Una treintena de empresas alicantinas buscan nuevos clientes en la primera cita internacional del calzado

Hasta 31 empresas de la provincia se han desplazado a Italia para asistir a Expo Riva Schuuh y Garda Bags, la primera gran cita del calzado internacional. La delegación alicantina acude bajo el paraguas de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y el ICEX, lo que eleva la representación a 51 expositores españoles, que representan a 75 marcas. Esta cita está considerada actualmente como la principal feria para el calzado de volumen de gama media.

Para los expositores asistentes representa la primera oportunidad de poner a prueba las colecciones y ajustar los planes de producción. De hecho, supone el último evento en el calendario para los pedidos de la campaña del verano 25, que se materializa con la presentación de las colecciones pronto-moda, novedades y de reposición de existencias.

El secretario general de FICE, Salvador Gómez, ha incidido en “la relevancia de esta feria como el primer punto de encuentro entre las empresas de calzado español y sus clientes, donde pueden dar a conocer presencialmente las nuevas colecciones que han diseñado para la temporada de otoño-invierno 2025/2026”. “La participación de las marcas en este tipo de eventos permite fortalecer las relaciones comerciales existentes y abrir nuevas vías de colaboración con nuevos clientes internacionales”, ha concretado Gómez.

Empresas como Take me shoes - Slowwalk, Tan Shoes- Golosinas Fashion, Valeria's o Trendmendista by Tania Villena podrán pulsar las tendencias con las que arranca el ejercicio. En concreto, acuden 16 empresas de Elche, tres de Catral y una docena de diferentes localidades de la provincia.

Expo Riva Schuh, promovida por Riva del Garda Fierecongressi, se celebra en el Exhibition Centre (Quartiere Fieristico) y en diversos showrooms repartidos por los hoteles de la ciudad. Se trata del primer evento del calendario internacional para la presentación de las nuevas colecciones de calzado para el otoño-invierno 25/26, lo que significa que los visitantes pueden obtener una vista previa completa de la oferta y planificar así los pedidos con antelación. De manera paralela, la feria organiza la 13ª edición de Garda Bags, donde destacan espacios expositivos exclusivos para bolsos en distintos pabellones del Palafiere.

En esta edición de enero de 2025, van a participar 1.000 expositores (empresas y marcas) de 40 países. China es el país con mayor representación. También destacan otros países como Italia, India, Turquía, España, Brasil, Alemania o Portugal. La feria apuesta por la hibridación. Paralelamente, al evento físico, se celebra la versión digital de la misma.

En la última edición de junio 2024, el número de visitantes profesionales se mantuvo en los niveles del pasado año, con 9.000 compradores; un 80% procedente de países europeos y un 20% del resto del mundo. En cuanto al tipo de visitante, un 30,4 % son retailers, el 19,3% distribuidores, el 5,2% representantes de comercio electrónico y el 15,5% productores.