm. Y continuaremos con la actividad formativa, muy centrada en el Gobierno Corporativo. Próximamente iremos anunciando otras iniciativas dirigidas a la sociedad, sobre todo en la parte más joven de la misma.

Maite Antón, presidenta de AEFA, afirma haber cerrado el primer semestre con un importante número de actividades formativas dentro de la entidad. / INFORMACIÓN

¿Cuál es el balance de actividades del Forum como de AEFA Senior?

Son grupos que hoy por hoy están muy consolidados y que se han convertido en puntales muy importantes en el seno de nuestra entidad, puesto que nos permite disponer de una mirada de la realidad intergeneracional. Los jóvenes de las familias empresarias y nuestros mayores, que siempre demuestran su vitalidad, disponen de una agenda propia de actividades de gran impacto y que despierta mucho interés.

Por lo que vemos AEFA goza de buena salud, pero ¿cómo calificaría la salud de la empresa familiar en la provincia de Alicante?

En la actualidad, vivimos una situación compleja y difícil. Son muchos los problemas que debemos abordar de todo tipo: laborales, fiscales, económicos , etc… Pero la resiliencia de las familias empresarias trata de superarlo todo. No obstante, este escenario de dificultad no es homogéneo, depende del sector, del tamaño de la empresa, de su capacidad de innovar, de internacionalizarse, de la fuerza de los equipos, etc… Lo que sería necesario es un cambio social para que se entienda que nuestro bienestar dependerá de que nuestras empresas vayan bien y que todos rememos en esta dirección. Es así de sencillo, hace falta un mayor reconocimiento social a quienes ostentan una empresa y a lo que representa y significa para la sociedad.

De plena actualidad está la propuesta del gobierno de reducir la jornada laboral, ¿cuál es la postura de AEFA?

Antón cree que la evolución natural será en el futuro trabajar menos horas, pero ahora no es el momento. / INFORMACIÓN

Creo que la evolución natural será en el futuro trabajar menos horas, pero ahora no es el momento ni están siendo las formas adecuadas de abordar esta cuestión. Hoy, esa reducción sería muy perjudicial si no resolvemos antes el problema estructural de las empresas españolas, que es su baja productividad, brecha que se amplía con el resto de Europa, en vez de reducirse. Antes de medidas así, es imprescindible formar a nuestros equipos para adaptarlos a los cambios tecnológicos, y es imposible realizarlo con una reducción de trabajo hoy en día. Tal y como se plantea y en el momento en que se plantea sólo supondría un incremento de los costes, una reducción de los márgenes comerciales, que para muchas empresas podría significar su cierre. En otras empresas, lastrará su crecimiento, impedirá la creación de empleo y las dejará más expuestas al riesgo de desaparecer ante situaciones imprevistas. En el resto de los casos se convertirá en un incremento de precio, supondrá un aumento de la inflación, que reduce el poder adquisitivo de todos. En resumen, la medida no supone una mejora en la calidad de vida de las personas, sino todo lo contrario. Quien promulga esta medida de esta forma no es consciente de que tenemos un problema de productividad en España, que debería abordarse con rigor en vez de proponer medidas que no ayudan, sino que suponen un problema añadido a los existentes.

Menos horas al día, más años antes de jubilarse, ¿es contradictorio?

Claramente contradictorio. Creo que esta contradicción se produce al no abordar los problemas en su conjunto, y sin una visión a largo plazo y realista al mismo tiempo.

¿Qué necesita el mercado laboral para atender a la empresa familiar cuando hay sectores que no encuentran mano de obra suficiente?

Volvemos a la falta de un planteamiento realista. Hace falta conciencia en la sociedad del papel crucial que todos tenemos en la empresa, desde un enfoque realista y positivo de cada persona en la sociedad. Una formación adecuada a las necesidades que demanda el mercado de trabajo, y una Administración que incentive el trabajo en vez de desanimarlo con subsidios. Nuestra juventud necesita la visión de la realización personal a través del esfuerzo y la satisfacción de realizar un trabajo de calidad, ofreciendo con él una mejora en la sociedad.

