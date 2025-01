Juan Roig recuerda al fallecido Miguel Burdeos: "Lo he sentido en el alma"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha destacado la valía personal y profesional de Miguel Burdeos, vicepresidente de la CEV y fundador del grupo empresarial SPB, fallecido en la dana del 29 de octubre. Roig ha subrayado que era amigo de Burdeos y ha lamentado su pérdida. "Lo he sentido en el alma muchísimo", ha afirmado tras un homenaje al empresario valenciano celebrado en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).

Juan Roig ha explicado que Miguel Burdeos era una persona "entrañable" que conocía desde los 9 años, ya que estudiaron juntos en Jesuitas. "Luego tuvimos muy buenas relaciones. En los momentos decisivos yo le ayudé, pero él también me ayudó en momentos decisivos de mi empresa. Lo siento muchísimo, pues, he perdido a un gran amigo y un gran proveedor", ha destacado.

"Empresa muy competitiva"

El presidente de Mercadona ha puesto en valor como Burdeos "ha conseguido que una empresa local sea hoy una empresa nacional con una gran fuerza y muy competitiva" y ha incidido en que tuvo que "luchar contra multinacionales y lo ha estado haciendo fenomenalmente bien".

Sobre su muerte en la riada, ha reconocido que al principio no lo creyó y pensó que aparecería. "Yo creía que iba a aparecer y como él a veces se subía a la nube a pensar me dije: 'este aparecerá mañana o pasado y ha estado en un hotel perdido'", ha comentado.

Comida del 29 de octubre

Roig ha explicado que el día de la dana se encontraba en Canarias y no estuvo en la comida con Burdeos y otros dos empresarios y el directivo Antonio Noblejas fallecidos, aunque ha confesado que no solía ir. Miguel Burdeos se encontraba volviendo en coche de esa comida con Vicente Tarancón, CEO de Luanvi, empresa textil deportiva, José Luis Marín, propietario de los colegios Mas Camarena, y el economista y ex director general de la escuela de negocios EDEM, Antonio Noblejas. Los empresarios iban en dos vehículos, Burdeos y Tarancón en un Bentley, y Marín y Noblejas en un Volvo XC60.