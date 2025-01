Empezar el año ahorrando: sigue estos 5 pasos para no gastar de más

Comenzar el año con un plan de ahorro y una gestión financiera sólida es posible gracias a pequeños cambios en tus hábitos diarios. La cuenta de Instagram "La Consultora Financiera" ha compartido cinco consejos prácticos para organizar tu economía doméstica y evitar llegar ahogado a fin de mes. Estos trucos no solo te ayudarán a ahorrar, sino que también fomentarán una mayor consciencia sobre tus gastos... ¿en cuántos de los siguientes malos hábitos financieros caes más a menudo?

1. Evita comer fuera o pedir comida a domicilio con frecuencia

Uno de los principales obstáculos para ahorrar es el gasto excesivo en comida fuera de casa: desde visitas a restaurantes, pedidos a domicilio de comida rápida a cañas y tapas. ¿Cuántas cañas y croquetas sumas a final de mes? ¡Piénsalo! Aunque pedir a domicilio o salir a cenar es tentador, hacerlo de manera habitual puede suponer un impacto considerable en tu presupuesto. Opta por cocinar en casa, planificar tus menús y reservar las comidas fuera para verdaderas ocasiones especiales y homenajes. Y recuerda: si comes en el trabajo debes seguir los mismos pasos y planificar el tupper sin caer en la tentación de comprar precocinado o ir al bar...

2. Di adiós a las compras impulsivas

Las ofertas pueden ser irresistibles, sobre todo en rebajas después de Reyes, pero muchas veces nos llevan a adquirir cosas que realmente no necesitamos. Antes de comprar algo, pregúntate si es un gasto necesario o si puedes prescindir de ello. Mantén la calma durante las promociones y evita que tus compras sean guiadas únicamente por los descuentos.

Revisar la nevera y la despensa y hacer una lista de la compra de acuerdo a un menú: clave para no gastar de más. / INFORMACIÓN

3. Crea un presupuesto y planifica tus gastos

No tener un presupuesto claro es uno de los errores más comunes en la gestión económica. Divide tus ingresos en categorías como alimentación, vivienda, transporte, ahorro y ocio. Planifica cada gasto y fija límites para evitar sorpresas desagradables al final del mes. Una app de gestión financiera puede ser una gran aliada.

4. Revisa las suscripciones que no utilizas

Muchas veces seguimos pagando suscripciones que ya no usamos, como servicios de streaming para ver series o películas, apps que tenemos olvidadas o gimnasios que protagonizaron una entrega de "propósitos de año nuevo" sin cumplir. Haz un listado de todas tus suscripciones activas, analiza su utilidad y elimina aquellas a las que no haces caso. Si te parece poco gasto, prueba a sumar la cantidad total de estas suscripciones y quizá te sorprendas de todo lo que podrías llegar a ahorrar si prescindes de las que no usas regularmente.

5. Haz la compra con un menú semanal

Ir al supermercado sin una lista o sin revisar previamente lo que tienes en la despensa y nevera puede llevarte a gastar de más. Organiza un menú semanal, revisa tus existencias y compra solo lo necesario. Esto no solo reducirá el desperdicio, sino que también optimizará tu gasto en alimentación y puede ayudarte, también a llevar una dieta mucho más equilibrada ya que te obliga a echar un ojo no sólo a tu bolsillo sino también a tus hábitos alimenticios.

Y lo principal para llevar a cabo estos cinco consejos es pensar en todo lo que podrás hacer con estos pequeños "minigastos" ahorrados.