El presidente de las CEPYME denunció el intervencionismo y la sobrerregulación que impone el gobierno sobre las empresas, ¿cuál su visión desde AEFA?

Estamos completamente de acuerdo con la queja de CEPYME. Es un verdadero despropósito que las empresas queramos crear trabajo y actividad dentro del marco de legalidad y que se vea ralentizado o imposibilitado por las trabas y la sobrerregulación administrativa que imponen las instituciones. Es necesario abordar integralmente esta cuestión.

El Consell anunció el Plan Simplifica para reducir la burocracia en la gestión de las empresas, ¿cuál es la percepción desde la Empresa Familiar?

Tenemos una percepción muy positiva. El mero hecho de tener el propósito claro y de establecer medidas concretas para acelerar los trámites y de haber puesto un calendario de cumplimiento ya es significativo. El pasado miércoles se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, así que estamos deseando que se implemente y que los resultados sean positivos para todos. Más actividad y más empleo, un binomio que tiene un doble impacto en generación económica y en recaudación de impuestos para beneficio de toda la ciudadanía.

Ustedes han sido muy reivindicativos en materia de fiscalidad a favor de la empresa familiar, ¿en qué situación nos encontramos y qué queda por hacer?

Nuestro ámbito y las competencias que ostenta la comunidad autónoma nos da la posibilidad de tratar con el Consell para mejorar la fiscalidad en la Comunitat a favor de nuestras empresas familiares, y lo estamos haciendo de manera conjunta. Estamos trabajando con el gobierno autonómico, especialmente con la consellera Ruth Merino y el equipo técnico de Tributos, para redactar una nueva norma que recoja toda la casuística de familias empresarias con el objetivo de facilitar la transmisión y la continuidad de las empresas familiares. La fiscalidad no debe ser una sentencia de muerte para las empresas familiares. Es de vital importancia para nuestro territorio, porque el 92% de las empresas, más del 85% del empleo privado y más de 80% del valor añadido bruto son generados por empresas familiares, verdadero motor de nuestra provincia.

¿Cuál es su análisis de la actualidad política en nuestra comunidad?

El sector empresarial necesita estabilidad política para poder desarrollar sus proyectos. Sin entrar en consideraciones políticas, que no nos corresponde, lo único que pedimos a todos es una línea estable, sin giros bruscos en las políticas diseñadas y donde se asegure un marco de confianza para desarrollar proyectos de interés económico, que genere empleo y que produzca riqueza para la sociedad.

¿La financiación es un problema en estos momentos? ¿qué opina de la OPA del BBVA al Sabadell, en que afecta al tejido empresarial de la provincia?

La reducción de los operadores financieros supone una dificultad añadida a la cuestión de la financiación para las empresas, ya difícil por el elevado coste de los tipos de interés, aunque haya una tendencia a la baja de éstos. De nuevo, nos enfrentamos al problema de la baja productividad y de los escasos márgenes de nuestras empresas lo cual dificulta enfrentarse a esos altos costes financieros. Además, el fuerte arraigo en el territorio del Banco Sabadell puede verse disminuido, deslocalizando la toma de decisiones y perdiendo protagonismo y condiciones quienes vivimos aquí.

El gobierno está en proceso de redactar presupuestos de 2025 y el Consell también, ¿Qué les reclama a la Administración para la provincia de Alicante?

De todos es conocida la infrafinanciación que sufrimos en nuestra provincia desde hace muchos años y reclamamos inversiones productivas a todas las administraciones con competencia. Este déficit inversor supone una merma clarísima en nuestro desarrollo, que debe ser solventado. Creo que esta demanda debe realizarse desde la unión de todos los agentes sociales de la provincia de Alicante ya que no podemos permitir esta situación por más tiempo.