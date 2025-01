Ineca reclama un mayor esfuerzo para atraer empresas industriales y tecnológicas a Alicante

La economía alicantina no para de crecer. La creación de empresas aumenta a buen ritmo y el empleo se encuentra en máximo históricos. Sin embargo, estos buenos datos no se están trasladando en la misma medida a la renta per cápita de los alicantinos, que sigue en el furgón de cola entre las provincias españolas más pobres. En concreto en el puesto 44 de un total de 52.

Una realidad ante la que el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) ha reclamado este jueves a las administraciones un mayor esfuerzo para atraer a la zona nuevas empresas industriales y del sector de la tecnología que permitan cambiar la composición del modelo productivo, con la generación de empleos de más calidad y, sobre todo, con salarios más elevados.

Así lo ha señalado el presidente de Ineca, Nacho Amirola, durante la presentación del Informe de Coyuntura que elabora trimestralmente la organización, que en esta ocasión ha incluido varios apartados para poner de relieve lo que considera la principal debilidad de la economía alicantina.

Entre las más pobres

Los responsables de Ineca han recordado los últimos datos del INE que sitúan la renta per cápita de la provincia en 21.622 euros anuales frente a los 28.748 de la media nacional, lo que coloca a Alicante entre las provincias más pobres del país. Una situación derivaba en buena medida, como se ha encargado de recordar el director de Estudios de la organización, Francisco Llopis, de las bajas remuneraciones que reciben los profesionales de la provincia, con una base de cotización media a la Seguridad Social de sólo 1.854 euros frente a los 2.180 del conjunto del país o los 2.653 que reciben los alaveses.

El motivo de ese mal dato es la composición del tejido productivo de la zona. Tanto Amirola, como Llopis han destacado el buen funcionamiento que presentan las dos grandes "locomotoras" que tiene la provincia en estos momentos, como son el turismo y la construcción. El problema es, según afirman, su excesivo peso sobre el conjunto de la actividad económica.

Un momento de la presentación del informe de Ineca. / Información

Llopis ha puesto como ejemplo la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social entre 2019 y 2024. Un periodo en el que Alicante ha generado más de 8.000 nuevos empleos en la hostelería, que presenta una base de cotización de apenas unos 1.200 euros mensuales, mientras ha perdido trabajadores en sectores como la banca, que tiene los salarios más elevados, con más de 4.000 euros mensuales. Otros sectores pujantes, como el de las nuevas tecnologías, apenas ha sumado en el mismo periodo una cuarta parte de los empleos generados en la hostelería.

El director de Estudios de Ineca ha comparado esta situación con la de Valencia, que tiene una renta más elevada gracias a que sectores como el de la consultoría o el de la industria metalúrgica tienen un mayor peso en su composición sectorial, lo que eleva los salarios medios.

Menos exportadora que Murcia

En esta misma línea, Francisco Llopis también ha hecho hincapié en la aparente pérdida de competitividad que han sufrido los sectores industriales tradicionales de la provincia, lo que ha provocado una importante pérdida de peso de la exportación alicantina en el conjunto nacional. En este caso, el también profesor universitario ha comparado la situación de la provincia con la de la vecina Murcia.

De esta forma, mientras que en 1995 Alicante era la octava provincia con mayor volumen de exportaciones de España y Murcia ocupaba el 14º lugar, a partir del año 2002 se produjo un sorpasso y, actualmente, la región vecina se encuentra en el sexto lugar del ranking exportador y Alicante se ha hundido hasta la posición número 18.

Evolución del valor exportaciones de Alicante y Murcia. / Ineca

Ante esta situación, Nacho Amirola ha reclamado "un esfuerzo más decidido" por parte de las administraciones para conseguir atraer a Alicante nuevas empresas del sector industrial y tecnológico, que aporten mayor valor añadido. Una mejora que, a su juicio, también permitiría reducir la actual "fuga de capital humano con media y alta cualificación" que sufre la provincia.

Tres prioridades

Para ello, desde Ineca plantean tres ejes estratégicos. El primero pasa por crear más suelo industrial, "con parque empresariales modernizados y con acceso a suministros tecnológicos y con incentivos reales a la implantación de industrias en nuestra provincia"

Por otra parte, Amirola ha abogado por la puesta en marcha de un plan de vivienda provincial, que facilite el acceso de la población más joven a un hogar. Y, por último, ha reclamado la ejecución de las infraestructuras necesarias tanto de carreteras como de ferrocarril, para garantizar la competitividad de las empresas de la zona.

En la presentación también han participado el coordinador del Comité de Estudios de Ineca, Quino Palací, quien ha destacado la importante bolsa de paro que aún persisten en la provincia, con cerca de 125.000 inscritos en Labora; el secretario general de la organización, Alfredo Millá; y el director de Caja Rural Central en Alicante, Jorge Morales.