Vicente Pastor (Avecal): «En las exportaciones de 2024, hemos retrocedido. Hemos perdido un 9 %»

PREGUNTA: Asume la presidencia en funciones tras la salida de Marián Cano al Consell, ¿cómo ha sido el aterrizaje?

RESPUESTA. Con responsabilidad, claro, porque soy una persona muy sectorial, con una trayectoria en el sector y personalmente siempre he sido muy asociativo en todos los ámbitos en los que estaba. El principal reto personal es transformar esa estructura o esa forma de presidencia ejecutiva a una presidencia representativa, potenciando la figura interna de secretario general. Ahora el reto es convocar una nueva una asamblea y poder remodelar y reestructurar para que se abra un proceso electoral en la asociación ya con ese nuevo esquema de trabajo o estructura de una presidencia.

P. ¿Hay fecha?

R. No ha dado tiempo. El calendario nuestro tenía establecido, ahora, en febrero una junta directiva y a partir de ahí, fijaremos esos días. En cualquier caso queremos que sea este año.

P. ¿Eso significa que Avecal tendrá varias voces?

R. Sí, posiblemente en función de la especialidad, porque hay mucha diversidad. Hay empresas con un perfil más tecnológico, otras más sensibilizadas con la producción, otras más abiertas a mercados exteriores.

Vicente Pastor, presidente de Avecal, durante la entrevista. / Pilar Cortés

P. ¿Cómo ha ido el año?

R. No tenemos todos los datos aún, pero desde una perspectiva global ha sido bueno. A nivel nacional, las exportaciones, que son los datos más fiables que tenemos, sí que apuntan a un aumento que puede rondar el 8 %. En lo que es la Comunidad Valenciana, hemos retrocedido, hemos perdido casi un 9%. Aun así somos más de un tercio de las exportaciones, estamos por encima o rozando los 1.000 millones de cifra de exportación de la de la Comunidad Valenciana, que como sabe es prácticamente hablar de Alicante, porque en esta provincia se concentra más del 90 % de la producción regional.

P. ¿Qué causas hay detrás de ese retroceso?

R. Analizando la serie histórica, nuestros mercados tradicionales que principalmente son europeos (Francia, Italia, Alemania) y Estados Unidos están más frenados en el consumo. Luego hay otras dificultades. Es el caso de los problemas de geopolítica que siguen arrastrando; pero el gap principal es que nuestros mercados han fallado.

«Lo que avanza Trump sobre aranceles, nos preocupa» P. En el capítulo de las exportaciones, ¿qué representa ahora el mercado norteamericano? R. Es el principal mercado, tras la UE. Si no recuerdo mal, representa sobre un 11 % P. ¿Cuál puede ser el efecto «Trump» (anuncio de aranceles)? R. En estos momentos, es una incertidumbre, porque todavía no sabemos las medidas concretas que va a tomar. Lo que Trump avanza sobre aranceles, desde luego, nos preocupa, porque cualquier medida proteccionista para un mercado como el estadounidense, que es el primer mercado a nivel global de exportación de España, nos va a afectar. En resumen, nos preocupa por las dificultades, por las restricciones, o reducciones, que pueden suponer al final para el sector. P. ¿Qué recuerdo tiene de la anterior etapa presidencial? R. La anterior fue muy crítica. Se salvó casi en extremis se salvó, pues tenía fecha. Hubiera tenido un efecto mucho más destructivo para nuestro sector, porque estaba más focalizado. No fue un tema de aranceles generales, recuerde que fue un tema enfocado por países y afectaba directamente al calzado en España. Ahí sí que estuvimos muy tensos. Hubo una reacción muy potente encabezada por todas las administraciones para que se defendiera o se tuviera en consideración los efectos tan negativos que podía causar esa ronda de aranceles.

P. ¿Hay nuevos mercados a la vista?

R. Creo que es una cuestión a atacar de manera múltiple. Los industriales de calzados siempre hemos estado muy atentos a cualquier mercado emergente o mercado de red que pueda repuntar, la tradición exportadora lo demuestra. Por otro, estamos muy atentos a las relocalizaciones de producción. Desde la pandemia se ha convertido en una cuestión estratégica.

P. Pero siempre trabajan nuevos ...

R. Sí, sí. Estamos retomando alguna acción que se había dejado en los últimos años como Japón. Es un mercado no muy grande pero sí muy estable.

P. ¿Se ha recuperado el mercado interno tras la pandemia?

R. La verdad es que todavía no nos hemos acabado recuperar. No está costando. Nosotros tenemos una reflexión sobre este tema y es que el consumo se está desplazando, me refiero a la pirámide de prioridades en el consumo. Se dedica mucho, y esto es una tendencia mundial, lo que en inglés se ha acuñado como “yolo” ( you only live once) que equivale a esa sensación de que “solo se vive una vez y hay que disfrutarlo”. Así que el consumidor opta por el ocio: mucho viaje y experiencias. También ha escalado el consumo de referencias tecnológicas; pero para los bienes o la industria de moda no ha ocurrido lo mismo. ¿Y eso a qué os va a obligar? Pues si es una tendencia de pirámide de consumo y no es una cuestión coyuntural, nos obligaría en el calzado a reinventar el producto de alguna forma.

P. ¿Reinventar un zapato?

R. Bueno es una reflexión que tenemos que hacer. Significa afrontar o investigar iniciativas nuevas. Creo que una ventaja que tenemos es que somos un sector atomizado y estamos cerca y eso siempre ayuda a remontar en momentos complejos. Lo hemos hecho otras veces.

P. Llevan tiempo preocupados por la formación. ¿Hay avances?

R. Es una prioridad para el sector desde hace años. En 2024, solo desde Avecal, se han impartido cerca de 2.500 horas de formación, más de 500 trabajadores del sector han participado en sus cursos. Formar no es solo una necesidad, es una cuestión de supervivencia. El calzado es un sector muy intenso en mano de obra, pero también se precisan conocimientos y habilidades de los cuadros directivos y de los cuadros intermedios. Todo el sistema productivo es muy cambiante, en general en el sector industrial, y hace falta dotarse de conocimientos para abordar toda esta revolución tecnológica y destaco la inteligencia artificial.