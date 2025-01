Sánchez confronta su política de impulso de las energías verdes con la de Trump: “Green, baby, green”

España aspira a convertirse en una potencia mundial de las energías renovables, en ser líder energías limpias tanto en electrones (con un despliegue masivo de eólica y fotovoltaica) como en moléculas (con el hidrógeno verde como baluarte). Y los planes y objetivos del Gobierno pasan seguir impulsando la expansión de las energías verdes en el país.

“Green, baby, green” (“Verde, cariño, verde”, en inglés), ha proclamado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contraponiendo su política de empuje de las renovables frente a los planes anunciados por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reimpulsar las energías de producción y extracción de hidrocarburos fósiles, y que resume en su famoso “Drill, baby, drill” ("Perfora, cariño, perfora").

Donald Trump ha convertido su ataque a las energías renovables y la defensa de las energías fósiles en uno de los temas recurrentes en la eterna campaña electoral estadounidense y también tras su victoria y su vuelta a la Casa Blanca. Una hostilidad de momento retórica, a la espera de que empiece a implementarse con nuevas regulaciones, y que se articula a través de la amenaza de retirar subsidios verdes, de limitar protecciones ambientales y de facilitar la extracción de petróleo y gas.

El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado el año pasado por el Gobierno español marca como objetivo llegar a 2030 con las renovables produciendo el 81% de toda la electricidad del país y habiendo puesto en marcha la revolución del hidrógeno verde en el país con electrolizadores -que se usan para producir el nuevo gas verde- con una potencia de 12.000 megavatios (MW), el triple que en la anterior versión del plan.

'Epicentro mundial' del hidrógeno

España aspira a convertirse en el primer gran ‘hub’ de hidrógeno verde del mundo y ser protagonista de la que se espera sea nueva revolución energética para impulsar la descarbonización. El hidrógeno verde utiliza electricidad procedente de energías renovables para su generación y que servirá para sustituir parte del uso actual de gas natural en sectores económicos (gran industria y transporte pesado, fundamentalmente) que tienen difícil o imposible utilizar directamente electricidad en sus procesos.

“Crecemos más que nadie y crecemos más verde que nadie”, ha sentenciado este miércoles durante su intervención en la inauguración del ‘3º Día del Hidrógeno’ de Enagás, el gestor del sistema gasista español. “España va a ser uno de los epicentros mundiales del hidrógeno verde. El de más potencial”, ha subrayado el presidente, confirmando esta apuesta como la vía para combinar la descarbonización de la economía española y el refuerzo de la reindustrialización y la competitividad de las empresas. España concentra un 20% de todos los proyectos de producción de hidrógeno verde anunciados hasta ahora en todo el mundo.

Grupos energéticos, corporaciones industriales y centros de investigación españoles cuentan con cientos proyectos vinculados al futuro filón del hidrógeno renovable, tanto para su consumo en el país por la industria local como para exportarlo a Europa a través del gran corredor H2Med en que trabajan España, Francia, Portugal y Alemania. “España exportando energía. Es todo un cambio de paradigma”, ha indicado Sánchez. “No podemos seguir dependiendo del petróleo y el gas extranjeros (...) Ha llegado el momento de liberarse”.

Sánchez ha destacado el modelo energético español como "la base del éxito del momento económico que está viviendo el país" y como "puntal de un modelo de éxito guiado por las tres ces: crecer, compartir y cuidar". "Crecer más que nunca, compatir la riqueza y cuidar el planeta", un esquema que el presidente ha confrontado con "el modelo obsoleto de los combustibles fósiles".

Ayudas públicas millonarias

La apuesta del Gobierno por impulsar el hidrógeno renovable se está articulando con programas de ayudas públicas milmillonarias con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hasta ahora, se han ejecutado más de 1.500 millones de euros del proyecto estratégico del PERTE de renovables, y Sánchez ha desvelado que en las próximas semanas anunciará la propuesta de resolución provisional de la convocatoria del programa Valles del Hidrógeno por 1.320 millones de euros.

El presidente del Gobierno también ha anunciado que se destinarán otros 400 millones de euros a los proyectos que quedaron fuera la subasta del Banco Europeo de Hidrógeno, "a pesar de contar con una evaluación positiva de la Comisión Europea". El año pasado la Comisión Europea concedió 720 millones de euros a siete proyectos de hidrógeno verde, en la primera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, entre los que figuraban tres españoles (El Alamillo H2, Hysencia y Catalina).

"En un futuro no muy lejano, buena parte de los aviones, de los barcos, de los sistemas de almacenamiento energético que se van a usar en Occidente y, particularmente en Europa, van a funcionar con hidrógeno verde. Con hidrógeno 'made in Spain'", ha sentenciado Sánchez, subrayando que su Gobierno trabajará para que "no haya una sola oportunidad en este campo que no sea aprovechada" para que el hidrógeno verde sea una fórmula clave para la descarbonización.