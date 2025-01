«Existe la preocupación de que la provincia pueda perder la sede social del Sabadell»

Pregunta: Termina un 2024 que, en realidad, han parecido dos años diferentes. Uno antes y otro después de la dana. ¿Comparte esa sensación?

Respuesta: Si, estoy totalmente de acuerdo con tu perspectiva. Efectivamente el año ha quedado totalmente dividido por la dana y sus catastróficos efectos. Hasta el 29 de octubre en la provincia de Alicante hemos tenido un ejercicio que ha estado marcado por la fortaleza de nuestros principales indicadores y una sensación razonablemente optimista respecto al futuro. Con el impacto de la dana, la provincia en bloque tomó el rumbo de la solidaridad con nuestros vecinos valencianos. Ello supuso frenar no solo todo tipo de actividad institucional, sino también la empresarial e inversora, dando prioridad absoluta a ofrecer toda la ayuda posible. Creo que se ha demostrado de que está hecho el carácter alicantino: corazón, trabajo, inteligencia y emprendimiento, en este caso, utilizado para ayudar.

P. Se habla de miles de millones para recuperar y reconstruir la zona, pero ¿afectan a la provincia?

R. Por supuesto, todo lo que afecta a la Comunitat, afecta a sus tres provincias. En nuestro caso, sin ningún género de duda va a tener un impacto negativo en crecimiento e inversión. Tendremos que esperar un tiempo para ver cómo afecta realmente a nuestros indicadores, pero de entrada hay una estimación de bajadas en dos décimas el crecimiento del PIB de la Comunitat Valenciana, que bajará al 2,5% para el 2025. La Sindicatura de Cuentas ya ha advertido que el coste de reconstrucción va a tener una gran repercusión en las cuentas de la Generalitat y en sus presupuestos. Es probable que ello suponga incrementar el endeudamiento sino se recibe una adecuada financiación. No se me ocurre mejor momento para exigir al Gobierno de España la necesidad de una reforma del modelo de financiación autonómica con inversiones a la Comunitat Valenciana acordes al peso poblacional y la condonación de la deuda provocada por la infrafinanciación.

P. ¿Ineca prevé incluir en sus estudios indicadores relacionados con cambio climático?

R. Sí, estamos viendo cómo porque consideramos que el cambio climático va a afectar a nuestra actividad productiva. De hecho, cuando presentamos Ineca Data Board incluimos ya algunas variables al respecto, pero es complicado encontrar datos oficiales que midan con carácter periódico y en el ámbito provincial este aspecto. No dude que en el Instituto seguiremos trabajando para incorporarlas a nuestras mediciones.

Estamos viendo cómo incorporar indicadores de cambio climático a los informes, pero es difícil

P: Parece que entramos en 2025 sin presupuestos en el Gobierno ni en el Consell. ¿Cómo de grave es no contar con cuentas en cada una de estas administraciones?

R. Es muy grave. En primer lugar, porque es reflejo del ambiente político existente, un ambiente que no favorece de ningún modo la prosperidad de un territorio. El Rey Felipe VI en su discurso de Navidad hacía mención a la necesidad de un ambiente político que favorezca consensos y tranquilidad al empresario y creo que eso es imprescindible para dar certidumbre a la actividad productiva, social y política. En segundo lugar, porque el presupuesto es la principal herramienta de gestión de un gobierno, no hay que olvidar que el presupuesto lo que refleja es el plan director de un gobierno para un ejercicio. Si esa herramienta no existe, la capacidad de planificación, fijación de objetivos, gestión y control es, sin duda menor.

P. Entre los nuevos socios, este 2024 se materializó la del Banco de Sabadell, ¿cómo ve la operación, ahora que ya se sabe que hasta primavera no tendremos desenlace? ¿Han calculado lo que supondría la fusión para la provincia?

R. Estamos muy orgullosos de la incorporación de Banco de Sabadell al instituto, sin duda es importante contar con el respaldo del sector financiero, pero hay que señalar que su incorporación se produjo con anterioridad al anuncio de Opa. Actualmente Ineca cuenta con dos entidades financieras entre sus socios, Banco de Sabadell y Caja Rural Central, y por supuesto el instituto es una casa abierta al resto, su aporte de valor, sobre todo en términos de datos y visión transversal de la economía en muy importante. Respecto al impacto económico de una posible fusión no es un análisis que hayamos podido realizar porque lamentablemente no disponemos de datos públicos e independientes suficientes para hacerlo. Si que te puedo decir que entre nuestros socios existe la preocupación de que se deteriore su pool bancario y que la provincia pueda perder la sede social de un banco tan importante e implicado en nuestro territorio.P

Es muy grave que empecemos el año sin presupuestos en el Gobierno y en la Generalitat Valenciana

P. Ineca puso números a la infrafinanciación en la provincia y poco ha cambiado. ¿A qué cree que se debe que pese a tener los argumentos, estemos igual o peor?

R. Efectivamente, no solo la situación no ha cambiado, sino que ha ido a peor. Van pasando los ejercicios presupuestarios y la ejecución de inversión en la provincia es escasa. Las necesidades inversoras de la provincia son muy elevadas debido precisamente a ese déficit presupuestario acumulado durante más de dos décadas. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que otros, reiteradamente Alicante es relegada a la última posición en el ranking nacional. Esperamos poder reunirnos con responsables del Ministerio para analizar los planes de inversión futura en la provincia y hacer seguimiento de los mismos. El Instituto ha hecho un importante esfuerzo y este ejercicio hemos elaborado dos importantes estudios que vertebran las comunicaciones de la provincia de norte a sur. El estudio de Infraestructuras de transporte por carretera prioritarias para la provincia y el de Infraestructuras ferroviarias necesarias para interconectar la provincia - éste último realizado junto con CEV, Cámara y Hosbec- que esperamos que sea bien recibidos por el Ministerio.

