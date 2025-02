Unicaja se reafirma en seguir en solitario tras disparar su beneficio un 115% y elevar la rentabilidad esperada

Unicaja progresa en su normalización y transformación, tras las dificultades financieras y de gobernanza que sufrió en los ejercicios posteriores a la absorción de Liberbank en 2021. El banco malagueño ganó 573,3 millones de euros el año pasado, un 115% más que los 266,5 millones de 2023. Además, ha adelantado que prevé ganar más de 500 millones en cada uno de los ejercicios comprendidos entre 2025 y 2027 y más de 1.600 millones en el conjunto del trienio, pese a la bajada de los tipos de interés oficiales. Su talón de Aquiles, eso sí, sigue siendo la rentabilidad sobre el capital tangible, que pese a mejorar del 4,1% al 9,1% sigue por debajo de la media del sector. Pero pese a ello, la entidad ha reafirmado su intención de seguir en solitario y no participar en fusiones.

"No tenemos en la cabeza nada relativo a una operación corporativa. No nos podemos distraer, porque estamos saliendo de las fusiones de los últimos años y sabemos las consecuencias de distraernos con eso", ha asegurado su consejero delegado, Isidro Rubiales. El primer ejecutivo de la entidad ha afirmado que no se ha producido "ningún contacto" con otras entidades para explorar integraciones. En cambio, sí ha dejado la puerta abierta a hacer operaciones de menor dimensión, al tiempo que se ha mostrado algo ambiguo sobre la posibilidad de comprar parte del negocio de pymes del Sabadell si el BBVA triunfa con su OPA y es obligado por las autoridades a vender.

Unicaja, el quinto banco español por activos, ha sido objeto de deseo en el pasado de rivales de mayor tamaño, en particular del propio Sabadell, pero siempre ha afirmado públicamente su voluntad de no ser absorbido. Cuenta para ello con la ventaja de tener la "plena confianza" de varios accionistas que controlan el 52% del banco, en particular la Fundación Unicaja (30,236%). "Los accionistas están contentos con el consejo y la dirección y no esperamos ningún cambio relevante en el accionariado", ha afirmado su presidente, José Sevilla.

Más pago al accionista

La entidad prevé mejorar su rentabilidad sobre el capital en el próximo trienio hasta en torno al 12%, un nivel que sigue siendo más bajo del adelantado por competidores más grandes. Rubiales, en este sentido, ha argumentado que Unicaja tiene un capital más alto que sus rivales (15,1%) y ha destacado que, con un nivel comparable (12,5%), su rentabilidad sería del 10,4% en 2024 y superaría el 13% entre 2025 y 2027. Con todo, también es cierto que parte de la mejora de esta última métrica se debe en parte a que el banco contempla reducir su capital hasta un punto porcentual, hasta algo más del 14%, para dedicarlo a remunerar al accionista vía recompra y amortización de acciones (a partir de 2026) y al crecimiento del negocio.

Así las cosas, la gran baza que ha anunciado el banco para seducir a los inversores es el aumento de la remuneración al accionista. La entidad tiene previsto pagar un segundo dividendo con cargo a los resultados de 2024 de 7,4 céntimos por acción, con lo que el dividendo total del año ascenderá a 13,4 céntimos, un 168% más que en 2023. Supone remunerar a los propietarios con 344 millones, el 60% del beneficio anual (frente al 50% del ejercicio anterior). Además, el banco prevé mantener ese 60% en el próximo trienio y, a partir de 2026, añadirle una remuneración adicional vía reparto del exceso de capital superior al 25% del resultado acumulado de los tres años. La retribución total del periodo, por tanto, superaría el 85% de los al menos 1.600 millones previstos, es decir, más de 1.360 millones.

Sin efecto BCE

La mejora del resultado del banco fue fruto, en primer lugar, de la subida de los ingresos básicos por intereses (13,7%). Pese a la caída del saldo de crédito (-4,5%), la entidad se benefició todavía de la desigual traslación del elevado nivel de los tipos de los últimos años a los préstamos y depósitos, así como a que los recortes de tipos pasan de forma muy progresiva a los activos. El coste medio de los créditos bajó apenas en un año del 3,35% al 3,33%, mientras que el tipo pagado por los depósitos subió del 0,6% al 0,72%, con lo que el diferencial apenas descendió del 2,75% al 2,61%, frente a los 1,4 puntos que cayó el euríbor. También han ayudado otras medidas que los bancos han tomado para protegerse de las bajadas de tipos, como la compra de deuda pública.

Pese a la bajada de las comisiones fruto de la estrategia comercial del banco (-4%) y el mayor pago del impuesto a la banca (de 64 a 88 millones, que bajarán a la mitad en 2025), la menor aportación a los fondos de garantía públicos permitió elevar los ingresos totales un 14,9%. Los gastos crecieron mucho menos (6,6%), lo que junto al fuerte descenso de las provisiones (en 2023 hubo unas extraordinarias para activos inmobiliarios adjudicados), explican que el alza del beneficio final fuera del 115%.