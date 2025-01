Nuevo residencial de TM Grupo Inmobiliario en Calpe: próximamente a la venta

TM Grupo Inmobiliario desembarca por segunda vez en Calpe con un proyecto, pensado para vivir el mar Mediterráneo como uno más en tu nuevo hogar. Tanto es así, que el nuevo residencial está en primera línea de la playa de la Fossa con unas maravillosas vistas al mar y al Peñón de Ifach.

Muy pronto a la venta: nuevo residencial en Calpe

El nuevo proyecto de TM Grupo Inmobiliario en Calpe, en primera línea de mar en la playa de la Fossa, estará a la venta próximamente. Este residencial gozará de una ubicación inigualable, entre la playa de la Fossa y las Salinas de Calp.

Este residencial estará formado por dos torres de viviendas con variada tipología, ofreciendo así apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos con solárium. Todas las viviendas de la primera torre tendrán unas extraordinarias vistas al mar, y, desde la segunda torre, habrá vistas a las Salinas de Calp y parciales al mar.

Estas dos torres de viviendas contarán con unas excelentes zonas comunes con piscinas para adultos y niños, jacuzzis, zonas de descanso, gimnasio, área de juegos infantiles y amplias zonas ajardinadas. El residencial contará con dos accesos peatonales, uno de ellos directo desde el mismo paseo marítimo de la playa de la Fossa y el otro está previsto desde la Avenida Juan Carlos I.

De este modo, este proyecto llega a Calpe para enmarcarse en un entorno natural y urbano con vistas al mar, al Peñón de Ifach y a las Salinas de Calp. Además, está a muy pocos minutos del casco urbano de Calpe con todos los servicios, supermercados y restaurantes al alcance.

TM Grupo Inmobiliario destaca por escoger las mejores ubicaciones en la costa mediterránea y en particular, en la Costa Blanca. / INFORMACIÓN

Residenciales emblemáticos en Costa Blanca

TM Grupo Inmobiliario destaca por escoger las mejores ubicaciones en la costa mediterránea y en particular, en la Costa Blanca, destacan destinos como Benidorm, Torrevieja y Orihuela Costa. Así, desarrolla residenciales únicos que no dejan indiferente a nadie gracias a sus espectaculares diseños y acabados como Sunset Sailors by TM y Eagle Tower by TM en Benidorm, Lagoons Village by TM en Torrevieja y Flamenca Village by TM en Orihuela Costa.

Tanto el diseño arquitectónico de cada residencial en el que se cuida hasta el más mínimo detalle, como los servicios y amenities que incluye, tales como espacios deportivos, varias piscinas, jacuzzis, zonas infantiles y espacios ajardinados hacen que cada proyecto sea simbólico, emblemático y único.

Todos los residenciales de TM Grupo Inmobiliario se realizan bajo el paraguas de la construcción sostenible y el uso de las nuevas tecnologías del mercado para brindar la mejor calidad a sus clientes.

Todos los residenciales de TM Grupo Inmobiliario se realizan bajo el paraguas de la construcción sostenible y el uso de las nuevas tecnologías. / INFORMACIÓN

Por qué TM Grupo Inmobiliario es la mejor opción para comprar tu vivienda en Calpe

100% cumplimiento de plazos de entrega

TM Grupo Inmobiliario garantiza al 100% el cumplimiento de plazos de entrega con un control exhaustivo de calidad. El equipo de TM te ayuda en todo el proceso de compra con las dudas que puedan surgirte al igual que con la documentación necesaria para la compra de vivienda. Tras la compra de la vivienda, el Servicio de Atención al Cliente de TM te guía ante cualquier consulta y a gestionar las coberturas de garantía de su nueva vivienda.

Servicio de financiación

TM Grupo Inmobiliario se preocupa por acompañar al futuro residente en todos los aspectos implicados en el proceso de adquisición de su vivienda. Un asesor inmobiliario ayudará e informará durante todo el proceso de compra de la vivienda, con un equipo multidisciplinar experto para apoyar en la obtención de la financiación, siempre que sea necesario.

Marca de confianza

Uno de los aspectos más destacados por los clientes en el proceso de compra de una vivienda es la confianza en la marca. TM Grupo Inmobiliario ofrece la garantía profesional de una compañía con 56 años de experiencia empresarial. La satisfacción de sus clientes, superior al 90%, es el reflejo del esfuerzo diario de la compañía por construir los sueños de muchas familias.

Más información:

Web: www.tmgrupoinmobiliario.com

Correo electrónico: comercial@tmgrupoinmobiliario.com

Teléfono: 902 15 15 12