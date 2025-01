El personal de los centros de mayores tensiona sus demandas salariales con nuevas protestas

La puerta del modélico Centro de Día Plaza América de Alicante ha servido de escenario a los profesionales del área de personas mayores para visibilizar una nueva jornada de protesta. La concentración se ha realizado a las 11 horas y ha reunido a más de una treintena de personas en la ciudad. Los paros se han repetido en las otras dos capitales de la Comunidad Valenciana, convocados por CCOO y UGT-PV y en otras localidades de la provincia como Elda o Elche.

Los representantes sindicales llevan tiempo con esta reivindicación con la que tratan que el personal que trabaja en residencias de titularidad pública y gestión privada vea atendida su demanda de homologación salarial acordada en 2022 y que aún no se ha hecho efectiva. Desde CCOO y UGT denuncian que estos "trabajadores de centros de gestiones integrales no pueden vivir con salarios que no llegan a los 1.000 euros".

En concreto, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarias sindical ha denunciado que "alrededor de 4.000 personas trabajadoras del sector gestiones integrales que cuidan tanto a personas mayores y dependientes, como a mujeres víctimas de violencia machista en la Comunidad Valenciana". En esta nueva protesta, los sindicatos insisten en la publicación de las licitaciones de estos centros, de titularidad pública y gestión privada, que permitirán la mejora de salarios, que deben homologarse a lo firmado en 2022, y un aumento de ratios.

Tras la última concentración que se produjo el pasado 7 de enero ante las puertas del Palau de la Generalitat, los sindicatos dicen que sigue a la espera de que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda publique las licitaciones. "Solamente se ha publicado la de los centros mujer. Le quedan dos meses para cumplir su compromiso", han indicado.

Respecto a la propuesta de negociar un nuevo un convenio colectivo único que dé cobertura, han asegurado que "no hay compromiso por su parte para la financiación de ese convenio, y lo único que tenemos es su negativa a cumplir los acuerdos que ya están firmados a ese respecto" y que se busca la confusión. "El objetivo es que una enfermera o una auxiliar de enfermería que trabaje en una residencia de mayores de titularidad pública y gestión privada cobre el mismo sueldo que las empleadas y empleados públicos de la consellería de Servicios Sociales".

Tras la concentración, los representantes de los trabajadores han recordado que hay un convenio firmado con la patronal Aerte que cuenta con el visto bueno del Consell y que ya recogía las nuevas tablas salariales se aplicarán “desde la formalización del correspondiente contrato público, para los centros y los servicios cuya publicación de la licitación sea posterior a la fecha de publicación del presente convenio colectivo”. Es decir, que hasta que no haya nuevas licitaciones, no habrá subida salarial.