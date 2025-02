Así afectarán los aranceles de Trump sobre el aluminio y el acero a la economía alicantina

A falta de saber si se trata de una bravuconada para negociar o de una decisión en firme, lo cierto es que el anuncio del presidente norteamericano, Donald Trump, de que gravará con un arancel del 25 % las importaciones de aluminio y acero ha puesto en alerta a los empresarios del sector en todo el mundo, incluido Alicante.

Aunque las ventas directas de estos materiales desde la provincia a Estados Unidos son más bien escasas -entre ambas apenas alcanzan los ocho millones anuales sobre unas exportaciones totales de cerca de 7.000 millones de euros-, son las consecuencias indirectas lo que preocupa a los productores. Y, en concreto, el principal temor es que el establecimiento de nuevas barreras de entrada al mercado americano acabe desviando parte de la producción de los países asiáticos a Europa, donde las empresas alicantinas sí tienen importantes intereses.

"Esto no nos beneficia en absoluto, porque los productores asiáticos no tienen las mismas exigencias medioambientales que los europeos y lo tienen más fácil para bajar precios", señala la secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), Rosa Sánchez, que teme una invasión de aluminio "low cost". Una situación ante la que reclama "que Europa reaccione y proteja a sus empresas industriales".

Una fábrica de laminación de aluminio en Alicante. / Alex Domínguez

Una petición que también formulan desde el grupo Alibérico, propietario de Redbond, la fábrica de planchas de aluminio para señalética que existe en la partida de Agua Amarga de Alicante. Aunque esta firma no exporta directamente a Estados Unidos, desde la compañía señalan el sinsentido de gravar la producción europea cuando, a su juicio, el verdadero problema está en los países asiáticos que "compiten con unos precios muy bajos en unos entornos industriales que se ajustan a unas normativas que están muy lejos de los estándares exigidos en la UE".

Proyecto truncado

En el caso de Extrusax, la imposición de aranceles amenaza los planes que tenía la compañía para introducirse en el mercado estadounidense, según explica su director general Jorge Gómez. Una oportunidad que se había abierto, precisamente, a raíz de los aranceles que la anterior administración había impuesto a otros países productores. "Está todo en el aire. De momento, no me ha llamado nadie, pero si se confirma la decisión, será negativo", reconoce el ejecutivo.

Sin embargo, no todo el sector empresarial alicantino lo ve de la misma manera. Aquellos que son principalmente consumidores de este metal, tienen una perspectiva diferente. Es el caso del fabricante de persianas, puertas de garaje y cerramientos Persax que cree que la situación podría tener un efecto como mínimo "neutro", cuando no positivo, para su negocio.

El motivo es el mismo que esgrimen los anteriores, pero visto desde otra perspectiva. "Pensamos que los productores de Oriente Medio y Asia tendrán que colocar su producto y eso podría abaratar nuestro suministro de aluminio", explica su director general, Salvador Ochoa, que, eso sí, se muestra muy cauto ante cualquier posibilidad. Algo lógico, si se tiene en cuenta la incertidumbre que sigue rodeando el anuncio, como todos los que ha realizado Trump hasta la fecha.

Instalaciones de una empresa metalúrgica en Sax. / Áxel Álvarez

Desde la principal empresa de la provincia de aluminio, Aludium, prefieren no realizar ningún comentario, aunque señalan que no exportan a Estados Unidos. No obstante, en su caso, el hecho que su actual propietario sea una firma norteamericana -Jupiter Aluminum Corporation- plantea nuevas incógnitas sobre cómo le afectaría la medida.

Temor a subidas generalizadas

Más allá del caso concreto del aluminio y el acero, desde la patronal autonómica CEV alertan de las consecuencias de las subidas generalizadas de aranceles a todos los productos. "La exposición de nuestra economía regional sería bastante mayor y superior a la del conjunto de España, ya que el valor de lo que nuestras empresas exportan a EE UU equivale a cerca del 8 % del total exportado por nuestra región, tres puntos más que la media de España", señalan desde esta organización, según recoge Europa Press.

La patronal valenciana ha concretado que, "tras mucho esfuerzo por parte de más de 4.000 empresas valencianas, Estados Unidos es nuestro cuarto mercado de destino a nivel global y el primero de fuera de la UE". El 15,6% del total exportado a EEUU desde España procede de la Comunidad Valenciana.

Por sectores, la exposición se centraría en el ámbito industrial (maquinaria eléctrica, azulejos, productos químicos); bienes de consumo (calzado, ortopedia, mueble) y agroalimentario (conservas, legumbres y hortalizas --ajos-- o confitería).

Además, la CEV ha puesto el foco en los efectos indirectos que ocasionaría esta medida sobre las exportaciones de otros países de la UE (Alemania y Francia, fundamentalmente) a EE UU, en los que se incluyen insumos, partes y piezas fabricadas en la Comunidad Valenciana.

