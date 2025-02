Indra enfría una venta rápida de su filial tecnológica a Telefónica: “No tenemos prisa. No estamos desesperados”

Indra lanzó el año pasado su nuevo plan de futuro que marcaba como objetivos estratégicos focalizar su crecimiento en los negocios de defensa y aeroespacio, y apuntalar esa apuesta dejaba abierta la posibilidad de la venta total o parcial de su gran filial tecnológica, Minsait. El grupo tecnológico controlado por la estatal SEPI (con un 28% del capital) ha dado un paso de gigante para conformar un nuevo campeón nacional de defensa y espacial con el acuerdo con Redeia para comprar la compañía de satélites Hispasat. Y ahora estudia sus opciones para desprenderse de su filial Minsait para hacer caja. Pero con la intención de hacerlo con calma y sólo si aparecen ofertas a un precio adecuado, y enfriando así la posibilidad de una operación rápida.

“Seguimos buscando un ‘partner’ para Minsait. Buscamos un socio a buen precio, a un precio adecuado” y, con ello, “centrar el crecimiento en tecnología de defensa”, ha explicado el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, en un encuentro con medios de comunicación para explicar la operación de compra de Hispasat. “No tenemos prisa, porque Minsait es un activo muy importante para Indra Group. No estamos desesperados por vender rápido”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido armando un escudo para blindar sectores industriales que se consideran estratégicos para la economía española. La semana pasada objetivo gubernamental de conformar ‘campeones nacionales’ tutelados tuvo un impulso definitivo con la adquisición ya pactada del grupo satélites Hispasat por Indra. Y entre las aspiraciones de Moncloa también figura la posibilidad que Indra venda total o particialmente su filial tecnológica a Telefónica, tras el relevo exprés impulsado por el Ejecutivo en su cúpula y el nombramiento hace dos semanas como nuevo presidente de la teleco de Marc Murtra (que hasta entonces era presidente de la propia Indra). La estrategia del Gobierno se está articulando a través del holding estatal SEPI que ejerce de correa de transmisión en todos los movimientos gracias a su entrada a lo grande en los accionariados de compañías clave.

La dirección de Indra Group, no obstante, abre el abanico de posibles compradores. “Muchas empresas y fondos de inversión se han mostrado interesados [en entrar en Minsait]. Estudiaremos cada oferta. Estamos abiertos a todo. Somos agnósticos en esto. Buscaremos el mejor valor a los accionistas. Es una decisión estrictamente empresarial”, ha advertido De los Mozos. “Puede ser Telefónica o no. A día de hoy no lo sé. Cuando llegue el momentos veremos con quién, qué parte y para qué utilizaremos el dinero”, ha apuntado el CEO de Indra, que sí que ha alejado cualquier posibilidad de una fusión total de Telefónica e Indra, otra de las operaciones con que se ha especulado en el mercado. “No tengo ninguna información de que Telefónica se vaya a fusionar con Indra”, ha zanjado.

El Gobierno planea crear un campeón nacional de las telecomunicaciones y la tecnología mediante un gran movimiento corporativo conjunto de la propia Telefónica y de Indra. Los planes del Ejecutivo pasan por que Telefónica tome el control de toda o parte de la filial tecnológica de Indra, Minsait, lo que le permitirá crecer por la vía rápida en negocios clave como la ciberseguridad o la inteligencia artificial.