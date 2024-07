Los costes y la estructura sectorial frenan la expansión del teletrabajo en la Comunidad Valenciana

Aunque algunos auguraban un rápido despegue tras el experimento a escala masiva que supuso el confinamiento durante la pandemia, lo cierto es que el teletrabajo sigue siendo una opción minoritaria entre los profesionales de la Comunidad Valenciana. Una opción que, además, parece haber tocado techo de alguna manera a tenor del escaso crecimiento que ha registrado durante el último año, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que desde el año 2020 pregunta por esta cuestión a nivel autonómico.

Así, durante el pasado trimestre apenas un 14,8% de los ocupados de la Comunidad trabajaron aunque fuera un solo día desde su casa, una cifra apenas cuatro décimas superior a la registrada en el mismo periodo de 2023, lo que contrasta con el aumento de más de dos puntos que experimentó en los doce meses anteriores.

Una ralentización en el crecimiento a la que hay que sumar, además, la variable de la intensidad. Y es que la mayor parte de este incremento se concentra entre quienes únicamente teletrabajan de forma ocasional, que suponen el 7,7% del total de trabajadores de la autonomía, tres décimas más que en 2023, mientras que la cifra de aquellos que desempeñan sus tareas desde casa más de la mitad de los días –es decir, los que tienen esta opción como preferente- suman el 7,1%, solo una décima más que el año anterior.

El director de Randstad Research, Valentín Bote, vincula esta evolución y el hecho de que la modalidad que esté cogiendo fuerza sea la ocasional con varios factores. Para empezar, con los costes. El experto recuerda que la ley que regula el teletrabajo obliga a las empresas a compensar a los trabajadores por los gastos en los que incurran cuando realicen más del 30% de su jornada de esta manera, por lo que muchas se muestran reticentes a permitir más de un determinado número de días mensuales para evitar estos pagos y hacen un "uso quirúrgico" de la normativa.

Una mujer teletrabaja en Alicante. / Manuel R. Sala

A esto hay que sumar la propia estructura del tejido productivo de la zona, que también limita las posibilidades de crecimiento, ya que en aquellas autonomías con más presencia de sectores como la hostelería o la agricultura, las opciones reales de teletrabajo son menores. De esta forma, no es de extrañar que la comunidad con mayor porcentaje de teletrabajo, con un 25,2%, sea Madrid, donde se acumulan las sedes centrales de organismos públicos y privados, con gran parte de sus plantillas destinadas a tareas administrativas.

La mitad de los posibles

Al respecto, Valentín Bote recuerda el estudio que realizó el Banco de España en 2021, que calculaba que sólo un 30% de los empleos del país eran susceptibles de realizarse de forma remota, al no requerir de presencialidad. "Si se mira desde ese punto de vista, ahora mismo ya estarían teletrabajando la mitad de los que realmente pueden", señala el experto, que no cree que las cifras vayan a aumentar mucho en los próximos años. "Las empresas ya probaron lo que era durante la pandemia y las que decidieron volver atrás porque no les convenció, sería extraño que cambiaran pronto de opinión", señala.

En la misma línea, el director de The Adecco Group Institute, Javier Blasco, señala al mantenimiento de la denominada "cultura de la presencialidad" que aún se mantiene en la mentalidad de muchas compañías y de muchos responsables de departamento. En parte, como señala Blasco, porque la mayoría de empresas no tienen un departamento de Recursos Humanos con los medios necesarios para analizar en qué partes del negocio resulta más productivo el teletrabajo y cuáles es mejor mantener la asistencia al lugar de trabajo.

Además, Blasco insiste también en el tema de los costes, sobre todo por el mensaje que envía. "Si a una pyme le transmites que va a ser más caro y encima no tienes claro si va a mejora la productividad, lo lógico es que ponga pegas", señala el experto.

Al respecto, el director del centro de estudios de Adecco también señala la paradoja que se da en sectores como el de las nuevas tecnologías, donde la mayoría de profesionales demanda la posibilidad de teletrabajo para aceptar un puesto y, al mismo, ese teletrabajo hace que sea más difícil fidelizarlos ya que no llegan a establecen los mismos vínculos personales y la sensación de pertenencia, por lo que también son más proclives a marchar.

