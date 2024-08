La xylella avanza en la provincia de Alicante y ya resta 1.000 toneladas de almendras

La sequía sigue pasando factura a la agricultura, y la almendra no podía ser menos. Y es que la cosecha se reducirá esta campaña alrededor de un 35 %, situándose en apenas 1.500 toneladas, en un contexto en el que la falta de precipitaciones y el exceso de temperatura han propiciado una disminución del calibre de los pocos frutos que han llegado a cuajar.

Según explican desde Asaja Alicante, la situación es especialmente grave en los municipios de la Foia de Castalla, donde prácticamente este año no habrá cosecha. Uno de los agricultores afectados, Ramón Sola, explica que «este pasado invierno el árbol no ha llegado a mudar la hoja porque no ha hecho apenas frío», aunque, añade, sí floración. «Pero, al no haber precipitaciones, los almendros estaban débiles y apagados, por lo que se deshicieron de las flores para poder aguantar». En su finca de 40 hectáreas recolecta habitualmente entre 40.000 y 50.000 kilos de almendra, que este año, sin embargo, «se verán reducidos a cero», lamenta.

La situación es mejor en las zonas donde hay regadío, como la comarca de la Vega Baja, pero igualmente el calor por encima de lo normal que se ha registrado todo el año ha propiciado que el fruto no alcance los calibres que suelen exigirse para su comercialización, lo que ha reducido la productividad de las parcelas.

Por si esto fuera poco, y aparte de la xylella, se ha detectado un aumento de daños por la plaga de la avispilla en el Medio y Alto Vinalopó. Con todo ello, tanto Asaja como La Unió reclaman ayudas, así como la autorización de fitosanitarios efectivos contra la avispilla.