Enrique Martínez: «El modelo turístico de territorio y datos ya da resultados en Benidorm»

El modelo de «Destino Turístico Inteligente» (DTI) forma parte de la marca España, porque se ha convertido en una metodología exportada; pero ante todo, es el sistema por el que los territorios locales han ganado protagonismo en el diseño de sus políticas turísticas, como contrapartida han tenido que aprender a medir cada uno de sus pasos en todos los sentidos: económica, ambiental y socialmente. La pandemia permitió ese tiempo de reflexión y esa pausa para dar un empujón a una propuesta que ha exigido y supone pensar antes de hacer.

Ahora los DTI «están muy sólidamente anclados tanto en España como en el mundo, porque somos un estándar de facto mundial», sostiene Enrique Martínez. Para este sociólogo, «el concepto DTI nace en la academia, en las universidades, para señalar algo que no siempre se había tenido en cuenta y es que el turismo sucede y se gestiona territorialmente. Para eso se genera un modelo que ayuda a los gestores públicos a gestionar mejor su destino». En este planteamiento subyace la idea de que es precisamente con los agentes locales con los que se tiene que hablar y con «quienes tienes que coordinar tu ayuntamiento y saber qué tipo de indicadores introducir para poder satisfacer ese servicio público que es el turismo».

La idea recibió tanto consenso que «tiene en España a 400 ciudades comprometidas y otras muchas en otros países. El modelo es impecable y en el mundo esa gestión se está vendiendo bajo la marca España», añade en una conversación, mientras visita Benidorm por trabajo. Fue precisamente la localidad alicantina la que primero se certificó en el país como Destino Turístico Inteligente y, al igual que la Comunidad Valenciana, forma parte de los territorios tractores hasta el punto de que hoy ya se habla de logros como la desestacionalización.

Enrique Martínez durante su participación en el último Digital Tourist celebrado en Benidorm. / INFORMACIÓN

Sin embargo, Enrique Martínez se muestra crítico a la hora de referenciar una mejora de la competitividad. «Ha servido para cambiar el debate: el turismo no es solo el turismo del que viene, el dinero que se gastan aquí. El turismo es otra cosa. Sucede y se gestiona territorialmente. Ha venido a reivindicar la gestión pública en el turismo en primer lugar», comenta para añadir «el turismo existe porque hay vacaciones, sanidad, infraestructuras, jubilaciones como condiciones de contexto y porque hay alcaldes capaces de hacer que sus ciudades reciban a miles de personas y las cosas funcionan. Esas cosas no estaban en el radar nunca y el primer aporte que hace el modelo es ese».

El presidente de Segittur no quiere perder de vista que la metodología está repleta de pragmatismo y de responder a cuestiones fundamentales. «En segundo lugar, se ha podido contrastar cuánta agua se ha consumido antes y ahora, también cómo estaban y están de satisfechos los turistas. Contamos con trabajos hechos. Por ejemplo de Benidorm. El profesor Josep Ivars ya hizo uno sobre cómo mejora la coordinación del Ayuntamiento, mejora administración de los consumos, la satisfacción de los turistas y mejora la transparencia para que las empresas puedan ofrecer sus productos».

Sin embargo, el titular de la sociedad estatal turística no se atreve a establecer una relación directa entre este modelo y las buenas cifras que vive el sector. «Ni yo ni nadie puede atreverse a decir eso, porque es un fenómeno complejo. Lo que sí puedo decir es que allí donde se ha implantado el modelo, los resultados han acompañado. El modelo turístico de territorio y datos ya da resultados en Benidorm», subraya. En este sentido, incide en que «la Comunidad Valenciana tiene un modelo propio que está acelerado por la Administración General del Estado. Lo que se hace es que hay dos niveles: uno primero en el que el gobierno de la Generalitat impulsa el modelo y cuando están maduros le dan el pase al siguiente nivel que es más complejo. Hay muy buena relación y se están haciendo cosas sobresalientes. El pliego más completo que se ha hecho sobre sistemas de inteligencia turística se ha hecho aquí. La Comunidad Valenciana tiene un viejísimo desempeño en estos temas. En uno de los sitios de referencia en el mundo».

Los avances del CIT

Encima de la mesa también hay otra cuestión capital para el desarrollo de los DTI y es que Benidorm es la sede del Centro de Inteligencia Turística de España, aunque la percepción es que su marcha va ralentizada, un comentario que Enrique Martínez rechaza de plano. «Las cosas no son ni lentas ni rápidas. Cuando nos encargan algo que no se ha hecho en ningún otro sitio del mundo, el primer resultado es lo que se vio en Benidorm en el Digital Tourist cuando, por ejemplo, Microsoft reconoce que España ha diseñado algo doctrinalmente, algo de lo que es líder en el mundo y que no existe en otra parte, que cuando van a otros países le pide que explique lo que estamos haciendo aquí».

Para el presidente de Segittur, «lo difícil no es gastarse el dinero, es tener la idea de gastarse el dinero y que resulte tractora. Una idea necesita tiempo, porque no viene enlatada. Ha habido un proceso muy largo de desarrollo con varias rondas de consulta al sector, integrando las nuevas versiones. Todos los años se muestra en Benidorm su evolución», lo que en su opinión explica esa posible percepción. No obstante, «nadie ha impugnado el diagnóstico de partida y hemos ido consolidando qué vamos a hacer. Una vez en este punto, se ha hecho las convocatorias. Ya están licitadas dos tercios en la parte de la plataforma, licitada por completo la parte de empresas que era la última milla y a principios de julio, estará adjudicada la plataforma inteligente de destino. Desde ahí nos pondremos a producir». Por último, concluye: «Hemos avanzado mucho, porque saber lo que quieres hacer es avanzar. No estamos para mover dinero, sino para mover la realidad y tener un acuerdo en cómo intervenir».

En última instancia, queda el papel de las pymes en esta propuesta y el interés de Segittur para implicarlas en el proceso es máximo. Martínez explica, en primer término, las ayudas de «última milla» a la que se han presentado 810 proyectos. «Lo mismo que se ha hecho una convocatoria de destinos, se ha hecho para pequeñas y medianas empresas. Lo más importante es que para el diagnóstico de origen, lo que se dice, y por eso se hace una plataforma, es que la interacción debe ser y así lo recoge la plataforma entre el turista, ciudadano, las administraciones locales y las pymes locales que son las que dan experiencia real al turista. Un pequeño bar no es transaccionable por internet. Nadie vende un pincho de tortilla por Internet, pero otras muchas sí».

Suscríbete para seguir leyendo