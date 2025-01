Anatolio Díez (UGT): «Es un error que se vea a los pensionistas como un coste para la sociedad»

Acaba de ser reelegido secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en el congreso estatal de la organización celebrado en Benidorm. Será su tercer mandato. ¿Qué objetivos se marca?

Serían dos, principalmente. El primero es la consolidación a nivel interno de la organización dentro del sindicato. Tras el último congreso confederal vamos a tener más recursos y se van a distribuir de otra manera. Va a ser una forma de funcionamiento totalmente distinta, que nos va a permitir consolidarnos, como decía, y seguir creciendo. Ya estamos en torno a los 90.000 afiliados y con incrementos considerables todos los años. Y, luego, de cara al exterior queremos centrarnos en la situación de las personas mayores y los temas que les importan, como el envejecimiento activo, la dependencia, el estado de las residencias, la soledad no deseada, pero, sobre todo, hay un tema que es muy importante para nosotros y es el edadismo.

Explíquese, ¿a qué se refiere cuando habla de edadismo?

El edadismo está conceptuado como un prejuicio social que hay hacia las personas mayores y que tenemos que afrontar única y exclusivamente por el mero hecho de ser mayores. Es discriminación pura y dura. Estamos hablando de que a día de hoy ya somos el 20% del padrón del país, tenemos un poder electoral importante y no podemos permitir ninguna medida que vaya contra nosotros. Somos mayores, sí, pero contribuimos al desarrollo económico y social de nuestro país y nos molesta tremendamente que no se nos tenga en cuenta y que sigamos discriminados y excluidos de la sociedad en su conjunto. Es un error que se vea a los pensionistas como un coste para la sociedad, cuando estamos aportando tanto económicas y socialmente.

¿En qué se sienten discriminados?

Lo primero es que nos tenemos que sentir más protegidos, que no lo estamos, y tenemos que poder envejecer de forma más saludable. También hay muchos mayores que no pueden decidir por sí mismos en muchas ocasiones, que no se tiene en cuenta su opinión en muchos ámbitos de su vida y de la sociedad. Por ejemplo, en el tema sanitario la edad determina quién tiene derecho a determinados procedimientos y tratamientos médicos y quién no. El tratamiento de cáncer de colon, a partir de los 70 ya no se hace. O las mamografías, a partir de los 70 años tampoco se siguen haciendo a las mujeres. Si una persona tiene una dolencia, habrá que tratarla según esa dolencia, no según su edad. Pero también hay discriminación en la banca, por citar otro caso. Se utilizan métodos tecnológicos para obligarnos a hacer cosas que no sabemos hacer. Incluso para cobrar nuestras pensiones, nos obligan a hacerlo de determinada manera. La transformación digital no se está diseñando ni ejecutando desde la inclusión.

La cita previa para ser atendidos en las administraciones también ha recibido bastantes críticas…

Sí, porque no estamos preparados tecnológicamente para poderlo hacer. Deberían mantener los dos sistemas. En muchas comunidades lo hacen, pero hay otras en que, o tienes a tu hijo al lado para que te ayude a hacer la solicitud, o te quedas colgado.

¿Qué proponen para evitar ese tipo de situaciones?

Pues formar a la gente. Dedicar medios e instrumentos para que puedan aprender y no tener que depender de nadie. Y, si eso no es posible en un momento determinado, que se articulen los mecanismos necesarios para que la gente no se sienta desatendida.

Le he escuchado decir que ese edadismo se refleja en las propias ciudades, ¿a qué se refiere?

Pues a las barreras arquitectónicas, a tener pocos lugares de reunión, pocos servicios en la calle, como bancos, y a todo aquello que dificulta que una persona mayor pueda desenvolverse en una ciudad. Y si llevamos esto al terreno de la España vaciada aún es peor, porque allí el edadismo se refleja en el olvido, la desatención y la soledad no deseada que sufren muchos mayores.

"No es justo dar a entender que los pensionistas tendrían que ganar menos para que ganaran más sus hijos"

¿Cómo ven el tema de las pensiones? ¿Están satisfechos con las últimas reformas?

Ha habido un cambio radical con respecto a la reforma que hizo el PP. Hemos pasado de un aumento del 0,25% anual al mantenimiento del IPC. Es una diferencia muy importante y el año que se empezó a aplicar hubo una subida del 8,5%. Para que nos podamos entender, eso puede suponer de cobrar 2,5 euros más al mes a cobrar 80 o 90 euros más. En una pensión pequeña eso da para pagar el pan. Con lo que ya no estamos tan contentos es con el 40% de las pensiones del país que todavía se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, y algunos casos de la pobreza severa. Es lo que ahora toca corregir. En la última reforma ya se estableció que se iría incrementando las pensiones para que todas las prestaciones contributivas llegaran a ese umbral, que sería más o menos el del salario mínimo.

Sobre esa cuestión, hay mucha gente que no ve bien que algunas pensiones sean más altas que los sueldos que cobran muchos jóvenes. Pero usted asegura que no es una comparación justa.

No, no es una comparación justa porque da a entender que los pensionistas tendrían que ganar menos para que ganaran más sus hijos. Y ese no es el planteamiento. Los pensionistas tienen que ganar lo que tienen que ganar de acuerdo con sus cotizaciones. Y para que los salarios de los jóvenes mejoren lo que hay que hacer son mejores políticas de empleo, más negociación colectiva o subir el salario mínimo, entre otras cosas. En definitiva, lo que hay que hacer es mejorar la situación de los jóvenes sin perjudicar a los mayores. ¿Alguien cree que lo que dejen de cobrar los pensionistas se lo van a dar a los jóvenes? Pues no va a ser así. Hay que mejorar la situación de todos. El mensaje de que hay pensionistas que cobran más que sus hijos está haciendo mucho daño a las personas mayores. Eso nos lleva a una confrontación intergeneracional que no tiene sentido.

