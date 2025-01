La patronal alicantina clama contra el acuerdo de reducción de la jornada laboral

Fue en la recta final de 2024, después de meses de conversaciones infructuosas con la patronal, cuando Gobierno y sindicatos pactaban por su cuenta la reducción de la jornada laboral, de manera que de las 40 horas actuales se pase a 37 y media. Un acuerdo que no ha sentado nada bien entre el empresariado de la provincia de Alicante, que acusa a ambas partes de romper el diálogo social con una medida que, aseguran, tendrá un grave impacto sobre las empresas, especialmente las pymes. No opinan ni mucho menos lo mismo los sindicatos, que no dudan a la hora de señalar que los beneficios empresariales permiten implementar la iniciativa.

El acuerdo firmado a mediados de diciembre entre el Ejecutivo central y los sindicatos debería aplicarse a lo largo del año que se acaba de iniciar, aunque todavía quedan flecos pendientes, como la elaboración de una ley que contemple los pormenores de la medida, así como la aprobación por parte del Congreso de los Diputados, un trámite que los empresarios, que se muestran muy críticos con el pacto, confían en que no salga finalmente adelante.

Así lo señala el presidente de la Confederación empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, quien arremete de forma contundente contra este acuerdo que califica de unilateral. Según sus palabras, «se rompe con el diálogo social al no estar representada la CEOE, aunque vamos a ver qué pasa con el trámite parlamentario, que va a ser muy complejo». Y es que para la patronal autonómica esta medida va a tener un impacto muy negativo para las empresas. «Calculamos que el coste va a ser del 6,5 %, aunque para las pymes el impacto va a ser muy superior», subraya Navarro, quien añade que «algunas compañías tecnológicas y financieras ya aplican esta reducción de jornada, pero este es un país de pymes».

¿Y qué es lo que opinan los diferentes sectores empresariales de la provincia de Alicante? Uno de los que van a resultar más afectados es el calzado. Así lo señala el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Vicente Pastor, quien señala que «habida cuenta de lo intensivo del factor mano de obra en nuestro producto, el impacto de la reducción de la jornada laboral supondrá una pérdida de competitividad. Más aún cuando el sector se encuentra en una situación compleja, puesto que las exportaciones no acaban de levantar cabeza y una de las vías estratégicas para mantener fuerte nuestra industria en la provincia es fabricar calzado especializado que aporte la singularidad de nuestro saber hacer, algo que se compromete si encarecemos la mano de obra». Pastor, en este sentido, subraya que «esta reforma no ha tenido en cuenta la singularidad de distintos sectores como el nuestro, que necesita que se tenga en cuenta el cómputo anual de horas trabajadas para dar respuesta a los distintos ritmos de producción que tenemos a lo largo del año».

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), Rosa Sánchez, indica que en este sector hay dos convenios diferentes. Por un lado, el de la industria, que ya aplica una jornada reducida de 1.752 horas anuales, pero a la que la aplicación de la medida le obligará a reducir 40, y el del comercio, con 1.800 horas y, por tanto, con una reducción forzada de 88. «Estamos hablando -remarca- de unos incrementos de costes, sobre todo en el segundo caso, enormes, puesto que tendrán que abordarse contrataciones adicionales. Y no solo eso, sino que forzará a las empresas a reorganizar el trabajo, algo de una complejidad tremenda». Por todo ello lamenta que «una medida de tanto calado se haya tomado sin tener en cuenta a los empresarios, que son los que tienen que aplicarla. Debería haberse consensuado».

En parecidos términos se expresa José Antonio Pastor, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), quien señala que la reducción de la jornada implicará un aumento de costes, algo que supone un duro golpe para esta industria que, afirma, «ya está al límite porque los márgenes son muy estrechos. Los precios de los juguetes son muy bajos, hasta el punto que siempre suben por debajo de lo que lo hace el IPC». Y lamenta que estas nuevas imposiciones se lleven a cabo sin ningún tipo de compensaciones. «Si al menos se controlase mejor la competencia desleal o las falsificaciones... Sin embargo, siguen apretándonos con normas que solo nos hacen cumplir a nosotros», en referencia a la estricta reglamentación en el mercado comunitario.

Pepe Serna, presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), también hace referencia al fuerte impacto que tendrá la reducción horaria tanto a nivel de costes como de organización, al tiempo que se muestra partidario de la negociación colectiva. Según sus palabras, «este tipo de medidas deben pactarse entre las partes. Ni es bueno que se legisle a favor de unos ni de otros».

En lo que respecta al sector del turismo, la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Mayte García, critica que se acuerden estas medidas sin contar con la opinión de sectores que, como es el caso, necesitan de iniciativas de flexibilización. Según señala, «se ha perdido una oportunidad de abordar nuestras peculiaridades, con turnos que permitan acumular horas en determinados momentos para después ampliar descansos».

Sindicatos

De una forma muy diferente lo ven los sindicatos. El secretario general de CC OO, Paco García, no duda a la hora de señalar que «la jornada de 37 horas y media ya está muy extendida en convenios colectivos y las Administraciones, y las empresas se lo pueden permitir, porque tienen beneficios. También nos dijeron que iba a venir una catástrofe con la subida del salario mínimo interprofesional o las pensiones, y todo ello se ha llevado a cabo sin que pase nada».

Del mismo parecer es la secretario general de UGT en esta demarcación, Yolanda Díaz, quien destaca que «llevamos 40 años con la misma jornada y ya tocaba reducirla por la salud mental de los trabajadores y para redistribuir el empleo. Además, mantenemos el diálogo abierto con la patronal para que acabe sumándose a la iniciativa».

