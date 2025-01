Los sindicatos del Sabadell priorizan detener la opa para mantener el empleo

La marcha del Sabadell a Cataluña será un sacrificio aceptable si sirve para detener la opa de BBVA. Así podría resumirse el sentir general de los principales sindicatos con representación en el banco presidido por Josep Oliu, que, eso sí, reclaman garantías para que el movimiento de sede no implique una reducción del personal que ahora trabaja en la provincia.

Una posición con la que queda claro que el principal temor de la plantilla en estos momentos son los recortes que implicaría la fusión de ambas entidades, que podrían rondar los 4.000 trabajadores, según los cálculos que hace unos meses dio a conocer el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno.

La responsable de Sector Financiero de UGT en Alicante, Laura García, señala que no quiere entrar a valorar la decisión del Sabadell de trasladar su sede – que considera que es una decisión estratégica que toma la entidad y que sus responsables ya se habrán encargado de decidir qué es los mejor para el negocio. No obstante, como representante de la plantilla sí deja claro que su preocupación es lo que pueda afectar a los trabajadores de la entidad que, según afirma, "ya han sufrido suficiente, están muy tensionados, tienen mucha presión comercial y no queremos que por este otro movimiento vayan a sufrir más todavía".

Según los datos del sindicato, actualmente el Sabadell mantiene una plantilla 1.440 trabajadores en la provincia, de los que aproximadamente unos 500 trabajan en los servicios corporativos que la entidad tiene en Alicante.

La sede del Banco Sabadell en Alicante. / Álex Domínguez

Mucho más contundente se muestra la secretaria general de UGT en l'Alacantí-la Marina, Yolanda Díaz, quien considera que el regreso del Sabadell a Cataluña en este momento "responde a una estrategia para evitar lo que puede acabar con muchos puestos de trabajo". Es decir, la opa del BBVA. "Lo que nos preocupa es el empleo y proteger a los trabajadores", insiste Díaz, que considera que el cambio de sede aumentará la "resistencia" del banco presidido por Josep Oliu frente al intento de absorción de su rival.

Sin recortes

Por su parte, el portavoz sectorial de CC OO, Ramón González, señala que el traslado de Cataluña a Alicante "no supuso ninguna merma de empleo", por lo que ahora confían en que la situación sea la misma. "Si hay alguna afectación, desde luego intervendríamos para oponernos", asegura González.

Mucho más crítico se muestra el secretario general de este sindicato en l'Alacantí-les Marines, Francisco García, que desde su punto de vista sí considera "muy negativa" la marcha del Sabadell. "Perdemos una referencia y un centro de poder", ha señalado el dirigente sindical, que ha enmarcado este proceso también en la tendencia a la concentración de los centros de decisión en Barcelona y Madrid.

Además, aunque en un primer momento el banco garantice el mantenimiento del empleo, García considera que en el futuro no se tendrá la misma consideración a la hora de tomar decisiones que puedan afectar a la plantilla con la sede en Cataluña.

"Efectos estéticos"

Por último, la secretaria de Organización de La Federación-Sicam, Mari Cruz García-Córcoles, insiste en la idea de que la operación responde al deseo de la entidad de recibir el apoyo del Gobierno frente a la opa de BBVA, que a su juicio debe ser el objetivo prioritario en estos momentos. Así, señala que estos cambios de sede solo tienen "efectos estéticos" y, sobre todo, que con el teletrabajo tiene menos importancia dónde esté físicamente el banco. "Hay gente en Alicante trabajando para equipos que están en Sant Cugat y otros en Sevilla que trabajan para Alicante", ha puesto como ejemplo.