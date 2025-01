Los dos obstáculos que ralentizan la extensión del autoconsumo solar en la provincia de Alicante

El boom de las placas solares para autoconsumo se está encontrado con dos obstáculos que frenan su expansión. Tras una auténtica "locura" en 2022 y 2023, las instalaciones en los tejados de viviendas, industrias y comercios se ha topado con un cuello de botella en los ayuntamientos. Miles de licencias se encuentran en una tramitación que llega a ser desesperante, ya que se puede alargar hasta un año, pese a que las empresas tienen capacidad para ponerse con las obras en cuestión de días. A esto hay que sumar una reducción en la demanda de particulares, debido al final de las ayudas europeas.

Hasta hace seis meses existía un problema de stock, por falta de materiales, que ralentizaba las instalaciones, además de una demanda muy elevada en 2022 y 2023, sobre todo de particulares. Y ahora, pese a bajar notablemente los encargos privados, el problema es el retraso en la concesión de licencias de obra, sobre todo en algunos consistorios. En el caso de proyectos de pequeño tamaño particulares, la demora puede llegar a ser de hasta seis meses. Y para instalaciones industriales de mayor tamaño, la espera puede llegar un año.

"Chapuzas"

Además, otro factor que está afectando es del intrusismo, con placas solares que no han sido colocadas por instaladores habilitados, en muchos casos “chapuzas” que están haciendo que finalmente se tengan que legalizar para poder acceder a bonificaciones fiscales y que estén cubiertas por los seguros, lo que añade más “papeleo” con los ayuntamientos y reparaciones. Y es que muchos de estos dispositivos no funcionan correctamente y requieren de reformas.

Desde la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) han explicado esta pasada semana que el tiempo que tarda una empresa en ejecutar un encargo actualmente es de solo 4 o 5 días. Antonio Bernabeu, el ingeniero responsable del área Técnico Industrial de Fempa, ha destacado que “el problema que tenemos ahora es el tiempo que hay que esperar para tener la licencia de obras por parte de los ayuntamientos”. Miles de peticiones de licencias se han topado con la lenta tramitación de las administraciones locales. Por ello, desde Fempa ha reclamado mayor celeridad a los consistorios en la concesión de permisos.

60.000 instalaciones al año

En 2023 y 2024 se realizaron 30.000 instalaciones cada año, hasta alcanzar a 31 de diciembre de 2023 más de 80.000 en total en la Comunidad Valenciana, último ejercicio del que hay registros. Un auténtico boom, ya que hasta 2021 tan solo había 10.000 instalaciones. Pero el fin de las ayudas, unido a este tapón en las administraciones locales, ha frenado la expansión de esta energía renovable para autoconsumo.

Hay municipios, sobre todo pequeños, que no tienen medios para agilizar estos permisos. Pero es que hay otros, como Alicante, donde también se “eternizan” estos trámites. En cambio en Elche está todo muy pautado y el procedimiento es rápido, han señalado fuentes del sector.

Ayudas Next Generation

El volumen de trabajo de los instaladores sigue siendo alto pese a haberse reducido, tras el final de las ayudas de los Fondos Next Generation para particulares el pasado 31 de diciembre de 2023, ha habido un "notable retroceso "a nivel doméstico. En cambio, se mantiene en el ámbito de industrias y comercios, donde el abaratamiento de la energía aumenta su competitividad y eso es clave para sus actividades. Esto, unido a la demanda de servicios de mantenimiento, así como de reparación y legalización de instalaciones, permite que siga habiendo una alta demanda. Eso se refleja también en los cursos de Fempa, donde los que se ofrecen para que los profesionales se especialicen en estas labores son de los más demandados.

Empresas fantasma

Un problema del que llevan tiempo alertando desde Fempa es el de las instalaciones llevadas a cabo por profesionales no acreditados, o directamente por particulares. Con el boom del autoconsumo proliferaron numerosas empresas “fantasma” que después han desaparecido, y que han dejado auténticas “chapuzas” realizadas por personal no acreditado, ha apuntado el responsable del área Técnico Industrial de Fempa. Incluso hay vídeos en Youtube para realizar este tipo de labores, que no son técnicamente complejas, pero sí peligrosas por el riesgo eléctrico, caídas, cortocircuitos, incendios... “De aquí la importancia de contar con profesionales habilitados que garanticen la calidad de los trabajos y su correcto funcionamiento”, han destacado desde el sector.

Bonificaciones y seguros

Todo esto está obligando a contratar los servicios de profesionales habilitados para legalizar instalaciones que carecen de licencia, revisarlas y en muchos casos realizar cambios y reparaciones. Los particulares se están viendo obligados a recurrir, ahora sí, a empresas especializadas para poder regularizar las instalaciones para poder acceder a bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), o para que su seguro de hogar cubra la instalación fotovoltaica y cualquier incidencia que pueda provocar, como por ejemplo un incendio, sobre todo en zonas rurales.

Energía "en mal estado"

Todo esto está permitiendo compensar la caída de la demanda de nuevas instalaciones para el sector de los instaladores eléctricos. Además, Bernabeu ha señalado que estas instalaciones realizadas por personas no acreditadas también están haciendo que el excedente de energía que se vuelca a la red general sea en muchas ocasiones deficiente, es decir no cumpla con el nivel de calidad necesario. "Es energía en mal estado", ha explicado.

Placas solares sobre un hotel de Benidorm / David Revenga

Desde Fempa explican que la legalización de instalaciones de hasta 10 kW es rápida, ya que se puede realizar en 48 horas. Pero en cambio las que superan esa potencia ronda los seis meses.

Materiales y precios

En cuanto a los materiales en stock, Bernabeu ha señalado que hace seis meses sí que había carencias e incluso se había desarrollado un mercado de segunda mano, pero actualmente hay una gran cantidad de oferta, con una entrada importante de fabricantes europeos, que hace que no haya esperas a la hora de realizar los montajes por esta cuestión.

Sobre precios, el coste por kilovatio montado es de unos 1.200 euros, baterías al margen, siendo la instalación media para un autoconsumo en una vivienda de 5 kW, por lo que de media viene a suponer unos 6.000 euros de coste, más los almacenadores de energía. Y los presupuestos suelen mantener los precios ofertados un mes.

Preocupación por los riesgos laborales

Otro tema que preocupa en el sector es el de la seguridad para los operarios en las labores de mantenimiento. Y es que destacan que cuando se realizan las obras de instalaciones se cumplen con las medidas de trabajos en altura, barandillas, líneas de vida, protección de lucernarios para evitar caídas. Pero cuando se regresa para tareas de mantenimiento que hay que realizar cada seis meses o cada año, para revisar la instalación, tensión, limpieza, etc., se encuentran que no hay nada, con el peligro que presenta para los trabajadores, según ha explicado Mada Guardia, responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mancomunado de Fempa.

Por ello, el próximo 31 de enero está previsto, dentro de una jornada con el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), abordar la siniestralidad en instalaciones en cubiertas. Así, el equipo de Invassat expondrá “la preocupante realidad del alto número de accidentes mortales provocados por caídas en altura a través de lucernarios y otras superficies frágiles”. Además, se destacará la importancia de prevenir estos riesgos, ya sea diseñando edificaciones que incorporen superficies protegidas desde su concepción o instalando medidas de protección permanentes en construcciones ya existentes, garantizando así la seguridad durante las instalaciones y futuros mantenimientos.

