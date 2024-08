El PSPV advierte que el decreto de viviendas turísticas del Consell vulnera la legislación europea

El PSPV afirma que el decreto impulsado por el Consell para regular las viviendas turísticas vulnera la legislación europea. Los socialistas remiten a los informes emitidos para la aprobación de esta normativa, donde también la Abogacía de la Generalitat cuestiona la elección del instrumento elegido.

El PSPV hace referencia, en primer lugar, a un informe de la dirección general de Economía, en el que se señala que la necesidad y proporcionalidad de los límites o requisitos relacionados con el acceso y el ejercicio de las profesiones reguladas se evaluarán de conformidad con una directiva comunitaria que, afirman los socialistas, se estaría incumpliendo. De igual forma, citan un informe de la Abogacía sobre las limitaciones al número máximo de viviendas turísticas por parte de los ayuntamientos. En el mismo se indica que esta posibilidad «no resulta coherente con el instrumento utilizado -en referencia al decreto-, que requiere de inmediatez, urgencia y necesidad para la regulación, y ello porque dichas limitaciones pueden los ayuntamientos realizarlas en la actualidad, a través del planeamiento».

Con todo ello, el portavoz de Turismo del PSPV en las Cortes, Mario Villar, ha acusado a Mazón de «obviar una vez más y de forma descarada las advertencias de la Abogacía de la Generalitat, desde donde se cuestiona tanto la forma como el contenido del decreto, y el informe de Economía, que alerta de la vulneración de la legislación europea». Según sus palabras, «lo que necesita el turismo de la Comunidad Valenciana son soluciones estructurales, no medidas a medio gas cuya aplicación recae casi en su totalidad en los ayuntamientos, a quienes, por otro lado, no se les dota ni de la información ni de los recursos necesarios».

Villar, además, destaca que el decreto «no tiene ningún valor si no se crea un sistema de inspección», apuntando que «si el objetivo de Mazón es atacar la ilegalidad no se entiende que no se planteen medidas reales para hacerlo». «Sin medidas claras -añade-, con los informes en contra y el trabajo a medio hacer, lo mejor que puede hacer el Consell es retirar el decreto y volver a empezar». Asimismo, ha anunciado que pedirán que se tramite como proyecto de ley para garantizar la seguridad jurídica.

