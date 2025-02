Griffiths (Seat): "1.500 empleos peligran si no se bajan los aranceles a los coches eléctricos hechos en China"

El consejero delegado de Seat, Wayne Griffiths, ha advertido de que unos 1.500 empleos en la compañía están en riesgo en España si la Unión Europea no rebaja los aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China "antes de que acabe marzo", por la afectación que tienen en el Cupra Tavascan.

Griffiths ha asegurado que la producción del vehículo no es rentable con los aranceles adicionales que la UE impuso en octubre y ha abierto la puerta a que, si no se reducen, deberá eliminarlo de su línea de productos. "No tenemos mucho tiempo. Necesitamos llegar a una solución durante el primer trimestre", ha advertido Griffiths, quien en reiteradas ocasiones ha reclamado a las administraciones medidas que incentiven la compra del coche eléctrico.

En una entrevista a Reuters, el consejero delegado de Seat ha añadido que, con la retirada del Cupra Tavascan, la empresa dejará de cumplir con los objetivos de emisiones de la flota: "Entonces, ¿qué haces? Reducir la producción de motores de combustión y empezar a despedir gente". Griffiths ha subrayado que "si Cupra está en riesgo, Seat está en riesgo", al considerar que la primera automovilística es lo que les hizo rentables como empresa.

Griffiths sostiene que la empresa está pagando un cargo adicional del 20,7% sobre el arancel del 10% desde entonces, lo que -textualmente- costará a Volkswagen cientos de millones de euros en 2025. El consejero delegado ha abogado por que los aranceles sean "lo más cercanos posible" al 10% y ha añadido que Seat no descarta emprender acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Ya al imponerse esta carga, desde Cupra lamentaron la decisión comunitaria y destacaron que "el calendario de la decisión de la Comisión Europea es perjudicial para la débil demanda actual de vehículos BEV (100% eléctricos) en Europa. El pulso de la Unión Europea con China, auspiciado más por la necesidad mal entendida de salvaguardar la industria del automóvil europeo que por la lógica del mercado, dio un paso más con esta resolución.

Seat incrementó sus ventas un 7,5% en 2024, hasta un total de 558.100 coches entregados. El fabricante ha logrado impulsar tanto las entregas de su tradicional marca Seat, como de la nueva Cupra, así como sus producciones, con una línea menos en la fábrica de Martorell por las obras de reacondicionamiento de las instalaciones de cara a la electrificación y pese al "difícil entorno" que afecta a la industria mundial del automóvil, según subrayó la empresa en un comunicado.