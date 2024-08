La Comunidad Valenciana albergará quince nuevos hoteles de cinco estrellas

A lo largo de toda la Comunidad Valenciana van a abrir un total de quince nuevos hoteles con cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo, según revela el informe The hotel Property Telescope de la consultora EY al que ha tenido acceso este diario. Así, València va a duplicar el número de hoteles de cinco estrellas en los próximos cuatro años ante el tirón del turismo con alto poder adquisitivo. El número de establecimientos de gran lujo pasará de ocho actuales a dieciséis en 2028.

Detrás de los proyectos hay inversores, promotores y operadores internacionales que trabajan para cadenas como Marriot o Hilton y para marcas españolas. La capital del Túria ya cuenta con ocho establecimientos de cinco estrellas tras la inauguración hace dos años del hotel Only You València en el edificio del antiguo Astoria. La ciudad ofrece un millar de habitaciones de cinco estrellas y todavía está lejos de las más de seis mil de Barcelona o las más de cinco mil de Madrid, pero los expertos inciden en que el crecimiento es imparable. En 2028 habrá 1.653 habitaciones de cinco estrellas en la capital del Túria (un 65 % más).

En Barcelona hay 41 hoteles de cinco estrellas, en Madrid 38, en Sevilla 14, en Málaga 4 y en Bilbao 4. La gran diferencia es que en Barcelona y Madrid hay macrohoteles de lujo (solo el Eurostars Madrid Tower tiene 474 habitaciones). En València, el establecimiento de lujo más grande es el Balneario Las Arenas (253 habitaciones), seguido del SH Valencia Palace (239), Only You (191), The Westin (135), Hospes (66), Parador de El Saler (65), Palacio Valier (31) y Caro (26). Además, hay otros hoteles catalogados como cuatro estrellas superior, que cumplen los estándares de los de cinco estrellas pero que por razones comerciales sus cadenas prefieren dejarlos en un escalón inferior.

Según el informe de EY, el grupo madrileño Santos (que pertenece a la familia Santos Tejedor) prepara la apertura de dos establecimientos de cinco estrellas en la capital del Túria que se sumarán al que ya opera con la marca Balneario Las Arenas. Uno de ellos tendrá 50 habitaciones y el segundo (cuya apertura está prevista para 2028) dispondrá de 170 habitaciones junto a la plaza del Ayuntamiento y será un cinco estrellas gran lujo.

The Luxury Collection

El Ayuntamiento de València concedió el mes pasado la licencia de obras para la construcción de un nuevo hotel de lujo operado por la cadena Marriot en el número 25 de la plaza del Ayuntamiento, en el conocido como edificio Telefónica. El hotel contará con 52 habitaciones distribuidas en seis plantas. El tamaño de las habitaciones va desde los 26 a los 37 metros cuadrados. De forma que la superficie total construida del hotel será de 4.082 metros cuadrados. En la plata cubierta se construirá una terraza de 190 metros. El hotel de la Plaza del Ayuntamiento se incluye dentro de los Marriott. The Luxury Colection, «de los que sólo existen cinco en España de esta categoría».

Hilton tiene un acuerdo de franquicia con Alta Hospitality SL para abrir Cuber House Valencia con la marca Tapestry Collection by Hilton en el barrio del Cabanyal en València. La firma de lujo norteamericana llegó por primera vez a València al calor de la Copa del América con un establecimiento en la avenida Cortes Valencianas, que dejó de operar hace más de una década y reabrió en 2011 bajo la marca Meliá. El nuevo hotel de la insignia Hilton contará con 84 habitaciones.

La cadena valenciana Myr Hoteles prepara la apertura de un cinco estrellas en el antiguo centro de datos de Banco de Valencia en Cardenal Benlloch. El hotel tendrá entre 110 y 120 habitaciones. Por otro lado, la empresa Hotel Palacio de Centelles trabaja en la inauguración de un establecimiento de lujo en el antiguo palacio de los condes de Oliva, uno de los edificios más singulares de la calle Caballeros. El establecimiento tendrá 44 habitaciones.

Palacios de Exarchs

Junto al Mercado Central de València está en proyecto el hotel Tres Palacetes en los antiguos palacios de Exarchs. La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València concedió a finales de julio, casi ocho años después de la solicitud formal, la licencia de obras a la mercantil valenciana Lova Tres para la rehabilitación para uso hotelero del conjunto de los palacios de Exarchs. Serán 105 habitaciones repartidas entre el hotel boutique de los palacios y su ampliación y un edificio de apartamentos turísticos. El último gran proyecto es un establecimiento de 5 estrellas gran lujo en el antiguo convento de San José y Santa Teresa (frente en donde Na Jordana planta la falla) y 30 habitaciones.

Además, de aquí a 2028 se van a abrir sendos hoteles de cinco estrellas en Puçol (150 habitaciones en el antiguo Monte Picayo), Calp, Benimantell, Benidorm, Aigües, Dénia y Altea.