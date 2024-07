El faro del Cabo de la Huerta de Alicante, en pausa

El proyecto del puerto de Alicante para el faro del Cabo de la Huerta sigue congelado, pero durante su periodo de hibernación, el Grupo Forty ha ganado desde este mes que el reloj no corra en su contra. El último consejo de la Autoridad Portuaria ha concedido la suspensión temporal de la concesión para la «Rehabilitación y explotación del Faro del Cabo de las Huertas para destinarlo a servicios de hostelería».

Justo ahora hace cuatro años que se dio luz verde a la propuesta y eso significa descontar casi un tercio del tiempo de gestión concedida. En concreto, la adjudicación era para un plazo de 15 años, prorrogables por cinco más. La petición la solicitó la propia mercantil que ha confirmado a este diario el interés y la apuesta por seguir adelante, a pesar de las numerosas dificultades que se ha encontrado en el camino.

De entrada, Restaura Gestión Forty no ha logrado la licencia municipal para empezar las obras. La falta de ese trámite es el que volverá a poner el contador en marcha respecto a la concesión. Lo que sí logra con la suspensión es un pequeño balón de oxígeno, porque entre otros aspectos, esta parada técnica también lo es económica. Si bien la cantidad no era grande, porque la actividad no estaba en marcha la empresa alicantina ha visto como en cuatro años su propuesta sólo veía restas. La inversión inicial se situó en unos 505.000 euros.

La iniciativa estaba dirigida a cambiar los 1.861,66 metros cuadrados, de los más de 52.000 metros cuadrados que componen la parcela. La adjudicación del concurso público abierto fue la pugna de cinco proyectos. Forty, como empresa ganadora presentó, además de un estudio de accesibilidad y otro de gestión de residuos, un plan de actuaciones para la conservación de los acantilados con vegetación de las costas mediterráneas, en el que se ha identificado y evaluado las especies de flora típicas del hábitat del Cabo de la Huerta, con el fin de realizar una correcta gestión para su conservación.

En la parte de propuestas socio-culturales realizadas, apostó por la celebración de visitas culturales a las edificaciones exteriores del faro, construido en 1856, y a los restos de las baterías de costa y refugios, que serán vallados para organizar el acceso a los mismos. También se contempló la creación de un pequeño jardín botánico, con la flora autóctona de la zona, y la instalación de atriles de madera con imágenes y descripción de la flora y fauna marina para los visitantes, en el marco de respeto y conservación del entorno del cabo, contemplado en los pliegos.

A pesar de la información y del diseño, el proyecto sufrió la contestación pública a través de la creación de una plataforma ciudadana y la asociación ecologista Amigos de los Humedales de Alicante. El faro del Cabo de la Huerta fue inaugurado el 15 de agosto de 1856. Tenía luz fija blanca y un alcance de 10 millas. Su lámpara de aceite de resorte, pronto fue sustituida por una lámpara de una mecha para petróleo y parafina. Entre 1918 y 1921 se modificó sustancialmente el faro original, con una nueva linterna cilíndrica, pantallas giratorias y una instalación luminosa de acetileno, gas fabricado in-situ con un gasómetro, dando la nueva apariencia de luz blanca con ocultaciones en grupos de 4 y reforzando su alcance.

Plataforma flotante

Pero esta no es la única cuenta que el grupo de restauración tiene pendiente con el puerto alicantino. De hecho, el proyecto de restaurante en la isla flotante en la bocana del puerto acumula dos años de retraso por los desajustes y desacuerdos entre la empresa constructora de la singular superficie y la Autoridad Portuaria.

La obra se adjudicó en febrero de 2022 por un importe de 2,1 millones y su ejecución inicial debía de ser de cinco meses. A diferencia del faro, Forty cuenta con 25 años para explotar las instalaciones, aunque la inyección inversora es mayor, pues debe correr a cargo de la creación del islote.

