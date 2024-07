Prisas para tramitar la ‘golden visa’ en Alicante

Desde que el pasado mes de abril el Gobierno anunció su intención de acabar con las llamadas ‘golden visa’ vinculadas a la inversión inmobiliaria -es decir, los permisos de residencia a cambio de comprar viviendas por valor de más de 500.000 euros-, el número de operaciones de este tipo se ha incrementado considerablemente en la provincia. Se trata, en muchos casos, de personas que ya se planteaban esta posibilidad, pero que no acababan de decidirse, y que ahora han tenido que correr para que no se le cerrara esta puerta antes de completar los trámites.

Así lo aseguran agencias inmobiliarias, promotores y hasta abogados especializados en la materia, que señalan a los rusos como los extranjeros que más recurren a esta opción en la provincia, aunque también se han registrado casos de ciudadanos estadounidenses de origen hispanohablante y de países de Oriente Medio.

Y no es para menos, si se tienen en cuenta las ventajas que ofrece esta alternativa frente a otras opciones, como solicitar un permiso de residencia no lucrativa. Entre ellas, la posibilidad de mantener la residencia fiscal en su país de origen -generalmente más ventajosa- ya que no exige a su titular permanecer en España más de 180 días. Basta con que lo hagan en una única ocasión para que sea válido, tal y como explica el CEO de la inmobiliaria K&N Elite, Ihor Katrych, que ha atendido varios casos en los últimos meses. «Tenía clientes que habían comprado casas por 300.000 o 400.000 euros y que llevaban tiempo planteándose comprar algo más -la inversión de 500.000 euros puede alcanzarse mediante la suma de varias adquisiciones-, pero que siempre lo dejaban para más adelante. Tras el anuncio del Gobierno de abril se han puesto a buscar lo que sea para cumplir», explica Katrych.

El empresario señala que el proceso no es excesivamente complejo, aunque conlleva algunos trámites que pueden demorarse. Para empezar, porque hay que esperar hasta que la compraventa esté inscrita en el Registro de la Propiedad para poder solicitar la visa, lo que puede demorarse más de un mes. Además, también hay que solicitar un certificado de penales en el país de origen, lo que también puede llevar cierto tiempo, según la procedencia.

Una vivienda de lujo en Benidorm. / David Revenga

Eso sí, una vez que se dispone de toda la documentación, la tramitación en sí mismo del permiso no suele ser demasiado costoso, entre diez días y un mes, según la experiencia del CEO de K&N Elite.

También la abogada Nathalie Ferrer, una de las múltiples de Alicante que anuncian este servicio en su página web, corrobora que se ha producido un aumento del número de clientes que se acercan con esta misma intención a su despacho. Eso sí, prefiere no cifrar este incremento.

El 10% del total nacional

Según los datos que facilitó el propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el pasado mes de abril, desde la creación de esta figura en el año 2013 se han concedido en toda España 14.576 ‘golden visa’, de las que aproximadamente un 10% se han tramitado en Alicante, que es la cuarta provincia con más casos, solo por detrás de Barcelona, que suma un 33%; Madrid, que acumula otro 19%; y Málaga, con un 18%.

Esto significa que cada año se contabilizan alrededor de unos 150 casos en la provincia, una cifra que parece pequeña en una demarcación en la que anualmente cambian de manos entre 55.000 y 60.000 viviendas, pero que no deja de ser significativa dado el importe de cada transacción.

Así lo recalca el secretario general de la Asociación de Promotores de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, quien califica de «electoralista» la decisión del Gobierno y recuerda que, más allá del dinero que inviertan en la compra, este tipo de residentes también dejan una buena cantidad en otro tipo de servicios durante sus estancias, lo que también contribuye a mover la economía. «Todo ladrillo hace pared», insiste Ros, que reconoce el incremento de la cifra de operaciones de los últimos meses.

Sea como fuere, lo cierto es que ahora se trata de una posibilidad que va a desaparecer definitivamente, ya que el Gobierno aprovechará la tramitación de la ley orgánica de medidas de eficiencia en la justicia y de protección de los consumidores para eliminarla. Además, en todos los casos y no únicamente cuando se trate de inversión inmobiliaria, como señaló el pasado abril.

Suscríbete para seguir leyendo