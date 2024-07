Transportes confirma la no electrificación de las vías de San Gabriel

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado esta mañana en la Subdelegación de Gobierno de Alicante que se trabaja en la Variante de Torrellano como "única opción" y siguiendo la opción "altamente consensuada" de no electrificar las vías en el paso por el barrio de San Gabriel. La línea de trabajo estará condicionada a que se cierren los acuerdos con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante sobre el trazado que requiere que el Consell modifique la ubicación de una depuradora proyectada.

En este sentido, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha querido salir al paso y ha confirmado que la infraestructura hídrica "ya no es un problema" y las tres administraciones puedean avanzar en el proyecto definitivo. Barcala ha resaltado la colaboración interadministrativa tras el anuncio este lunes del ministro Óscar Puente con el que da carpetazo definitivo a la electrificación de la línea de la costa y que centra todos los esfuerzos en hacer realidad la variante y la conexión con el aeropuerto.

Además, el titular municipal ha explicado que “tal y como adelanté el proyecto de ejecución de la variante de Torrellano sin la electrificación provisional de la línea de costa va tomando forma y va siendo cada día más una realidad. Estamos trabajando intensamente, tanto con el Ministerio como con la Generalitat”. “Hay un acuerdo pleno y, por tanto, ese obstáculo ya ha sido removido y no existe ya ningún problema para que se aborde el tramo final de la variante de Torrellano y su conexión con el aeropuerto”.

Cooperación y alternativa

Por su parte, el ministro ha resaltado que "estamos trabajando muy intensamente en la variante de Torrellano, en un diálogo con el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat. Creo que vamos por muy buen camino. Trabajamos en una única opción, que es la variante de Torrellano. Hemos decidido no electrificar las vías a su paso por San Gabriel", ha sostenido Puente. el máximo responsable del ministerio se ha mostrado "optimista" para que" lleguemos a un acuerdo que permita trazar definitivamente la variante de Torrellano, concluir el estudio informativo y licitar el proyecto".

Si va adelante la cooperación, la nueva fecha que se marca el Ministerio de Transportes para concluir el estudio informativo a final de este año o a principios del próximo, licitar el proyecto y tenerlo "en torno a un año y medio o dos años" y, a partir de ahí, empezarán las obras. Óscar Puente ha dado estos plazos ante la atenta mirada de la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, que ha ido matizando el cronograma que el ministro iba dando en presencia también de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el subdelegado en Alicante, Juan Antonio Nieves.

Parte del optimismo, se debe a que Transportes ha podido encontrar una alternativa para las mercancías. Puente ha afirmado que durante el periodo que se realicen las obras, el tráfico de mercancías utilizará las vías de alta velocidad y se utilizarán máquinas que den la tracción necesaria para superar los desniveles. "Si somos capaces de entendernos, ejecutaremos directamente la variante de Torrellano y no haremos la electrificación, dando satisfacción a lo que los vecinos y la ciudad de Alicante reclama, porque hay un consenso muy amplio y no hay ninguna razón para no hacerla. Es incluso aconsejable desde el punto de vista económico", ha subrayado.

Compromís se suma

La noticia ha corrido como la pólvora y desde Compromís se ha celebrado el anuncio del ministro Puente. “Es un día importante para las infraestructuras de Alicante” ha señalado el diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, al considerar que el PSOE ha cumplido con los acuerdos de legislatura. Ibáñez ha apuntado que “Alicante está saliendo del furgón de cola de las inversiones estatales” y advierte que estará pendiente que se materialice todo en los próximos presupuestos del Estado.

A su vez, Rafa Mas, portavoz del grupo municipal en Alicante, ha tenido palabras para los colectivos vecinales que llevan décadas reclamando esta alternativa. "Para que luego digan que la lucha vecinal no sirve para nada. Claro que sirve. Gracias a la lucha de los vecinos y vecinas de los barrios del sur de la ciudad, de la Plataforma Variante de Torrellano. Hoy por fin, el Ministro confirma que se va a ejecutar la Variante de Torrellano y no se va a electrificar las vías de tren por la costa”.

El edil alicantino ha destacado también "la unidad de todos los partidos políticos de la oposición. Hoy es un gran día, es una buena noticia", aunque también ha avanzado que estarán vigilantes para que se cumpla lo acordado.