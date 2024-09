Textil y calzado no levantan cabeza y tiran hacia abajo de la producción industrial

El textil y el calzado siguen sin levantar cabeza, y eso lo está notando la producción industrial en su conjunto, dado que estos dos sectores, de fuerte implantación en la provincia de Alicante, son los que más la están lastrando. Así se pone de manifiesto con los datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística, según los cuáles la actividad empresarial ha retrocedido a nivel global un 4 % desde el inicio del año, con desplomes del 18 % y el 11 % respectivamente en el caso de las industrias tejedoras y zapateras. La caída del consumo que afecta a los productos relacionados con la moda se esconde detrás de estos acusados descensos.

No está atravesando precisamente por el mejor momento la actividad industrial. Así se desprende de los datos de producción correspondientes al primer semestre del año en la Comunidad Valenciana, los últimos en hacerse públicos hasta el momento, que revelan que gran parte de los sectores están inmersos en una dinámica negativa.

Este es el caso, sin ir más lejos, de los productos minerales no metálicos, donde se incluye el mármol, que han experimentado una reducción del 7,2 %, o también de la metalurgia y la maquinaria, con retrocesos del 6, 7 % y del 7 % respectivamente. También las reparaciones de maquinaria bajan un 5,3 %, mientras que el caucho y el plástico lo hace un 2 %. Con todo, son el textil, con un 18,8 %, y el calzado, con un 11 %, los que sufren los mayores desplomes.

En el lado positivo hay que citar la alimentación, las bebidas y el tabaco, cuya producción se incrementa un 7 %, así como el material y equipo electrónico, que asciende un 4,9 %. También mejora su posición, en un 13 %, la industria azulejera, si bien está concentrada casi en su totalidad en la provincia de Castellón.

¿Y cuáles son los motivos por los que el textil y el calzado se encuentran inmersos en una racha negativa de la cual no terminan de salir? El presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna, señala que el consumo, sobre todo en Europa, no está tirando. Según sus palabras, «la renta disponible en las familias es la que es, la inflación ha hecho mucho daño y los gastos hipotecarios siguen siendo elevados. Así que la gente le está dando preferencia al ocio y a los productos de primera necesidad, que no son precisamente los nuestros».

El retroceso en la producción se está dando en todos los subsectores del textil, aunque son las hilaturas y los acabados los que más lo están sufriendo. «En cualquier caso -subraya Serna-, las empresas están resistiendo, a la espera de lo que pueda pasar en esta recta final de año que estamos empezando a encarar».

En parecidos términos se expresa la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, quien también hace referencia a la particular crisis que están viviendo los sectores vinculados a la moda. «El consumo no acaba de arrancar, porque la gente ha decidido que quiere dedicar su dinero más al ocio y a las vacaciones. Así que estamos atravesando por un momento complicado».

También el cambio climático, con épocas estacionales que cada vez son más parecidas a nivel de temperaturas, está influyendo de forma negativa sobre esta industria, que presenta colecciones diferentes para cada época del año.

Así que la preocupación y la incertidumbre están bien presentes en el sector, a la espera de lo que suceda en el ciclo internacional de ferias que justo ahora arranca. Según Cano, «vamos a estar presentes en los principales certámenes para contactar con nuestros clientes e intentar abrir nuevos mercados. Será, sin duda, un buen termómetro para ver cómo se presenta el panorama».

