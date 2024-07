Carlos Rodríguez Braun: "Soy optimista. Veo más allá del espejismo de la política"

La celebración del décimo aniversario del Foro de Debate Económico Germán Bernácer ha tenido como acto central una conferencia del doctor en Economía, Carlos Rodríguez Braun, experto en pensamiento y liberalismo económico con reconocimiento internacional por sus publicaciones y conferencias, que ha hablado sobre “La economía española desde la libertad”. Ha sido una ponencia-entrevista celebrada en el salón de actos de Puerta Ferrisa, moderada por el director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo.

Rodríguez Braun ha señalado que “lo que importa es el largo plazo, las tendencias. Si se analiza la economía española en el largo plazo observamos que va realmente muy bien porque es una de las grandes economías del mundo y las economías además siempre crecen bajo cualquier gobierno”. Sobre la baja productividad y la escasa competitividad de España se ha preguntado “¿por qué este país creciendo no es más competitivo? tenemos un problema de productividad y digo esto con mucha cautela porque medir la productividad es siempre complicado. Y creo que el marco institucional es un factor clave para conseguir mejorar la productividad a corto plazo, pues es lo único que de verdad importa para consolidar el crecimiento económico”.

Con respecto al mercado laboral ha abordado la reducción de la jornada laboral y ha señalado al respecto que “la jornada laboral tiene solo un sentido político y sindical. Bajarla o subirla no tiene sentido económico e ignora que hay millones de personas y millones de empresas con dinámicas distintas que necesitan cosas distintas. Hay muchas empresas que viven su día a día al límite de sus costes y cualquier variación de salario o modificación de la jornada laboral mínimo les produce un enorme quebradero de cabeza”.

El economista Carlos Rodríguez Braun. / Información

Con respecto al desajuste del mercado laboral con varios millones de desempleados cuando hay cientos de miles de puestos de trabajo sin cubrir ha indicado que “es un fenómeno estrictamente político. Tenemos datos de paro brutales, absurdos, ¿cómo es posible que tengamos entre un 20 y un 30% de paro juvenil? Todo es fruto de un encarecimiento artificial provocado por la intervención política y legislativa en los costes de contratación y de despido, por la Seguridad Social… todo eso es lo que provoca el paro y lo saben los políticos”.

Fiscalidad

Rodríguez Braun ha afirmado que, afortunadamente, la sociedad cada vez es más sensible a las cuestiones impositivas y que cuando un político sube impuesto se arriesga a perder las elecciones, en este contexto esbozó su propia teoría: “la ley fiscal de Rodríguez Braun dice que los políticos suben el gasto público hasta que la rentabilidad política del último euro gastado es inferior al coste político del último euro recaudado y cuando te pasas de ese punto pierdes las elecciones y eso es lo que me parece que está sucediendo en España”.

En lo referente del impacto de la vivienda turística en el encarecimiento del precio ha puesto de manifiesto que “las han convertido en chivo expiatorio. De pronto hemos descubierto que son los culpables de todo, tanto para la derecha como para la izquierda. Ahora vamos a prohibir los pisos turísticos y todo se va a arreglar. Habrá muchísima oferta de pisos y los alquileres van a ser más baratos. Es una mentira, políticamente útil mientras la gente se lo trague. Le echan la culpa a los pisos turísticos pero no hablan de la reserva de suelo, ni de los impuestos que se pagan por una vivienda”.

Con respecto a la turismofobia afirma que “no nos podemos permitir el lujo de cargarnos un sector que es más del 15% del PIB y que da trabajo a casi 3 millones de personas en España. Pero hay algo más de fondo y es ¿quién es usted para decirle a alguien a dónde va a ir y a dónde va a viajar? El turismo es muy positivo y sólo hay que organizar su funcionamiento”.

Tecnología

En lo referente al impacto de la Inteligencia Artificial, de la biología sintética, la robótica o computación cuántica en la economía, la sociedad y en la política, ha afirmado que “el hombre ha tenido siempre miedo a lo nuevo. Hay que ampliar la visión no ver solo el corto plazo, no ver solo un sector ver todos los sectores, no ver solamente los efectos directos también los indirectos. En realidad, la tecnología siempre significa más productividad y más productividad significa, más crecimiento, y esto significa más demanda de mano de obra humana. Por tanto, cualquier efecto parcial negativo sobre el empleo por la introducción de la tecnología se puede neutralizar por el efecto global de mayor crecimiento económico”.

Carlos Rodríguez Bran cerró su intervención con un llamamiento al optimismo: “a corto plazo nos espera un futuro venturoso y a largo plazo dos futuros venturosos. A mí me gusta ser optimista, porque lo que hay que mirar es la gente corriente. Vivimos en un mundo tan hiper politizado que es como si tuviéramos un biombo delante, pero lo que de verdad importa es la sociedad civil. Nunca deleguemos nuestra libertad en unos señores para que lo organicen todo, eso nunca va a pasar. Veo más allá del espejismo de la política una sociedad civil formada por empresarios, trabajadores y profesionales, la España que madruga, trabaja y defiende valores que son muy plausibles. Esos son los valores que necesita una sociedad para prosperar y para ser libre. Esos valores están ahí, aunque a veces no los vemos porque estamos ofuscados con la omnipresencia del político mañana tarde y noche”.

Diez años recuperando a Germán Bernácer

El vicepresidente del Foro de Debate Económico Germán Bernácer, Vicente Nogueroles, abrió el acto haciendo un repaso sobre una década de actividad incansable, desde el evento de presentación en sociedad de la institución en 2014, en el que actuó como invitado el juez de la Audiencia Nacional, Francisco Javier Gómez Bermúdez.

El Foro aprovecho esta efeméride para homenajear al presidente fundador, Pedro Algarra García, por su “impecable labor como primer presidente y su papel aglutinador para unir a todos los socios, así como su capacidad para estrechar lazos con todas las instituciones. El Foro nació con un doble objetivo: poner en marcha un lobby que diese peso y visibilidad a la provincia de Alicante, y que rescatase del olvido a la gigantesca figura de Germán Bernácer”, ha añadido Nogueroles. Para continuar diciendo “Pedro, tú fuiste el alma mater del Foro desde su creación. Contigo nació el proyecto y, desde el primer momento, supiste impregnarnos del entusiasmo necesario para ponerlo en marcha y mantenerlo con una actividad de gran intensidad y calidad durante una década”.

Vicente Nogueroles y Pedro Algarra, durante el acto. / Información

“Con paciencia y pasión supiste sumar uno a uno a los despachos precursores para inculcarnos la idea de la necesaria humanización de la economía, una constante en toda la obra de Germán Bernácer, una filosofía con la que nos sentimos identificados y que hemos aplicado con intensidad”.

Vicente Nogueroles finalizó su intervención diciendo que “hemos recorrido una buena parte del camino para rehabilitar la figura y difundir la obra de Germán Bernácer, pero todavía queda mucho por hacer para situar en el lugar que se merece a un visionario ilustrado, inquieto e innovador. Por ello, vamos a seguir trabajando para darle visibilidad a sus teorías, que anticiparon algunas ideas que más tarde popularizaron economistas de la talla de John Maynard Keynes”.