La ITV de Benidorm sigue atascada con citas previas para el mes de octubre

Los esfuerzos de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para terminar con el colapso en las ITV están empezando a ofrecer resultados. Y es que los refuerzos de personal, así como los cambios introducidos a la hora de solicitar la cita previa, han permitido que hasta siete estaciones de la provincia de Alicante cuenten con horarios disponibles este mismo mes de agosto. No sucede lo mismo, sin embargo, en la ITV de Benidorm, la más afectada desde el principio por la saturación, donde todavía hay que esperar hasta octubre para poder pasar la inspección. En Alicante, Elche y Pilar de la Horadada las citas son para el mes de septiembre.

Los propietarios de vehículos de la Comunidad Valenciana han estado pasando en los últimos meses un auténtico vía crucis, dado que era prácticamente imposible conseguir una cita previa para pasar la inspección en alguna de las ITV del conjunto del territorio. Una situación que, según se ha cansado de explicar la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, obedece a la herencia recibida del anterior gobierno autonómico del Botànic, que procedió a la reversión del servicio a las puertas de las elecciones, sin adoptar, según destacan desde el actual Ejecutivo, ni las medidas necesarias ni contar con los medios adecuados.

En primer lugar, se tuvo que hacer frente al compromiso de los anteriores gestores de equiparar los salarios de los trabajadores de todas las estaciones, para acometer a continuación los trámites oportunos para reforzar el personal a través de una bolsa temporal de empleo que ha traído consigo que 221 operarios hayan ido a parar este verano a la provincia de Valencia, 23 a la de Castellón y 59 a la de la provincia de Alicante.

También se ha puesto en marcha una nueva plataforma que obliga al pago online de las tasas con el fin de agilizar el servicio y evitar los fraudes que se estaban produciendo como consecuencia de a aparición de plataformas que nada tenían que ver con la empresa pública Sitval, encargada de la gestión de las ITV. De igual forma, se acordó la habilitación de nuevas líneas, allí donde fuese posible, que permitiesen pasar la inspección sin cita previa.

Pues bien, todas estas iniciativas están suponiendo un evidente alivio, aunque la situación de colapso se mantiene todavía en un tercio de las ITV de la Comunidad, que siguen sin fechas disponibles.

Las principales dificultades se concentran en las provincias de Valencia y Castellón, donde los trabajadores fijos tienen que tomar vacaciones por convenio entre julio y septiembre, de ahí que la situación continúe siendo complicada en varias estaciones.

El panorama, en cambio, es bastante mejor en la provincia de Alicante, donde según explican fuentes de la conselleria, esa cláusula de convenio no existe, de ahí que se esté pudiendo trabajar con unas plantillas más dimensionadas. También la nueva plataforma de cita previa ha tenido efectos positivas, dado que no solo ha permitido terminar con los fraudes, sino que, además, ha evitado que se concierten citas previas a las que, en realidad, después no se acudía, generando un bloqueo del servicio.

Con todo ello, la situación de las ITV alicantinas ha mejorado de manera notable, toda vez que hasta siete estaciones, las de Alcoy, NoveldaOrihuelaRedovánVillena, Ondara y Torrevieja, están dando citas para este mismo mes de agosto. El segundo escalón, más retrasado, es el compuesto por las ITV de Alicante, Elche y Pilar de la Horadada, en las que las citas se están dando para septiembre.

La que está en peor situación, sin embargo, es la estación de Benidorm, donde la espera se extiende hasta el mes de octubre. Se trata, desde el principio, de la ITV con una mayor presión, teniendo en cuenta su ubicación en el municipio turístico por excelencia, con una carga de trabajo que se incrementa de forma notable durante los meses de verano. También es una instalación situada justa al lado de una carretera, con unas dimensiones que no permiten habilitar nuevas líneas de inspección debido a que las colas de vehículos excederían el recinto perteneciente a la propia ITV.

Plan estratégico

Con todo, y según explican desde el departamento autonómico, se continúa trabajando para mejorar el servicio. Así se desprende del plan estratégico para el periodo 2024-2034 que acaba de aprobar el consejo de administración de Sitval, un documento que contiene una serie de medidas que lo que buscan es acabar con las ineficiencias detectadas.

De esta forma, y en los primeros cinco años de vigencia, el plan contempla incrementar en un 20 % el número de líneas de inspección existentes, que actualmente suman 96 en toda la Comunidad, repartidas en las 27 estaciones fijas y en otras nueve móviles.

Según explicó la propia consellera Nuria Montes, dado el tiempo y los recursos económicos que se requieren para realizar dicho aumento, está previsto comenzar con la instalación de líneas portátiles, que en la mayor parte de los casos serán sustituidas en el medio-largo plazo por estaciones de ITV fijas. De esta forma, el objetivo es que la provincia de Alicante cuente con cinco nuevas instalaciones fijas, que se sumarían a las once actuales.

Por otro lado, también se van a cubrir todas las vacantes del organigrama de Sitval, un déficit de personal cifrado en 109 personas, que se corresponde con los contratos temporales que se extinguieron en junio de 2023. Estas plazas pasarán, además, a ser fijas.

