Julia y Fabiana, ¿demasiado formadas o demasiado mayores?

Dos situaciones diferentes, pero dos contextos similares. Estas son los testimonios de Julia y Fabiana, que abordan la búsqueda de empleo esperando que se les valore en las entrevistas por lo que saben y pueden demostrar, y nada más.

«No es tiempo de invertir, sino de producir», dice Fabiana Ferrer.

Hace poco más de un año Fabiana Ferrer decidió salir de Perú, porque la «inseguridad y las oportunidades» para su hija la empujaron a buscar alternativas de futuro. Finalmente recaló en Alicante con 59 años y una adolescente de 13 años. Con una vida laboral como docente, trabaja ahora como limpiadora y este mes, está aprovechando las vacaciones para cubrir los turnos de compañeros y ampliar su contrato por horas.

«Aunque tenga 25 años de experiencia como maestra, aquí no sirve de mucho al no ser válida la titulación», comenta. «No tenía sentido volverme a sacar la titulación. No es tiempo de invertir, sino de producir», subraya, mientras explica el papeleo que comenzó desde el principio para convalidar formaciones básicas.

Fabina, en el barrio de Alicante donde vive. / Pilar Cortés

Una de las cuestiones que le preocupó fue actualizar los conocimientos de ofimática y contar con una certificación oficial española. Este punto es el que enlaza sobre la discriminación por razón de edad. «Soy una persona de trato amable y la verdad, es que he recibido también ese trato cuando me he presentado a un trabajo», sostiene. «No me han dicho o hecho comentario por la edad, pero sí continuamente han puesto en duda que tenga esos conocimientos en temas digitales».

Así, ante preguntas como: ¿estás preparada? o ¿te defiendes en redes sociales?, Fabiana se siente incómoda y desplazada. «En mi currículum lo destacado: Ofimática avanzada, pero es difícil conocer a una persona» por esa ficha.

Su trabajo como limpiadora por horas le permite terminar de preparar esa formación complementaria con la que espera mejorar. En su cabeza, está el convenciente de que encontrará un empleo mejor y más acorde con su experiencia. De hecho, sin una red familiar o de amigos para integrarse en España, destaca y anima a otras mujeres a que conozca o se informen de otras conexiones que hay a nivel asociativo para guiar e informar. Ese fue su caso con Nova Feina, que le orientaron y le ayudaron a encontrar trabajo para mantener arrancar.

«Es obvio que soy optimista y me gustaría que la gente supiera que hay redes como las que he encontrado yo para empezar. Fue duro al principio, pero es posible», añade. Y añade la asociación Axen.

Vive en un barrio de la zona sur de la ciudad de Alicante y asegura que, tanto su hija como ella, se han adaptado. «No me he presentado a muchas entrevistas, pero porque he ido buscando empleos que se adapten a puestos en los que pueda aportar. Ahora espera y desea que su vitalidad tenga consecuencias en el mundo laboral y pueda realizar ese cambio.

Julia prepara documentación frente al ordenador en su casa. / INFORMACIÓN

«Anhelo poder trabajar como educadora social», Julia Fermín

Julia Fermín es una mujer de origen venezolano, de 61 años. Sus más de veinte años de experiencia como pedagoga se vieron interrumpidos por tener que emigrar de su país. Vino con toda su familia hace cinco años y a través de ellos explica la coyuntura laboral con la que se ha encontrado en la provincia de Alicante.

«Mis hijos son economistas y médico, el segundo, como hay escasez. empezó a trabajar sin problema hace tiempo. Su marido, con la misma profesión que ella, ha ido enlazando trabajos ocasionales», comenta. Por su parte, lleva en desempleo más de dos años, tras una experiencia de un año en el Ayuntamiento de Alicante. «Fue en el Centro de Mayores El Cisne a través de un programa de Labora y de Impulsa Alicante. Luego ya nada», lamenta.

Fermín se ha presentado a cerca de una decena de entrevistas en este periodo y su crítica se centra en el silencio. «Ni si quiera te contestan. No creo que sea un problema de titulación o formación, estoy convencida de que es por la edad», subraya.

Nunca ha recibido un comentario directo, pero su percepción reside más en lo que no ha oído que en lo que le han dicho. «Me considero una persona activa y anhelo poder trabajar como educadora social», comenta.

A caballo entre Monforte del Cid y Alicante, se mantiene activa con un especial esfuerzo en la homologación de titulaciones. Acaba de conseguir la de Bachiller y está con la que le permita trabajar de auxiliar administrativo. «He hecho varios cursos», explica delante del ordenador para evidenciar que parte de ese aprendizaje incluye la ofimática y su familiarización con los programas habituales de oficina y otros como Canva para presentaciones. En la lista, también están los cursos sobre atención sociosanitaria; pues, ante todo, Julia quiere mantenerse conectada con su experiencia laboral social. A final, un empleo relacionado con las personas y su cuidado desde la pedagogía.

«Estamos en una sociedad garantista, pero mi objetivo es trabajar», lanza como mensaje. En la explicación, comenta como la ayuda para mayores de 52 años se ve interrumpida, cuando su marido logra superar los 800 euros mensuales. Como los empleos son ocasionales, debe volver a empezar con el papeleo. No es una queja, sino más bien un planteamiento que une a las veces que ha acudido a Servicios Sociales y ha sentido que al pedir alternativas, estas no le pertenecen.

En definitiva, considera que «no se trata tanto de la apariencia, como del hecho de que a las empresas no les agrada tener una persona adulta» en sus filas. Lo asocian a cansancio, a falta de preparación, a poca predisposición ... «y es lo contrario, al menos en mi caso».

