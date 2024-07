Beatriz Corredor: «La Comunidad tiene que incorporar masivamente las renovables»

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (empresa matriz de Red Eléctrica), detalló el pasado jueves al jefe del Consell, Carlos Mazón, las inversiones de la compañía en la Comunidad Valenciana. Esas nuevas infraestructuras permitirán la puesta en marcha de proyectos industriales estratégicos como la gigafactoría de baterías de Volkswagen, la integración de energías renovables y el suministro a nuevas demandas. También se reunió con el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad, José Vicente Morata. En esta entrevista, Corredor desgrana las claves de las inversiones de Redeia, advierte de la necesidad del despliegue masivo de las energías renovables en la Comunidad Valenciana tras el retraso de los últimos años y muestra su confianza en que la Generalitat Valenciana, ahora sí, apuesta por la fotovoltaica tras la aprobación esta semana de la nueva normativa.

¿Cuáles son las prioridades de Redeia en la Comunidad Valenciana?

Las prioridades del operador del sistema eléctrico y del transportista que, como Red Eléctrica, somos. Por ley son garantizar el suministro, su calidad y su continuidad, y lo que dicten las orientaciones de política energética. Esas orientaciones decían hasta ahora que hay que integrar masivamente de forma eficiente las renovables. Ahora hay otra prioridad, que es lo que la nueva planificación y las modificaciones puntuales han puesto sobre la mesa: atender las demandas industriales. Esto pasa en la Comunidad Valenciana por las nuevas demandas industriales que se están incorporando, la electrificación de los ejes ferroviarios, la electrificación de los puertos y el apoyo a la red de distribución.

Uno de esos proyectos industriales que cita es la conexión de la gigafactoría de Sagunto. Hubo un momento de preocupación por los plazos. ¿Llegan a tiempo?

Lo que se planteó con ellos (VW) es hacer progresivamente la incorporación de la infraestructura según iban haciendo la obra y tenían necesidades de potencia. La primera parte se hace con la subestación Saguntum y las líneas con una inversión de más de 60 millones. Si el 15 de octubre tenemos las autorizaciones administrativas, nosotros estamos trabajando en noviembre porque hemos hecho el aprovisionamiento (de material) previamente. Si empezamos a trabajar en noviembre, en la primavera de 2026, cuando ellos necesiten la infraestructura, estará. A partir de ahí, ya podemos empezar a trabajar también en las nuevas infraestructuras que requieren hasta 2028. Yo creo que estas autorizaciones estarán de sobra a tiempo.

¿Está preparada la red valenciana para la electrificación de la economía?

Toda la red española de transporte, que depende de nosotros, está perfectamente preparada. La prueba está en que el nivel de disponibilidad roza el 99 %. El 64 % de la potencia instalada ya es de fuentes renovables. Se está haciendo un esfuerzo gigantesco de integración (de las renovables). La Comunidad Valenciana tiene que incorporar masivamente más renovables porque tiene un cierto desfase respecto a otras comunidades porque en los últimos cuatro años ha sido muy difícil. De hecho, el plan que tiene la Generalitat es ponerse a la cabeza de la integración de renovables, sobre todo de energía fotovoltaica.

¿Qué previsión tienen de crecimiento de la demanda?

La demanda en los últimos años se ha desacoplado del PIB (ha bajado pese al crecimiento industrial). Se ha desacoplado por varios motivos. Uno de ellos es la mayor eficiencia. Sobre todo desde la pandemia, se ha trasladado a todos los consumidores que había que ser más eficiente. En el caso del consumo doméstico podía no suponer un impacto muy relevante. Sin embargo, ahora calculamos que hay alrededor de seis gigavatios (GW) de autoconsumo residencial instalado, que es el equivalente a seis centrales nucleares. Es verdad que no juntas sino dispersas, pero ya es relevante. Esto baja la demanda. El autoconsumo industrial es más fácil de visibilizar, pero también baja la demanda. No nos preocupa tanto que baje la demanda. Nos preocupa que la nueva demanda que se va a incorporar lo haga no solamente porque supone un crecimiento industrial, económico y de empleo para el país, sino porque la necesitamos para que todo el contingente renovable que venga sea eficiente. Creo que no sería un buen modelo de país hacer mucha implantación de renovables solo para exportar la energía. Lo que queremos es que se quede aquí la industria (gracias a la energía barata).

Cofrentes produce el 46 % de la energía generada en la Comunidad Valenciana. ¿Puede prescindir la autonomía de la central nuclear en 2030?

El cierre de las nucleares está pactado con el sector y está calculado sobre la base de que se cumpla el Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec). Ese plan dice que si queremos tener esta foto a 2030 (con Cofrentes) tenemos que hacer: A, B, C y D. Esto no es opcional, tiene que cumplirse en su totalidad. Eso requiere de otra serie de cosas: medidas de flexibilidad, respaldo y almacenamiento que también están en el Pniec. Si todo se cumple, si se puede prescindir de Cofrentes.

Para esa garantía de suministro, ¿le preocupa el retraso que está habiendo en la Comunidad Valenciana con las renovables?

La parte positiva de las renovables es que su periodo de despliegue es muy rápido, sobre todo si hablamos de fotovoltaica como es el caso de Valencia. El cuello de botella ha sido la tramitación administrativa. Ha sido muy difícil de gestionar y, obviamente, eso tiene también una derivada de prioridades en la política energética de la Comunidad Valenciana. Ahora sí que hay un foco claro en el despliegue de fotovoltaica. De hecho, el último año ha crecido bastante. El presidente Mazón dijo (el martes) que se había autorizado más en este año de gestión que en los cuatro años anteriores y en cifras lleva razón. Es así. Entonces, es cierto que con una mayor voluntad de despliegue de infraestructuras renovables se podrá cumplir (con los plazos). Porque si se considera que es prioritario, se agilizarán los procedimientos.

