Las colas en el aeropuerto por la falta de taxis se extienden al horario diurno

Las colas para conseguir un taxi en el aeropuerto Alicante-Elche, lejos de solucionarse, están adquiriendo mayor visibilidad. Aunque solo sea porque ahora se forman a plena luz del día, cuando hasta el momento se habían limitado al horario nocturno. Y es que el incremento de pasajeros que llegan al aeródromo coincidiendo con el periodo vacacional no ha hecho otra cosa que agravar el problema, y ya son dos al menos las semanas en que las esperas para subirse a un vehículo se alargan coincidiendo con los días con una mayor frecuencia de vuelos. Y todo a ello pese a las medidas adoptadas, como el refuerzo del servicio de autobuses. Así las cosas, mientras los ayuntamientos de Alicante y Elche, la dirección general de Transportes y los propios taxistas señalan que las colas solo se forman en momentos puntuales, la patronal hotelera Hosbec pide que se permita a taxis de otros municipios la recogida de viajeros.

Fue el pasado mes de junio cuando empezaron a detectarse las primeras colas por las noches en el aeropuerto, circunstancia que propició un encuentro entre la dirección general de Transportes y Logística de la Generalitat, el Ayuntamiento de Elche, la propia estación aeroportuaria y diferentes compañías de autobuses, para intentar poner remedio a la situación. Fruto de las conversaciones, se procedió a reforzar el servicio de autocares, en una medida que, según las partes implicadas, ha dado sus frutos.

Lo cierto, sin embargo, es que esas colas que hasta ahora solo se dejaban ver por las noches, se han extendido también al horario diurno. Así sucedió la semana pasada en el inicio del mes de agosto, y volvió a acontecer este jueves entre las nueve y las diez de la mañana, justo en un momento de mayor concentración de vuelos. Los pasajeros acabados de aterrizar tuvieron que protagonizar esperas de hasta 20 minutos para poder subirse a unos taxis que iban haciendo acto de aparición cada cuatro o cinco minutos, con la consiguiente mala imagen y el disgusto de los afectados. Una situación que, sorprendentemente, contrastaba con la del pasado lunes, cuando el aspecto de la terminal era justo la contraria, sin colas y con numerosos taxis en la parada.

Ante esta situación, desde la dirección general de Transportes se recuerdan los refuerzos introducidos tanto a nivel de servicios regulares como de los propios taxis, y se añade que se está haciendo un seguimiento permanente con el aeropuerto, que permitió detectar en julio poco más de una decena de incidencias que fueron resueltas en plazo. El departamento autonómico no ha entrado a valorar las colas que se están registrando en horario diurno, aunque reconoce que se puede registrar algún pico en momentos puntuales.

La misma imagen, pero hace justo una semana. / Áxel Álvarez

Un discurso similar al de José Claudio Guilabert, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Elche, de donde proceden los taxis que prestan servicio en el aeropuerto, quien también señala que los problemas se están registrando de manera puntual, después de los refuerzos en autobuses y taxis, y la ayuda que también supondrá Uber. «El problema -indica-, se produce si vienen siete u ocho aviones de golpe». Con respecto a las 24 nuevas licencias de taxis anunciadas, el edil señala que ya han sido publicadas y que se confía en que estén operativas a finales de agosto.

Por su parte, Carlos de Juan, concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante, insiste en que se está trabajando con la Generalitat y con la directora del aeropuerto para solucionar el problema, aunque también indica que existen tramos aislados de elevada demanda del servicio.

Cosa de todos

Mientras tanto, el presidente de la asociación de empresarios Radio Taxi Elche, Prudencio Azor, lamenta que se les señale solo a ellos, cuando lo que realmente falta es «que se dé un buen servicio de transporte a todos los niveles». Y destaca el crecimiento continuado del número de pasajeros, lo que está complicando cada vez más atender el servicio. Además, asegura que este no es un problema que afecte solo al aeropuerto Alicante-Elche, sino que también se produce en otros aeródromos de zonas costeras.

Con todo, los que asisten con mayor preocupación son los empresarios turísticos, que consideran que lo que está pasando es perjudicial para el sector. La secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Mayte García, reclama una solución efectiva para lo que está aconteciendo, y plantea la posibilidad de que taxistas pertenecientes a otros municipios puedan recoger a viajeros en el aeropuerto. «Hasta el momento, los taxis que llegan desde otras ciudades solo pueden dejar, pero no recoger, lo cual no tiene sentido con el grave problema que estamos sufriendo. Solo hace falta que haya predisposición entre todas las partes implicadas a nivel tanto autonómico como municipal», enfatiza. Todo ello, añade, sumado a la concesión de más licencias y a facilitar una mayor presencia de VTC´s. Y se queja de que el aeropuerto no esté suficientemente comunicado por autobús y que tampoco tenga una conexión directa de tren. «Insisto en que hay que encontrar soluciones y medidas prácticas», concluye.

Suscríbete para seguir leyendo