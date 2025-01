Las malas cosechas disparan el precio de frutas y verduras de consumo mayoritario

El cambio climático no solo está teniendo efectos sobre la meteorología y las temperaturas del planeta, sino que también está empezando a tener un impacto directo sobre el bolsillo de los consumidores en cuestiones tan básicas como la cesta de la compra. Así se ha puesto de manifiesto durante este último año, en el que la malas cosechas provocadas precisamente por la sequía u otros fenómenos vinculados al calentamiento global han propiciado que frutas y verduras de consumo mayoritario, como los plátanos, los limones, las peras o los tomates, hayan registrado incrementos de precios de entre el 39 % y el 8 %. Las hortalizas de invierno, que justo ahora están iniciando la campaña, registran igualmente precios al alza.

La agricultura de la provincia de Alicante ha vivido durante 2024 uno de los peores años que se recuerdan. Muy pocos son los cultivos que han escapado a las pérdidas relacionadas con diferentes fenómenos meteorológicos, principalmente la sequía y las temperaturas por encima de lo normal. La lista es larga, y ha pasado por productos como los cereales, las cerezas o las almendras, que han registrado cosechas paupérrimas. También las aceitunas han visto cómo ha caído en picado la producción, al tiempo que se han registrado mermas importantes en la uva y las granadas, por poner solo algunos ejemplos.

Y ese es un problema que no ha afectado solo a los territorios más cercanos. Los problemas han sido generalizados tanto en la península como en latitudes más lejanas. Empezando por los plátanos, que en Canarias y en otras zonas productoras han sufrido falta de lluvias y temperaturas extremas, y continuando por los cítricos, y más en concreto el limón, que después de que en la provincia de Alicante se dejara gran parte de la producción sin recolectar, en la segunda fase de la campaña los mercados quedaron desabastecidos debido a que tormentas, inundaciones y heladas machacaron la cosecha de Sudáfrica.

¿El resultado? Fuertes aumentos de precios de algunas de las frutas y verduras de mayor consumo, según recogen informes realizados por asociaciones de consumidores como Facua o la OCU. Este es el caso de los ya citados plátanos, con subidas de hasta el 39 % rebasando los 3,5 euros el kilo, o de los propios limones, con un aumento del 15 % que los ha dejado en 2,30 euros. También los tomates han registrado subidas del 8 %, rondando los 2,4 euros, y las peras del 7,5 %, hasta los 2,5 euros. Igualmente significativo ha sido el incremento de alimentos procesados, como es el caso del zumo de naranja, que en determinadas marcas ha llegado a repuntar hasta un 47 %.

A estas subidas también ha contribuido en la segunda parte del año la paulatina recuperación del IVA en los alimentos básicos tras la rebaja a la que los sometió el Gobierno. Algo que se ha acelerado con la llegada del 1 de enero, en el que todos los productos han vuelto al estado anterior a la crisis, con un impuesto modificado de forma permanente al 4 %.

Con todo ello, desde el sector agrícola se apresuran a subrayar que los productores no se han beneficiado de estos incrementos de los precios de venta al público. Así lo asevera José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, quien señala que «los precios suben mucho cuando salen del campo con el procesado, el coste de la energía, los salarios y los transportes», y arremete contra la ley de la cadena alimentaria, que busca que los agricultores no vendan por debajo de coste. «No funciona y el Gobierno hace que no funcione», lamenta.

Algunos puntos de venta están intentando contener al máximo los precios, aún a pesar de renunciar a ganancias. Este es el caso de los mercados de Alicante, según asegura el presidente de la federación, Paco Alemañ. «Es cierto que algunos productos se han encarecido, pero nosotros estamos haciendo lo imposible, renunciando a márgenes, para contener estas subidas. Incluso después de la recuperación del IVA», indica.

Y es que mientras los artículos citados se han encarecido, otros, por contra, han registrado bajadas. Este es el caso de las patatas, con descensos del 10 %; de las zanahorias, del 8 %; de las lechugas iceberg, del 4,6 %: o de las manzanas golden, del 4,20 %. Eso propicia que el incremento medio de los precios a lo largo de 2024 haya sido de cerca del 5 %, según los últimos datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero la cosa no se queda ahí, dado que las hortalizas de invierno, que justo ahora han arrancado su campaña en la provincia, también registran un alza de los precios. El ejemplo, sobre todo, es el de la alcachofa, que mientras en el campo se cotiza a dos euros el kilo, en los supermercados ha llegado a estar por encima de los cuatro euros. En este caso no es un problema de falta de producción, dado que tanto en la Vega Baja como en el Camp d’Elx se espera que sea superior a la del año pasado. El motivo, según explica Antonio Ángel Hurtado, presidente de la Asociación Alcachofa de la Vega Baja, hay que buscarlo en la escasez de producto en los mercados en este inicio de curso, propiciado también por el retraso de cultivo en Navarra.

Las alcachofas híbridas ya superan a las tradicionales Otro de los efectos que está teniendo el cambio climático es la introducción de variedades agrícolas más resistentes en los campos de la provincia. Un caso llamativo es el de la alcachofa híbrida, que este año, por primera vez, va a superar a la tradicional Blanca de Tudela. Así lo señala Antonio Ángel Hurtado, presidente de la Asociación Alcachofa de la Vega Baja del Segura, quien señala que la variedad tradicional se está viendo muy afectada en los últimos tiempos por unos hongos de suelo que afectan a los vasos conductores, de manera que la planta no absorbe nutrientes y se queda sin crecer. Las razones, destaca, «la agricultura intensiva y el monocultivo, y unas temperaturas más suaves que favorecen la proliferación de los hongos». En parecidos términos se expresa Pedro Valero, representante de Asaja en el Camp d’Elx, quien señala que «la Blanca de Tudela está dando muchos problemas, entre otras cosas porque el calor hace que los hongos sean más resistentes». De ahí que en la Vega Baja, donde se espera un aumento de producción de 5.000 toneladas, hasta las 30.000, haya un 60 % de variedad híbrida frente al 40 % de la tradicional, mientas que en el Campo d’Elx, donde se mantendrán los 12 millones de kilos, está a la par. M. V.

