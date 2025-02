Alicante gana 194 empresas con los traslados desde Cataluña tras el ‘procès’

En el momento en que Banco Sabadell anunció su intención de regresar a Cataluña, tanto el Gobierno central como la Generalitat lo interpretaron como un signo de normalización de la situación en esta autonomía, tras los convulsos años del ‘procès’ independentista. Una decisión que, además, esperan que sirva de ejemplo para que otras empresas que abandonaron la región inicien también el camino de vuelta.

Aunque Alicante no fue el principal destino del éxodo que se inició tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, lo cierto es que desde entonces hasta 462 mercantiles catalanas han trasladado su domicilio social a la provincia, según los datos facilitados a este diario por el Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana. Una cifra muy superior a las 268 empresas que decidieron realizar el camino inverso y llevarse su sede desde Alicante hasta alguna de las provincias de esta autonomía. Esto deja un saldo más que interesante para la demarcación, ya que significa que en este periodo ha ganado 194 sociedades que han reforzado su tejido productivo, gracias a este intercambio.

Sin duda, la llegada del Sabadell propició que otras empresas catalanas miraran a la provincia como su posible destino, aunque la mayoría lo hizo porque ya tenía algún tipo de instalación en la zona -como es el caso del Grupo Fernández, un mayorista de frutas y verduras que decidió ubicar su domicilio social en el almacén que tenía en Cox-, o porque tenían una parte importante de sus clientes en la zona.

Caso particular

Ahora la gran pregunta que surge es si, tras la entidad presida por Josep Oliu, se marcharán muchas más de estas compañías. «Creo que el caso del Sabadell es muy particular. Sin la opa del BBVA no creo que se hubiera producido», apunta el decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues que, de hecho, recuerda que el año pasado continuó esa fuga de empresas de Cataluña, a pesar de la aparente mejora que se produjo en la situación de esta autonomía tras la elección del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat.

Evolución de los traslados de empresas entre Cataluña y Alicante. / Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana

Los datos de los registradores también muestran que el flujo que se inició en 2017 sigue siendo bastante significativo. Si ese año ya llegaron a Alicante 23 empresas catalanas frente a las 13 que se marcharon, en 2018 la cifra de llegadas se disparó hasta las 96 frente a 31 salidas, y alcanzó su máximo en 2019, cuando se contabilizaron 107 nuevas inscripciones en la provincia, por 59 marchas.

La situación pareció calmarse a raíz de la pandemia. En 2020 el saldo de este intercambio fue negativo para Alicante y en 2021 y 2022, aunque volvieron a llegar más empresas de las que se marcharon, las cifras se redujeron a menos de la mitad.

Sin embargo, a partir de 2023 el balance facilitado por el Colegio de Registradores indica una reactivación de este tránsito. Así, ese ejercicio la cifra de llegadas escaló de nuevo hasta las 64, por 44 salidas, y en 2024, es decir, el año pasado, fueron 65 las empresas catalanas que se afincaron en la zona, frente a solo 18 que se marcharon. Y eso a pesar de que la investidura de Pedro Sánchez incluyó un acuerdo con los independentistas para fomentar el regreso de las mercantiles que se había trasladado en los años previos.

Balance positivo

«Está claro que el procès produjo una pérdida de atractivo para permanecer en Cataluña que ha beneficiado a otras partes del país», señala Menargues. «Es cierto que ahora el regreso del Sabadell no nos beneficia, pero creo que el saldo es positivo, ya que durante este tiempo los responsables del banco han podido conocer mejor la provincia y se ha tenido más afinidad, que creo que puede continuar», añade el representante de los economistas alicantinos. En cuanto al resto de empresas instaladas en Alicante, Francisco Menargues no cree que se produzca un regreso masivo, si no hay nada particular que empuje a estas compañías a ello.

«La decisión del Sabadell puede servir para que otras empresas que vinieron se planteen volver. Otra cosa será las que lo hagan finalmente. Si ya se han asentado aquí y les va bien, no es una decisión que se tome a la ligera», señala por su parte el Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, José María Gómez Gras.

Al respecto, el profesor universitario recuerda que, a la hora de tomar este tipo de decisiones, lo normal es que se haga en base a criterios empresariales. Por ejemplo, para acercase más a sus clientes o tener un mejor acceso a los nodos de transporte o a sus materias primas. Es decir, para ajustar gastos o mejorar sus ventas, señala el experto. Por eso, sin un hecho excepcional como el que sucedió en el otoño de 2017, considera que no es lógico que se produzca un traslado como el ocurrido en los últimos años.

Además, recuerda que, aunque Alicante no llega al nivel de Madrid, sigue siendo una provincia atractiva para los inversores, tanto por la buena calidad de vida que ofrece a sus directivos, como por sus comunicaciones o el importante tejido empresarial que ya existe, que facilita la colaboración con otras empresas.

Suscríbete para seguir leyendo