P. Sobre la rendición de cuentas, ¿de verdad que ninguna administración les entrega la ejecución de cuentas o es que técnicamente es muy complicado?

R. Me encantaría poder responder a esa pregunta, pero sinceramente no lo sé. Hay una realidad, el grado de ejecución presupuestaria de las administraciones públicas, tanto estatal como autonómica es muy bajo, me refiero a los grupos VI y VII que son los relativos a inversión, lo que hace aún más importante que desde la sociedad civil podamos hacer un adecuado análisis de lo ejecutado. Históricamente se nos ha trasladado que no se nos podía facilitar la información porque no disponían de ella y las herramientas tecnológicas que tenían a disposición no les permitía extraerla, pero uno no puede dejar de preguntarse si lo que pasa es que no quieren facilitar esa información. No sé qué nos preocupa más, el que no quieran facilitar la información o el que no dispongan de ella. La Generalitat Valenciana nos trasladó el año pasado que estaban en un proceso de renovación tecnológica que permitiría poder facilitarnos la información solicitada sobre el grado de ejecución, y ya ha trasladado la Consellera de Hacienda su disposición y la de su equipo para reunirnos pasadas las fiestas y avanzar en ese sentido.

P. En los informes de coyuntura, llevan tiempo advirtiendo de la pérdida de peso de Alicante en el PIB nacional. ¿Han fallado los llamados planes de reindustrialización o hay que tener en cuenta otras cuestiones?

R. Tenemos una provincia privilegiada en todos los sentidos. En muchos sectores somos una gran referencia nacional e internacional, no hay más que ver cómo turismo, servicios o inmobiliario se han convertido en grandes locomotoras. No me atrevería a decir que los planes de reindustrialización han fallado, pero sí que son insuficientes. Es necesario apostar de manera mucho más decidida con la generación de más suelo industrial, incentivos reales a la implantación de industrias en nuestra provincia y redes de comunicaciones y medios de mayor envergadura. Una buena noticia que ya hemos adelantado: Agricultura e Industria han liderado las caídas del desempleo, con una moderada y sostenida recuperación.

No sé qué nos preocupa más, que no quieran facilitar los datos de ejecución o que no dispongan de ellos

P. Usted es un gran conocedor del mercado inmobiliario. ¿Cree que se ha acabado el término ‘viviendas a precio razonable’?

R. Las administraciones públicas pueden tomar muchas medidas para facilitar el acceso a la vivienda, no sólo aumentar el parque público inmobiliario, sino también otras como fomentar con medidas fiscales en la adquisición de primera vivienda, generar más suelo urbanizable, reducir al mínimo los trámites burocráticos y administrativos que se eternizan o defender de manera decidida la propiedad privada frente a los impagos y la ocupación con un sistema judicial ágil que reduzca el miedo de los propietarios a arrendar sus activos.

P. Expertos habían renunciado al discurso de «hace falta tamaño en las empresas» y consideran que el foco está en la «gobernanza corporativa» ¿Considera que hay que incidir en la falta de tamaño o comparte la opinión del investigador?

R. Una cosa no quita la otra. La gobernanza es crucial, pero en sectores donde la diferenciación, el volumen y el precio es factor competitivo, el tamaño también lo es. Tenemos que pensar que las economías de escala no vienen solo de la gobernanza o la tecnología, sino fundamentalmente del tamaño, y por tanto la dimensión se convierte en una variable competitiva más. En Ineca, hemos visto a lo largo de nuestros estudios que, en general, con empresas de menos de diez trabajadores es más complicado competir. Por poner un ejemplo, en nuestro estudio del sector industrial presentado al principio del 2024 se mostraba que las de mayor tamaño eran las que más valor agregado generan por empleado y en definitiva, las que presentan mejor productividad de su mano de obra y las que mejor competían a nivel global. Si eso lo combinas con excelencia en términos de gestión y gobernanza el binomio es imbatible.

P. Terminaremos el año con cifras récord en aeropuerto, turismo de cruceros, seguramente también ocupación … ¿ha sido el ejercicio de recuperación definitiva para el sector?

R. Se ha conseguido lo impensable hace unos años, la desestacionalización del sector. Las pernoctaciones hoteleras crecen a buen ritmo, por encima de la media nacional, y aunque se ha visto una ligera caída del mercado nacional, el internacional lo ha compensado sobradamente. Por otro lado, la Autoridad Portuaria prevé recibir a más de 232.000 cruceristas a lo largo del próximo año, que supera en cifras este 2024, y esperan rebasar por segundo año consecutivo la barrera de los 100 barcos. Tenemos que preparar nuestra provincia para poder seguir creciendo, en turismo, en servicios, pero también, como decía antes, en industria, construcción y agricultura. Para ello es imprescindible que Alicante esté preparada. Eso ha sido lo que ha motivado que a lo largo de este 2024 hayamos puesto el foco en analizar y priorizar todas las inversiones en infraestructuras que son urgentes y prioritarias.