TM Grupo Inmobiliario inaugura su cuarto hotel en el Caribe mexicano

La compañía torrevejense TM Grupo Inmobiliario inaugura la que considera la "joya" de su división hotelera. Se trata de The Beachfront, un hotel boutique ubicado en Xcalacoo, en Playa del Carmen, que se convierte así en el cuarto de la cadena que la compañía tiene en el Caribe mexicano, The Fives Hotels.

El nuevo establecimiento cuenta con 43 suites, que permiten disfrutar en un entorno paradisiaco de vistas panorámicas del océano, un club de playa privado y servicios y amenidades premium. La selección gastronómica incluye opciones que van desde la cocina internacional hasta los sabores locales más auténticos. Además, el hotel está previsto también para albergar bodas y eventos.

The Beachfront by The Fives Hotels se suma a la oferta de 1.000 llaves hoteleras que ya la compañía a través de sus complejos hoteleros The Fives Beach Hotel & Residences y The Fives Downtown Hotel & Residences Curio Collection by Hilton, en Playa del Carmen, y The Fives Oceanfront, en Puerto Morelos.

Otra imagen del hotel. / Información

La división de negocio hotelero en México de TM Grupo Inmobiliario consiguió cerrar el pasado ejercicio con una facturación que ascendió a los 53,7 millones de euros y, actualmente, ya supone el 17% del total de facturación del conglomerado de los Serna.

Evento exclusivo

La inauguración fue un evento exclusivo que reunió a más de 100 invitados del sector, entre los que se encontraban Alejandro Zarfino, CEO de The Fives Hotels & Residences; Renaud Pfeifer, director de Operaciones de la cadena; Vicente Madrigal, vicepresidente de Ventas, y Enrique Leyba, gerente de The Beachfront by The Fives Hotels.

"Es un honor y un verdadero placer inaugurar nuestra más reciente joya en la Riviera Maya: The Beachfront by The Fives Hotels. Hoy celebramos con orgullo la apertura de nuestro cuarto hotel en esta hermosa región, un logro que representa no solo nuestra dedicación y esfuerzo, sino también nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia en hospitalidad", aseguraba Madrigal.

Invitados en la inauguración del hotel de TM. / Información

TM Grupo Inmobiliario es un holding alicantino fundado en 1969, cuyo principal objetivo es desarrollar proyectos inmobiliarios, turísticos y hoteleros. Especializada en la construcción y promoción inmobiliaria del sector del turismo residencial, con más de 20.000 viviendas entregadas principalmente en el arco Mediterráneo, la compañía abarca otras líneas de negocio relacionadas con su actividad principal como la gestión y operación hotelera de más de 1.000 llaves en la Riviera Maya-México, el alquiler vacacional, la intermediación inmobiliaria y la explotación agrícola, entre otras.

El grupo cerró el año pasado con unos ingresos consolidados de 316,8 millones de euros, tras crecer un 22%.