¿Quieres dejar el trabajo? Conoce estas claves para dimitir y no llevarte un disgusto

Dimitir en tu trabajo es casi siempre una decisión complicada, pero una vez que has tomado la iniciativa y decides dejarlo definitivamente, hay una serie de pasos que debes tener claros para no llevarte un chasco una vez te hayas despedido de tu puesto de trabajo. Renunciar de forma correcta y profesional pueden marcar la diferencia en tu experiencia profesional, en tu futuro empleo... y en tu última nómina. Ojo a lo que te contamos a continuación:

Comunica tu decisión con un documento formal

El primer paso para dimitir correctamente es redactar un documento en el que comuniques oficialmente tu decisión de dejar el empleo. Este documento debe incluir la fecha en la que presentarás tu renuncia y el último día que trabajarás en la empresa. Aunque muchas personas creen que basta con un preaviso de 15 días, esto no siempre es casí: es crucial revisar el convenio colectivo de la empresa para verificar los plazos de preaviso establecidos según tu categoría o grupo profesional. En algunos casos, podrías necesitar dar un preaviso de un mes o incluso dos.

Ten en cuenta el periodo de prueba

Si te encuentras en periodo de prueba, las reglas son diferentes. Durante este tiempo, tanto la empresa como el empleado tienen la libertad de finalizar la relación laboral sin necesidad de dar un preaviso. Esto significa que puedes comunicar a la empresa que el puesto no cumple con tus expectativas y que has decidido no continuar.

Sin embargo, es fundamental recordar que la empresa no puede descontarte dinero por no dar preaviso si estás en periodo de prueba. Este tipo de descuento es ilegal. Por ello, si decides marcharte, asegúrate de que todo esté claro y en conformidad con la ley.

Protege tus derechos

Un aspecto crucial al renunciar es proteger tus derechos como trabajador. Si desde la empresa te indican que no es necesario que des un preaviso, es esencial que esta comunicación quede registrada por escrito. En caso contrario, podrían surgir problemas, como que se nieguen a pagarte los días que te corresponden. Contar con un respaldo documental evitará malentendidos y garantizará que recibas lo que te corresponde.

Reflexiona antes de actuar

Dimitir de un trabajo es una decisión que no debe tomarse a la ligera. Antes de dar el paso, reflexiona sobre tus motivos y asegúrate de tener un plan claro para el futuro. Mantener una actitud profesional y respetuosa durante el proceso puede ayudarte a cerrar esta etapa de manera positiva y sin conflictos.

Siguiendo estas claves, podrás gestionar tu renuncia de forma profesional y evitarás problemas legales o laborales que puedan surgir en el proceso.