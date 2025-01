«Baraka no solo busca rentabilidad económica, sino también un impacto positivo en la sociedad»

El Grupo Baraka, destacado holding empresarial español con más de 25 años de trayectoria en el sector inmobiliario y de inversiones, ha anunciado la incorporación de Alfonso Bayón García como nuevo Consejero Ejecutivo. Este nombramiento fortalece la posición del grupo como líder en sectores clave como el logístico, comercial, residencial, industrial y de data centers.

Con una trayectoria destacada en la gestión de inversiones y el desarrollo de proyectos estratégicos, Alfonso Bayón se suma al Grupo Baraka en un momento clave de crecimiento y expansión. Entre los proyectos más recientes de la compañía destaca la adquisición del Polígono Logístico de Antequera, donde se invertirán 300 millones de euros en el desarrollo de un centro logístico de 1,6 millones de metros cuadrados, uno de los más relevantes del sur de Europa.

En esta nueva etapa, el Grupo Baraka ha reafirmado su intención de continuar creciendo en todo el levante español, con Alicante como uno de los puntos de máximo interés estratégico debido a su ubicación privilegiada, su dinamismo económico y su atractivo en sectores clave como el logístico y comercial.

¿Qué le motivó a unirse al Grupo Baraka como Consejero Ejecutivo?

La magnitud del Grupo Baraka y su capacidad para desarrollar proyectos estratégicos en sectores tan diversos me impresionaron desde el principio. Trabajar junto a un equipo de esta categoría, liderado por alguien como Trinitario Casanova, es una oportunidad única para contribuir al crecimiento de la compañía.

El Grupo Baraka tiene presencia en múltiples sectores. ¿Qué áreas considera clave en su estrategia actual?

Baraka está enfocado en sectores como el logístico, comercial, industrial, residencial y de data centers. Esta diversificación es lo que permite al grupo adaptarse a las demandas del mercado, generando valor a largo plazo mientras se consolida como un referente en cada una de estas áreas.

¿Qué importancia tiene la inversión en el Polígono Logístico de Antequera para el Grupo Baraka?

Este proyecto refleja nuestra visión de futuro. Con una inversión de 300 millones de euros, el Polígono Logístico de Antequera se convertirá en un centro clave para la distribución y logística en el sur de Europa, generando miles de empleos y contribuyendo al crecimiento económico de la región.

PEl Grupo Baraka ha mencionado que el levante español es estratégico para su expansión. ¿Qué planes tienen para este territorio?

Alicante y todo el levante español son áreas de máximo interés estratégico para nosotros. Estamos comprometidos con el crecimiento en esta zona tanto en el sector logístico como en el comercial, y buscamos desarrollar proyectos que impulsen su dinamismo económico y aporten valor a las comunidades locales.

Madrid Nuevo Norte es un proyecto muy controvertido. ¿Cuál es la posición del Grupo Baraka respecto a este caso?

Madrid Nuevo Norte no es solo un proyecto ambicioso, sino que también representa una de las mayores injusticias urbanísticas que he conocido. Más de 1.200 familias fueron ignoradas después de que sus terrenos fueran expropiados hace más de 30 años con la promesa de destinarlos a infraestructuras públicas. Sin embargo, estas promesas nunca se cumplieron, y los terrenos terminaron siendo objeto de especulación, beneficiando a grandes actores económicos mientras las familias humildes quedaron completamente marginadas. Lo que Trinitario Casanova ha hecho es admirable. Cuando el Grupo Baraka adquirió los derechos de reversión de esos terrenos, lo hizo con un compromiso claro: defender los derechos de estas familias. Su lucha ha sido incansable, enfrentándose a un entramado legal y administrativo complejo para garantizar que estas personas reciban el reconocimiento y las compensaciones que merecen. Este caso no es solo un problema legal; es un símbolo de desigualdad y de cómo se han ignorado los derechos básicos de cientos de ciudadanos. Nuestro objetivo no es detener el desarrollo de Madrid Nuevo Norte, sino asegurarnos de que se haga de manera justa. No podemos permitir que un proyecto de esta magnitud se construya sobre las injusticias del pasado. El Grupo Baraka seguirá luchando hasta que se repare el daño causado a estas familias.

¿Cuál considera que es el mayor diferencial del Grupo Baraka frente a otras empresas?

La combinación de diversificación, visión estratégica y compromiso social. Baraka no solo busca rentabilidad económica, sino también un impacto positivo en las comunidades donde opera. Además, nuestra capacidad para adaptarnos a las demandas del mercado nos posiciona como líderes en el sector.

¿Qué objetivos se ha marcado como Consejero Ejecutivo?

Mi principal objetivo es consolidar la posición del Grupo Baraka en sectores clave como el logístico y de data centers, liderando proyectos que generen impacto económico, social y ambiental. También busco fomentar la innovación y explorar nuevas oportunidades de expansión tanto a nivel nacional como internacional.

¿Qué le ha sorprendido del Grupo Baraka desde su incorporación?

Su capacidad de ejecución y la visión estratégica del equipo. Además, la diversidad de los proyectos en los que participa, desde complejos logísticos hasta proyectos comerciales de alta gama, demuestra el compromiso del grupo con un crecimiento sostenible y con impacto.

¿Cómo ve el futuro del sector inmobiliario en España?

España tiene un gran potencial, especialmente en el desarrollo logístico y la implantación de data centers. Estos sectores están en auge y presentan oportunidades para liderar la transformación del mercado inmobiliario.

¿Qué significa para usted trabajar junto a Trinitario Casanova?

Siempre he considerado a Trinitario Casanova como un referente en el sector. Su visión, capacidad de liderazgo y compromiso con los valores del Grupo Baraka son inspiradores. Trabajar a su lado es una oportunidad para aprender y contribuir al desarrollo de proyectos innovadores.

Con la incorporación de Alfonso Bayón García como Consejero Ejecutivo, el Grupo Baraka refuerza su compromiso con la expansión estratégica en sectores clave como el logístico, comercial y de data centers. Esta nueva etapa está marcada por una visión clara de crecimiento, con especial énfasis en el levante español y Alicante como un punto neurálgico para sus operaciones y promete grandes retos y oportunidades, siempre alineados con los valores de sostenibilidad e impacto positivo que caracterizan al Grupo Baraka.