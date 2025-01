Los aranceles de Trump ponen en riesgo 1.800 empleos directos en Alicante

El Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (Ineca) ha realizado un microinforme sobre el impacto de las exportaciones de las empresas alicantinas a Estados Unidos y el número de empleos relacionados con ellas para conocer cómo afectaría el incremento de aranceles que ha anunciado el presidente de EEUU, Donald Trump. La provincia de Alicante es la decimosegunda provincia española que exporta a Estados Unidos con 406 millones de euros, muy por detrás de Barcelona, Madrid, Valencia y Castellón, aunque el volumen de exportaciones de Alicante hacia este país da trabajo a unas 1.800 personas de manera directa, en su mayoría del sector del calzado y agroalimentario, más el empleo inducido de otras empresas que dan servicio a éstas.

En este sentido, los sectores que más podrían verse afectados del centenar de empresas que exportan a Estados Unidos, son el calzado con cerca del 42 % de los 1.800 empleos en juego -en torno a los 700-, seguidos de 23 % de la alimentación, 6 % del empleo se encuentra en los productos cerámicos y manufacturas de piedra, el 4 % en los exportadores de maquinaria y el 3 % empleos se encuentran en las empresas del textil, entre otros.

Evolución de las exportaciones alicantinas a EE UU. / Ineca

El presidente de Ineca, Nacho Amirola, ha manifestado su preocupación ante este anuncio, a pesar de que la relación comercial con Estados Unidos hoy día supone el 6,5 % del total de las exportaciones alicantinas. No obstante, Amirola ha agregado que los sectores exportadores suelen ser los de mayor valor añadido y que se debería trabajar en buscar nuevos mercados para no poner en peligro la renta per cápita de los trabajadores de la provincia, que ya de por sí, es baja.

La relación comercial entre Alicante y Estados Unidos ha sufrido sus altibajos en las últimas dos décadas. En la actualidad, las exportaciones a este país representan el 1 % del PIB provincial. A principios de siglo superaban el 13 % del total de las exportaciones alicantinas y 23 años después el peso ha caído hasta el 6,5 %, según datos del Ministerio de Industria. Este cambio está directamente relacionado con el incremento de ventas a la Unión Europea, según ha manifestado el autor del informe, Francisco Llopis, director de Estudios de INECA.

En este sentido, los productos que más se exportan hacia Estados Unidos son las manufacturas de consumo (calzado y confección) que el año pasado alcanzaron los 149 millones de euros, seguidos de la alimentación, bebidas y tabaco que superaron los 177,4 millones de euros.

Si analizamos los últimos datos correspondientes al año pasado, entre enero y noviembre las exportaciones sumaron 406,02 millones de euros, siendo el calzado el que mayor volumen de ventas tiene con 111,7 millones de euros.

Situación dispar según los productos

Es importante destacar que si la venta de calzado a EEUU representa el 11,1 % del total, los azúcares y artículos de confitería suponen el 44,3 % del total de ventas al exterior, lo que si podría representar un serio problema a las industrias especializadas del sector que el año pasado facturaron 35,91 millones de euros. Para Llopis, los productos químicos orgánicos también tienen en Estados Unidos un mercado importante, ya que representa el 29,3 %, aunque en ventas supongan 7,97 millones de euros.

Exportaciones a EE UU desde Alicante por productos. / Ineca

Si se produjera un aumento de los aranceles por parte de Estados Unidos a los productos españoles, habría algunos sectores que se verían seriamente afectados no por el volumen total, que también, sino porque el mercado estadounidense es su principal destino exportador. Así ocurre con los libros, publicaciones y artes gráficas que exportan sólo 2,45 millones de euros a Estados Unidos, pero supone casi la mitad de su facturación exportadora. Le seguiría en importancia los azúcares, anteriormente coitados, y las antigüedades y objetos de arte que venden a este mercado el 43,9 % aunque el valor de lo exportado no llega a los 900.000 euros.

Alicante respecto a otras provincias

Las exportaciones de España hacia Estados Unidos (EEUU) en el periodo de enero a noviembre del 2024 -últimos datos de los que se disponen- ascienden a 16.466,44 millones de euros. Los dos grupos de productos más exportados desde Alicante son los vinculados con la agricultura y las manufacturas de consumo. El primer grupo exporta desde España un total de 3.116,85 millones de euros, donde Alicante aparece en la sexta posición con 165 millones de euros: El grupo de manufacturas asciende en total a 1.220,23 millones de euros, donde Alicante se sitúa en la tercera posición.