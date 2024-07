Los 31 trabajadores de la AP-7 de Alicante, al borde de perder sus empleos

Con el anuncio de la gratuidad de la AP-7 durante tres meses a su paso por Alicante, los conductores no fueron los únicos en recibir la sorpresiva noticia. También lo fueron la treintena de trabajadores de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) asignados al peaje. Representantes de Comisiones Obreras han informado que esta mañana han mantenido una reunión con las responsables de Recursos Humanos de la sociedad dependiente del Ministerio de Transportes y se les ha comunicado la suspensión temporal de sus empleos.

La medida afecta a 31 personas - 24 peajistas, 4 peajistas de primera, dos coordinadores y una administrativa - y todos ellos estarán en este estatus hasta finales de mes. Mientras, se ha abierto una negociación sobre la que se han mostrado muy pesimistas a tenor de lo ocurrido en las últimas 24 horas. Fuentes sindicales han subrayado que el proceso ha sido "indignante", porque el lunes conocieron la noticia por los medios y el BOE. A partir de la comparecencia del ministro Óscar Puente en la Subdelegación de Alicante, tuvieron la confirmación de que la medida, que hasta ese momento, era una posibilidad, se llevaba a cabo. Esa misma mañana se les indicó que este martes pasaba a ser un día remunerado sin trabajo y se les citó para una reunión en el centro, situado en Monforte, según señalan desde CCOO.

"Se nos dijo que seríamos los primeros en saberlo y no solo hemos sido los últimos, sino que nos dan argumentos poco creíbles como que Recursos Humanos no conocía el tema", explica uno de los representantes sindicales. Además, han asegurado que, aunque nos han reiterado que no conocían la decisión, nos han entregado un documento para organizar la mesa de negociación", añaden.

La incredulidad es máxima en estos primeros momentos, pues los trabajadores consideran que la reubicación no tiene mucho sentido por las largas distancias a las que se les desplazaría y porque la empresa lleva con el mismo convenio desde 2019. En la argumentación sindical, también han expuesto el hecho de que el propio Boletín Oficial del Estado recoge que ya hubo una reunión anterior. En concreto, los sindicatos se refieren al punto 9 del anuncio oficial del lunes 15 de julio que refleja la decisión de la "la Comisión de Seguimiento y Control del convenio de gestión acordó en su reunión celebrada el día 9 de julio de 2024, proponer al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las bonificaciones descritas en el apartado 8, propuestas por Seittsa en la citada sesión, a la vista de la información aportada por la sociedad".

Desde CCOO han explicado que la propuesta inicial consiste en la mencionada suspensión que lleva pareja "15 días retribuidos o hasta que se cierre una negociación". "Nos han indicado que se iba a buscar la mejor solución para los trabajadores, pero dudamos de estas intenciones por todo lo que ha sucedido". En este sentido, los trabajadores y representantes sindicales en Alicante se van a apoyar en lo servicios centrales para poder contar con una defensa y estudiar las medidas a tomar en un corto plazo.

Por último, uno de los trabajadores ha lamentado la situación en la que quedan, pues hasta en el caso de que se recupera el peaje y los empleos, se avecinan tres meses de incertidumbre laboral.

