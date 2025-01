José Carlos Díez: «Alicante tendrá que meter tecnología para mejorar su renta»

El economista José Carlos Díez protagonizó ayer la previa de la asamblea general de la asociación AlicanTec. El experto realizó un análisis crítico y sin ambigüedades del contexto económico actual. Con una buena dosis de ejemplos y experiencias propias, Díez animó al empresariado alicantino a que apueste por la tecnología.

En la provincia, «hay una gran paradoja. No puedo criticar al sector turístico, porque veraneo aquí», bromeó; pero «cuando miras los indicadores de empleo, las provincias turísticas van muy bien»; sin embargo lamentó que cuando realizas ese misma fotografía en referencia a la «renta por habitante y divides el PIB por habitante, no vas bien». «Así que ni Alicante va bien, ni Málaga, ni las Baleares, ni Canarias van bien y van bien las provincias en las que se están creando empleos buenos o industriales o tecnológicos».

José Carlos Díez durante su exposición en la previa de la asamblea de AlicanTec. / Pilar Cortés

Para mejorar esta realidad que se ha expuesto en numerosas ocasiones como debilidad coyuntural de la provincia alicantina, el economista recomienda - aunque sin éxito como apunta - que «Alicante se centre en el desarrollo tecnológico». Además, apuesta porque «la universidad reforme toda la parte de su OTRI, transferencia de conocimiento tecnológico, y que entre en contacto con las empresas y que empecemos a competir en desarrollo tecnológico. Que aquí, en Torre Juana que hay una empresa de inteligencia artificial se expanda y todas las empresas de Alicante incorporen la IA para ser más competitivas. Creo que es lo que nos falta». En su opinión, «si queremos mejorar no solo en empleos, sino en salarios o en reducir la precariedad y mejorar la vivienda, tendremos que meter tecnología, sino va a ser muy complicado».

Junto a esta reflexión de un ámbito más local, José Carlos Díez que colabora habitualmente con la asociación tecnológica, abordó la actual crisis de la vivienda. Desde una perspectiva global, el experto apuntó a que, en este sector, «estamos en una situación que empieza a parecerse a 1998-2000. Estamos empezando una burbuja inmobiliaria».

Las murallas contra la burbuja

Pero su afirmación estuvo cargada de matizaciones, porque quiso huir de plantear una visión alarmista. «Las expectativas es que falta vivienda y que los precios van a subir de por vida, y cuando eso pasa, y los compradores se asustan, provoca un boom de construcción de vivienda que vamos a ver», subrayó. «La ventaja es que no hay suelo y creo que no vamos a llegar a esas 700.000 unidades. Estamos empezando y no me quiero poner alarmista», dijo a continuación.

Otra de las diferencias, en su opinión, es que «estamos en una situación en la que los bancos no pueden dar más del 80 % de la hipoteca o no se puede financiar el suelo. Hay algunas cosas que hemos aprendido y la regulación bancaria protege del boom, pero, dicho eso, como empecemos a decir que todo está bien, pues montaremos otra burbuja. Y si encima el BCE pone tipos para los alemanes al 2 %, cuando nosotros deberíamos tenerlos al 3 o 4 %, pues tienes un problema».

Foto de familia al finalizar la asamblea de AlicanTec. / Pilar Cortés

La crítica a los tipos de interés vino relacionada con la crisis en la que está sumida Alemania y los graves problemas que tiene por delante. En plena cita electoral, Díez expuso como grandes marcas de automoción tienen que competir con China sin tener garantizadas medidas de competitividad.

El gigante asiático, por el contrario, y como reacción a su particular crisis de vivienda, ha optado por una política exportadora agresiva que se deja sentir en el continente europeo. Los chinos «tienen un sector exportador e industrial más potente y lo que están haciendo es una salida natural, que son las exportaciones como lo fue para nosotros esa misma vía y el turismo».

Por otra parte, José Carlos Díez restó importancia a la llegada de Trump a la Casa Blanca, aunque reconoció la imprevisibilidad que se abre en el campo arancelario.

Por último y respecto a la economía española, reconoció la buena marcha. «No me digan por qué, pero España funciona. Lo hace desde el franquismo en los años 60. Los indicadores van disparados». En este sentido, el economista destacó el buen posicionamiento que ha hecho el país en materia energética y como se ha convertido en un «hub» atractivo para que inversores como los árabes consideren como prioritarios. «Vamos a producir un 30 % de electricidad más barata que nuestros competidores. Nos falta desarrollo de red» para que lleguen esas empresas, concluyó.

