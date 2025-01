Los 116 pesqueros de la provincia invertirán 600.000 euros para faenar sin restricciones

.Respiro para la pesca de arrastre del Mediterráneo. El sector evitará el recorte de la Unión Europea (UE) en los días para salir a faenar únicamente con la sustitución de las redes, así como con el mantenimiento de una serie de vedas. Así se ha puesto de manifiesto este jueves en una reunión telemática que los armadores y cofradías de las cuatro comunidades autónomas afectadas han mantenido con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, encuentro este en el que, además, se ha dado cuenta del compromiso del ministerio de financiar en su totalidad el cambio de mallas, algo que en el caso de las 116 embarcaciones de la provincia de Alicante tendrá un coste aproximado de 600.000 euros. El anuncio se ha producido en una jornada en la que el sector ha protagoniozado un nuevo paro en protesta por las restricciones.

Fue el pasado 11 de diciembre cuando la UE aprobaba reducir de 133 a 27 los días de trabajo anuales para la flota de arrastre del Mediterráneo bajo criterios medioambientales y de sostenibilidad, una medida que, de llevarse a cabo, supondría la sentencia de muerte para el sector. Eso sí, tras la presión ejercida por España, Francia e Italia en el consejo de ministros, se introdujeron una serie de medidas para amortiguar el tijeretazo.

La flota pesquera de Santa Pola amarrada en una imagen captada esta mañana. / Alex Domínguez / Alex Domínguez

En la relación figuraban cuestiones como el establecimiento de mallas más amplias, la implantación de puertas voladoras para evitar que las redes toquen los fondos marinos, o la puesta en marcha de vedas selectivas. Dependiendo de las medidas que se aplicaran, la reducción en las jornadas de trabajo sería mayor o menor.

El planteamiento comunitario había puesto en pie de guerra al sector, que este jueves ha vuelto a dejar amarrada la flota en señal de protesta, y también como medida de presión en una jornada en la que los armadores y las cofradías afectadas han mantenido una reunión a través de videoconferencia con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime. Un encuentro en el que la representante ministerialha trasladado que las embarcaciones podrán mantener el 100 % de los días de trabajo únicamente con el cambio de las redes, concretamente de los copos.

Y no solo eso, dado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado que se convocarán ayudas por parte del Estado para financiar el coste total de la modificación de las mallas de la flota de arrastre del Mediterráneo, una inversión que rondará los 5.000 euros por embarcación. El Gobierno, asimismo, certificará la medición e instalación del copo (de 45 o de 50 centímetros), la cual tendrá validez de un año.

Además de estos cambios, en 2025 continuarán las paradas temporales de la flota financiadas con el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa) en los mismos periodos que en 2024, tanto para armadores como para tripulantes. De igual forma, y aunque no tenga una incidencia directa en los días de trabajo, se impulsará la instalación de puertas voladoras en los buques, medida que contribuirá a que la flota realice su actividad de forma más sostenible con el medio marino, al tiempo que reducirá los costes en combustible alrededor de un 30 %.

El secretario general de la Federación de Cofradías de Pesca de la Provincia de Alicante, Juan Mulet, ha señalado que la sustitución de las redes es una medida impuesta que va a tener que realizar el sector para mantener la actividad, «aunque -matiza-, al menos será financiada en su totalidad».

Cabe recordar que la Generalitat Valenciana, a través del presidente Carlos Mazón, ya se había comprometido semanas atrás con el sector a financiar la sustitución de las redes, por lo que Mulet confía en que esos fondos pueda redirigirse ahora hacia otro tipo de mejoras en las embarcaciones, o bien para amortiguar los elevados costes del combustible.

Si bien los pescadores no tendrán que realizar ningún desembolso en este sentido, no verán en cambio subvencionada la reducción de capturas de alrededor de un 30 % que se calcula que puede comportar la sustitución de las redes, dado que al tratarse de mallas más amplias, el volumen de pescado legal de menor tamaño se reducirá de manera considerable en especies como la merluza, el boquerón, la morralla o la gamba, entre otras. «Lo que se subvenciona es el arte, pero no los beneficios», ha enfatizado el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallart, en declaraciones a Efe.

Tampoco se ha obtenido una garantía, como exigían los pescadores, de que el próximo año no se vuelvan a imponer nuevas restricciones por parte de la UE, algo que ahora mismo queda en el aire.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha lamentado que en la reunión se hayan descartado algunas propuestas planteadas por el sector, destacando al mismo tiempo que no hay unidad de acción con los paros de la flota. En algunos puertos continuarán para seguir haciendo visible la complicada situación por la que atraviesa la pesca de arrastre, mientras que en otros cesarán ante la evidencia de que ya no queda mucho más que rascar.