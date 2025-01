Los bancos aumentan la concesión y la cuantía de las hipotecas, más baratas por la caída de tipos

La compra de viviendas se disparó en 2024 por encima de las 600.000 operaciones registradas, un nivel elevado comparado con el promedio de 450.000 compraventas anuales entre 2015 y 2019, en una rápida recuperación del mercado inmobiliario que ha superado las expectativas. Los expertos señalan que este auge se debe a la bajada de los tipos de interés, que ha hecho las hipotecas más accesibles. Además, se espera que esta tendencia continúe en 2025. “Los compradores verán, con el abaratamiento de la hipoteca, como se reduce la cuota mensual”, lo que provocará un “repunte del mercado hipotecario del 10%", pronostica el director de Estudios Financieros de la Fundación Funcas, Santiago Carbó.

Las entidades financieras están aumentando el ritmo de concesión de hipotecas y la cuantía financiada. Es el resultado de un momento de bonanza económica, con buenos datos de empleo y una deuda en los hogares españoles por debajo del promedio de la eurozona, que acompañados por la caída del euríbor ha llevado a una mejora en las condiciones de financiación. Todo ello, junto a un mercado del alquiler muy tensionado y con unos precios elevados, está dando alas a la compra de vivienda.

Aumento superior al 20%

Las cifras lo muestran de forma clara. El número de préstamos para adquisición de vivienda creció un 24% interanual en noviembre, último mes del que se tienen datos, hasta rozar las 29.500 operaciones, casi la mitad de las compras realizadas durante ese mes. Así lo indica el Consejo General del Notariado, que también señala un incremento interanual del 8,5% en la cuantía que aportaron los bancos, alcanzando los 156.327 euros en promedio por operación. Desde enero de 2024, el préstamo ha ido aumentando de forma continua hasta el 72,1% del precio de la compra.

CaixaBank, primera entidad en concesión de hipotecas en España con una cuota de mercado del 25%, aumentó un 55% el crédito hipotecario en los primeros nueve meses del año, hasta los 10.350 millones de euros, respecto al mismo periodo del año anterior. En un entorno de incremento de la demanda y falta de oferta, los precios han escalado cerca de un 7% en 2024 y en 2025 lo harán otro 5%, según estima CaixaBank Research. La cantidad prestada por los bancos subirá este año en el mismo rango para responder a las nuevas necesidades de financiación, según avanza el director de Propuesta de Valor de Banca Retail de CaixaBank, Ramon Faura.

El acceso a la hipoteca

La Ley Hipotecaria establece las bases legales para que las transacciones inmobiliarias sean seguras. Esto incluye la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad, lo cual garantiza confianza a los compradores. España, país tradicionalmente con una mayor cultura de vivienda en posesión respecto a la media europea, cuenta con un 68% de personas propietarias. En 2019, la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario introdujo novedades para asegurar la protección del consumidor. Tras una pausa en 2023 por el alza de tipos, quien desea comprar ya hace tiempo que está ahorrando, coinciden en destacar los economistas consultados.

Momento propicio

Los bancos encuentran un entorno más propicio para conceder crédito tras un periodo de prudencia. En 2023 el aumento de los tipos de interés provocó un retroceso del 10% en la compraventa de vivienda. “Cuando los préstamos se encarecieron el mercado se paró. La gente optaba por los tipos fijos para encontrar la seguridad de saber qué cuota iba a pagar al mes. Desde primavera el mercado está creciendo, las condiciones vuelven a ser muy buenas”, constata la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea. Este organismo, que cuenta con los datos de las firmas de compraventa sin la dilación de la inscripción en el registro, muestra cómo la actividad ya hace más de seis meses que es dinámica.

El euríbor a un año marcó una nueva bajada el diciembre hasta el 2,43% y la previsión es que siga haciéndolo hasta el 2,1% este año. “España es el país en Europa con un tipo de interés más competitivo”, destaca Faura, que señala que “si las previsiones económicas se cumplen y se mantiene el actual entorno de creación de empleo, en 2025 el tipo fijo se situará en el 2,5%, por lo que los interesados en hipotecarse están de enhorabuena”. Que los bancos vuelvan a alcanzar el 80% de financiación del valor de la compra formará parte de “la normalización del mercado”. La hipoteca actual es mayoritariamente a 30 años, si bien la duración efectiva es de 15 años de media, ya que las familias eligen antes cambiar de vivienda y optan por una nueva hipoteca.

Falta de oferta

La falta de oferta sigue lastrando el mercado y encareciendo el acceso a la vivienda. Cada año se crean unos 250.000 hogares nuevos en España y solo se construyen 125.000. A ello se suma que los compradores no residentes, con alta capacidad adquisitiva, protagonizaron una de cada diez compras en 2024, según los datos el Consejo General del Notariado. “Todas estas compras se concentran en las ciudades con mayor presión, donde falta más vivienda”, indica Carbó, que destaca en especial la situación de Madrid, Barcelona y Málaga. Para el experto, no existe ningún momento histórico similar al actual: “Si en la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 había un exceso de construcción y de deuda, ahora el problema es distinto. Las personas llevan tiempo ahorrando, pero no hay suficiente oferta y lo que está disponible está caro o va a personas con dinero al contado". Este es el motivo por el que los avales del ICO para facilitar el acceso a la vivienda tampoco están fluyendo, según indican fuentes de diversas entidades financieras consultadas.

Tendencia al alza

“Queremos ser un país abierto, pero la función principal es tener vivienda. No se ha construido en el último periodo en las ciudades que más han crecido, en las que tampoco es posible alquilar”, señala Carbó, para quien, aunque las condiciones hipotecarias han mejorado, el mercado inmobiliario español “continúa enfrentándose a retos que requieren atención para garantizar un acceso más equitativo a la vivienda”. Frente a una demanda latente acumulada, Carbó indica que muy pronto se empezará a construir y se verá un gran crecimiento de la oferta, si bien "es importante saber dimensionarla para no volver a caer en excesos".