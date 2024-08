Chocolates Valor alcanza los 37 establecimientos con su última apertura en San Vicente del Raspeig

Chocolates Valor sigue ampliando su red de chocolaterías. La última apertura en San Vicente del Raspeig le ha permitido alcanzar los 37 establecimientos, 11 de los cuales ubicados en la provincia de Alicante. Una nueva incorporación, dentro de un proceso de expansión que avanza de manera imparable.

La chocolatería Valor de San Vicente del Raspeig está ubicada en pleno centro de la localidad, concretamente en el número 10 de la calle Mayor, a escasos 50 metros de Plaza España y su emblemática parroquia de San Vicente Ferrer, y dará servicio a los cerca de 60.000 vecinos de esta localidad, así como a la amplia comunidad universitaria del campus alicantino, que ya puede disfrutar de la experiencia Valor.

Desde la empresa explican que este nuevo establecimiento, que opera en modelo franquiciado, puede albergar a cerca de 50 personas entre su acogedor interior y su magnífica terraza, cuya ubicación en una calle peatonal la convierte en una opción perfecta para disfrutar las propuestas de la firma chocolatera.

Junto al tradicional chocolate a la taza Valor y sus exclusivos churros tejeringos, que están elaborados artesanalmente en el local, la nueva chocolatería Valor de San Vicente del Raspeig completa su oferta con una amplia variedad de propuestas basadas en el universo del chocolate de la marca, tanto frías como calientes, así como en una completa oferta de desayunos, para el momento del brunch y para meriendas.

Asimismo, la chocolatería cuenta también con servicio de take away, especialmente para uno de sus best sellers: el chocolate a la taza Valor con churros.

Con la apertura de esta nueva franquicia, la red de chocolaterías de Chocolates Valor pasa a sumar 37 establecimientos y refuerza su posicionamiento como la red de chocolaterías franquiciadas líder en España. Las choclaterías de la provincia están ubicadas en Alicante, San Juan, El Campello, Altea, Benidorm, Elche, Santa Pola, Torrevieja, Dénia, la Vila Joiosa y, ahora, San Vicente del Raspeig.

Chocolates Valor

Líder en chocolate negro, chocolate con almendra, chocolate sin azúcar y chocolate a la taza, los productos de la marca se producen en las fábricas de la Vla Joiosa y Ateca. Sus productos se exportan a más de 60 países. A esto se suman sus chocolaterías repartidas por distintos puntos de España, en los que pueden degustarse desde los mejores chocolates tradicionales hasta los más exquisitos productos gourmet.

