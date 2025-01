Tether trasladará su sede a El Salvador tras obtener licencia como proveedor de servicios de activos digitales

Tether Holdings Ltd., el reconocido emisor de stablecoins, ha anunciado su decisión de trasladar su sede legal y sus filiales a El Salvador tras recibir la licencia como proveedor de servicios de activos digitales en el país centroamericano. La compañía, que administra más de 137.000 millones de dólares en activos, había estado constituida hasta ahora en las Islas Vírgenes Británicas.

La relación entre Tether y el gobierno salvadoreño no es nueva. El país, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha trabajado intensamente en posicionarse como un centro global para el bitcóin y los negocios basados en criptomonedas, un objetivo en el que Tether ha sido un socio clave. “Esta decisión es una evolución natural para Tether, ya que nos permite construir un nuevo hogar, fomentar la colaboración y fortalecer nuestro enfoque en los mercados emergentes”, declaró Pablo Ardoino, director ejecutivo de Tether, en un comunicado oficial emitido este lunes.

Un actor clave en el mundo cripto

Tether es la entidad emisora de la stablecoin USDT, una criptomoneda que se caracteriza por mantener su valor vinculado uno a uno con el dólar estadounidense. Para lograrlo, la empresa utiliza reservas compuestas principalmente por efectivo y activos equivalentes, como deuda del gobierno de Estados Unidos.

En 2024, el auge de los mercados de criptomonedas, combinado con el incremento de las tasas de interés, impulsó significativamente las finanzas de Tether, permitiéndole registrar miles de millones de dólares en ganancias cada trimestre.

Parte de sus reservas son gestionadas por Cantor Fitzgerald LP, cuyo director ejecutivo, Howard Lutnick, se integrará en la futura administración del presidente electo Donald Trump.

No obstante, Tether también se ha enfrentado a controversias legales, especialmente en Estados Unidos. En 2021, la compañía resolvió acusaciones relacionadas con la transparencia de sus reservas al pagar 41 millones de dólares en sanciones.

Implicaciones del traslado

Por ahora, Tether no ha confirmado si establecerá una oficina física en El Salvador o si este movimiento afectará a su empresa matriz, iFinex Inc., o a su compañía hermana, Bitfinex Technology Ltd. Tampoco se ha especificado si la firma mantendrá operaciones en las Islas Vírgenes Británicas. Un portavoz de la compañía no respondió de inmediato a las consultas planteadas por Bloomberg sobre estos temas.

El Salvador: una nación emergente en el ámbito cripto

La elección de El Salvador como nuevo hogar de Tether refleja el esfuerzo del país por convertirse en un referente para la industria de las criptomonedas. Durante los últimos años, el gobierno salvadoreño ha implementado políticas innovadoras, incluida la adopción del bitcóin como moneda de curso legal en 2021. Además, el país ha acumulado una reserva de bitcóin valorada en más de 600 millones de dólares, lo que ha fortalecido su posición en el ecosistema cripto.

La administración de Bukele también ha trabajado en la mejora de la seguridad pública, logrando una notable reducción de la actividad de las pandillas. En diciembre de 2023, el país alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de 1.400 millones de dólares, marcando un punto de inflexión tras años de negociaciones.

Con esta medida, Tether refuerza su vínculo con un país que aspira a ser líder en innovación financiera y en la promoción de un entorno favorable para las criptomonedas. La decisión también subraya la tendencia de las empresas cripto de buscar jurisdicciones más flexibles y comprometidas con el crecimiento de la economía digital.