Díaz rebaja tensiones con Cuerpo y seguirán negociando para desbloquear la reducción de jornada

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han mantenido este lunes por la tarde una reunión para tratar de superar sus diferencias y desbloquear la reducción de jornada. Ambos ministerios han consensuado un escueto comunicado tras el cónclave, que pese al tono neutro -alejado de la crispación que habían manifestado las partes durante los últimos días-, es un reconocimiento explícito de la distancia que separa a ambos socios de Gobierno en una de las normas claves de la legislatura.

Trabajo ha forzado este lunes un encuentro con Economía, que ha manifestado inicialmente reticencias y posteriormente ha accedido. Ambas partes se han sosegado en las formas, pero pese al "ánimo cordial" en el que han insistido, deberán "seguir negociando" para asegurarse que el anteproyecto de reducción de jornada supera los trámites perceptivos para empezar su camino al Congreso.

El próximo 27 de enero la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) estudiará si la norma será tramitada o no por la via de urgencia, tal como ambiciona Trabajo para así asegurarse que tiene margen para entrar en vigor este mismo 2025. Ahora mismo eso es algo que no tiene garantizado y las próximas semanas serán claves para desatascar el escollo entre socios.

El PSOE desconfía de dar velocidad a la tramitación de la reducción de jornada sin tener antes bastante más encarrilados los apoyos parlamentarios suficientes para que prospere. Un argumento que no convence a sus socios de Sumar, que alegan que con la actual aritmética en el Congreso prácticamente ninguna ley los tiene.

Como muestra, la última reforma de las pensiones, pactada con patronal y sindicatos y formalizada en los jardines de Moncloa el pasado 18 de septiembre, todavía no ha iniciado los trámites parlamentarios. Y la reducción de jornada no cuenta con el beneplácito de los empresarios, lo que puede dar argumentos a fuerzas políticas claves para la aprobación de la norma, como Junts, para oponerse.

"Ánimo constructivo"

Del "es casi de mala persona" oponerse a la reducción de jornada que le soltó Díaz a Cuerpo hace dos semanas a "un ánimo cordial y constructivo" de la reunión de este lunes. El cónclave ha servido eminentemente para rebajar el tono tras un rifirrafe especialmente aireado durante los últimos días. Las diferencias persisten, pero el tono es menos tenso.

Mientras el PSOE ha ido insistiendo en que la reducción de la jornada es una "prioridad compartida" en todo el Gobierno, Sumar alega que le están poniendo palos en las ruedas para que salga este mismo año, tal como pactaron en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

Y es que "para que esto sea así debe tramitarse por la vía de urgencia. [...] Espero que seamos respetuosos con el acuerdo de Gobierno", insistió Díaz antes del encuentro con Cuerpo.

"Hoy es el día de hablar de vivienda"

Trabajo le solicito por escrito una reunión a Economía este lunes, a lo que desde el Ministerio de Cuerpo se negaron, alegando que "hoy es el día para hablar de vivienda". Desde el departamento dirigido por los socialistas hacían referencia al acto en el que se ha volcado el presidente del Gobierno y gran parte del Ejecutivo sobre vivienda.

En el mismo, Sánchez ha anunciado que llevará al Congreso de los Diputados una reforma para endurecer la compra de viviendas por parte de extranjeros de fuera de la Unión Europea, además de una 'macroreforma' fiscal que incluirá bonificaciones a los propietarios que alquilen viviendas a precios asequibles y penalizaciones a los grandes socimis y fondos, entre otros.

No obstante, pocas horas después de que fuentes oficiales de Economía sostuvieran que "se tendrán que organizar las agendas para mantener la reunión", el propio Ministerio confirmaba una reunión para la misma tarde del lunes.

Dicho cónclave se ha celebrado después de la cita de la CDGAE donde Trabajo ambicionaba hace una semana incluir en el orden del día el anteproyecto de reducción de jornada. Algo en lo que fracasó debido a, según denunció la vicepresidenta segunda en una entrevista televisiva, al "bloqueo" de Economía. Bloqueo que el propio Cuerpo calificó, ese mismo día, de "falso".

Finalmente en la CDGAE de este lunes no se ha debatido sobre el anteproyecto de ley para reducir la jornada a 37,5 horas semanales y ello deberá esperar al siguiente encuentro del 27 de enero. De allí puede partir al Consejo de Ministros y en las siguientes semanas remitirse a Cortes, para su tramitación a lo largo del segundo trimestre. Pero antes debe salvar ese primer escollo del 27 de enero, para lo que Trabajo y Economía se prometen "seguir negociando".